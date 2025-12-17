Un projet ambitieux pour protéger la santé des consommateurs et valoriser l'excellence de l'huile d'olive extra vierge - FRANCE OLIVE PRODUCTION et UNAPROL

BRUXELLES, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- L'huile d'olive, depuis toujours considérée comme un or liquide pour ses propriétés organoleptiques et ses bienfaits pour la santé, est au centre d'un nouveau projet de surveillance visant à garantir une qualité et une sécurité alimentaire maximales. Cette initiative importante est le fruit d'une collaboration entre l'UNAPROL, le consortium italien qui s'engage depuis des années dans la protection de l'huile d'olive de qualité, et FRANCE OLIVE PRODUCTION, l'association interprofessionnelle française du secteur oléicole dont l'un des principaux objectifs est de promouvoir et de valoriser la qualité et la typicité des huiles d'olive françaises.

Unaprol, France Olive Production, Extra virgin olive oil

L'objectif principal est de protéger la santé des consommateurs grâce à un contrôle rigoureux et constant de la qualité de l'huile d'olive produite en France et en Italie. Le projet prévoit une analyse approfondie d'un large panel d'échantillons, représentatifs de l'ensemble de la production nationale, à la recherche de substances potentiellement nocives pour la santé. Cette initiative a été développée dans le cadre des plans opérationnels 2024/2025 financés au titre des règlements (UE) n° 2021/2115 et 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, article 47(1)(h) Mise en œuvre de systèmes de traçabilité et de certification, notamment en ce qui concerne le contrôle de la qualité des produits vendus aux consommateurs finaux.

La présence de résidus de pesticides et d'autres contaminants dans l'huile d'olive extra vierge est un problème complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire. D'une part, il est essentiel de garantir la sécurité alimentaire et de protéger la santé des consommateurs. D'autre part, il est nécessaire de soutenir une agriculture durable qui minimise l'impact environnemental et préserve la biodiversité.

En ce qui concerne le contrôle des produits vendus aux consommateurs finaux, une activité de surveillance a été mise en place sur les productions tracées conformément à la norme UNI EN ISO 22005/08 et celles relevant du système de qualité reconnu, dans le but d'analyser les risques et les points de contrôle critiques. Le suivi s'est concentré sur un large éventail de molécules, notamment: les produits phytosanitaires, les métaux lourds, les plastifiants, les huiles minérales MOSH/MOAH, ce qui a permis d'élaborer des lignes directrices permettant aux différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement de prévenir les risques de contamination. Ces lignes directrices pourront être traduites en un DTP certifiable par les entreprises. Les résultats de la surveillance de la qualité des huiles ont confirmé que les productions françaises et italiennes sont de haute qualité et présentent un profil de sécurité alimentaire élevé.

Comment le consommateur peut-il choisir une huile d'olive extra vierge de qualité, y compris en termes de sécurité alimentaire?

Le choix d'une huile d'olive extra vierge de haute qualité peut sembler compliqué, mais avec quelques précautions, il est possible de mettre sur la table un produit sain et authentique. Voici quelques conseils utiles:

Vérifiez les étiquettes: lisez attentivement les étiquettes des produits, en prêtant attention aux indications relatives à l'origine, au mode de production et aux certifications.





lisez attentivement les étiquettes des produits, en prêtant attention aux indications relatives à l'origine, au mode de production et aux certifications. Dénomination: assurez-vous que la mention "Huile d'olive extra vierge" soit clairement indiquée.





assurez-vous que la mention "Huile d'olive extra vierge" soit clairement indiquée. Certifications: recherchez les certifications de qualité telles que AOP (Appellation d'Origine Protégée) ou IGP (Indication Géographique Protégée).





recherchez les certifications de qualité telles que AOP (Appellation d'Origine Protégée) ou IGP (Indication Géographique Protégée). Certifications: recherchez les certifications relatives aux méthodes de production biologique et à la production intégrée.





recherchez les certifications relatives aux méthodes de production biologique et à la production intégrée. Certifications volontaires: recherchez les certifications de produit ou de système telles que les normes GSFS/IFS/ISO22005/08.





recherchez les certifications de produit ou de système telles que les normes GSFS/IFS/ISO22005/08. Faites attention au prix: il peut être le signe d'un produit de mauvaise qualité.

Ci-dessous

En conclusion, le contrôle de la qualité de l'huile d'olive italienne-française représente une étape fondamentale pour garantir la sécurité alimentaire et la valorisation d'un produit symbole du régime méditerranéen. Grâce à ce projet, les consommateurs pourront être sûrs de mettre sur leur table une huile d'olive saine, authentique et de haute qualité.

RÈGL. (UE) 2021/2115 P.O.

OCM ÒLIÓ ANNÉE 2025

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845655/Unaprol_France_Olive_Production.jpg