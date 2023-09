Einführung von We Venture Capital

BARCELONA, Spanien, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- We Venture Capital, die Corporate Venture Capital-Operation von Werfen, gibt heute ihren Start bekannt.

We Venture Capital ist der Venture-Capital-Zweig von Werfen, der in Start-ups im Bereich Diagnostik sowie digitale Lösungen und Biotechnologie im Umfeld der Diagnostik investiert.

We Venture Capital ist weltweit tätig und investiert in erster Linie in die Serie A, kann aber auch in Seed oder Serie B investieren. Mit Schwerpunkt auf der Frühphase zielen die Investitionen auf Start-ups, die kurz vor der Marktreife stehen, oder auf frühe Marktteilnehmer, die bereit sind, sich zu vergrößern.

We Venture Capital arbeitet aktiv mit seinen Portfolio-Unternehmen zusammen und unterstützt deren Wachstum, indem es sein Wissen über Spezialdiagnostik weltweit einsetzt.

Dank einer immerwährenden Struktur kann We Venture Capital mit den Portfolio-Unternehmen zusammenarbeiten, um bis zum optimalen Zeitpunkt des Ausstiegs langfristige Werte zu schaffen.

Javier Gómez

Chief Financial Officer, Werfen

„We Venture Capital ist ein weiterer Beweis für Werfens Engagement, die Patientenversorgung durch Innovation voranzutreiben. Dieses Instrument ermöglicht es Werfen, in Unternehmen in der Frühphase zu investieren, Trends im Gesundheitswesen zu verstehen und an der Spitze von bahnbrechenden Technologien zu stehen, die die Zukunft der Diagnostik gestalten werden."

Louise Warme

Head of We Venture Capital

„Unser Investment-Team arbeitet mit Leidenschaft an der Partnerschaft mit Start-ups, die den Wandel und die technologische Umwälzung in der Diagnostik vorantreiben, und wir streben eine führende Position im Bereich Diagnostikkapital an. Wir möchten uns bei allen bedanken, die diesen Start unterstützt haben und We Venture Capital ins Leben gerufen haben."

We Venture Capital hält derzeit 2 Portfolio-Unternehmen, die in den Bereichen Diagnostik und digitale Lösungen/KI tätig sind.

Informationen zu Werfen

Werfen ist ein wachsendes, innovatives Unternehmen in Familienbesitz, das 1966 in Barcelona, Spanien, gegründet wurde.

Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialdiagnostik in den Bereichen Hämostase (Hemostasis), Akutdiagnostik, Autoimmunität sowie Transfusion und Transplantation. Im Rahmen unseres Geschäftsbereichs Original Equipment Manufacturing (OEM) erforschen, entwickeln und produzieren wir maßgeschneiderte Assays und Biomaterialien.

Wir sind in 30 Ländern direkt und in mehr als 100 Gebieten über Vertriebshändler tätig. Unser Hauptsitz befindet sich an der Plaza de Europa 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spanien, und unsere Technologiezentren befinden sich in den USA und Europa. Der weltweite Umsatz liegt bei über 2,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr, und wir beschäftigen mehr als 7.000 Mitarbeiter.

