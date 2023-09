Lancement de We Venture Capital

BARCELONE, Espagne, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- We Venture Capital, l'opération de capital-risque de Werfen, annonce son lancement aujourd'hui.

We Venture Capital est la branche de capital-risque de Werfen qui s'engage à investir dans les start-ups de diagnostic, ainsi que dans les solutions numériques et la biotechnologie, dans les secteurs du diagnostic.

Grâce à sa portée mondiale, We Venture Capital intervient principalement dans les séries A et peut également investir dans les séries B ou de démarrage. Tout en se concentrant sur les entreprises en phase de démarrage, ses investissements ciblent les start-ups proches du marché ou les nouveaux arrivants sur le marché qui sont prêts à passer à l'échelle supérieure.

We Venture Capital s'associe activement aux entreprises de son portefeuille et soutient leur croissance en s'appuyant sur son savoir-faire en matière de diagnostics spécialisés dans le monde entier.

Grâce à sa structure pérenne, We Venture Capital peut s'associer aux entreprises de son portefeuille pour créer de la valeur à long terme, jusqu'au point de sortie optimal.

Javier Gómez

Directeur financier, Werfen

« We Venture Capital est une nouvelle preuve de l'engagement de Werfen à promouvoir les soins aux patients grâce à l'innovation. Ce véhicule permet à Werfen d'investir dans des entreprises en phase de démarrage, de comprendre les tendances en matière de soins de santé et d'être à l'avant-garde des technologies de rupture qui façonneront l'avenir du diagnostic. »

Louise Warme

Responsable de We Venture Capital

« Notre équipe d'investissement est vraiment passionnée par l'idée de collaborer avec des start-ups qui favorisent le changement et la rupture technologique dans le domaine du diagnostic, et notre objectif est de devenir un leader dans le domaine du capital-risque pour l'industrie du diagnostic. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont soutenu ce lancement et qui ont permis à We Venture Capital de voir le jour. »

We Venture Capital détient actuellement 2 sociétés en portefeuille, opérant dans le domaine des diagnostics et des solutions numériques/de l'IA.

À propos de Werfen

Werfen est une entreprise familiale innovante en plein essor, fondée en 1966 à Barcelone, en Espagne.

Leader mondial des diagnostics spécialisés, l'entreprise se spécialise dans les domaines de l'hémostase, du diagnostic des soins de courte durée, de l'auto-immunité, et de la transfusion et de la transplantation. À travers notre branche d'activité de fabricant d'équipements d'origine (OEM), nous menons des recherches, développons et fabriquons des tests et des biomatériaux sur mesure.

Nous opérons directement dans 30 pays et dans plus de 100 territoires par l'intermédiaire de nos distributeurs. Notre siège social est situé Plaza de Europa 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, à Barcelone, en Espagne, et nos centres de technologie sont situés aux États-Unis et en Europe. Nos ventes mondiales dépassent 2,2 milliards de dollars US par an, et notre main-d'œuvre compte plus de 7 000 personnes.

weventurecapital.com

