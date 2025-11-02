Elite-CFO-Programm von AICPA und CIMA jetzt auch in der Schweiz verfügbar

Neues Programm für Führungskräfte befähigt Finanz- und Wirtschaftsfachleute, Veränderungen zu bewältigen und Chancen zu nutzen

GENEVA, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- AICPA und CIMA haben ihr erstklassiges CFO-Programm in der Schweiz gestartet, das in Zusammenarbeit mit dem Geneva Institute of Technology durchgeführt wird. Das Programm vermittelt Fachwissen in den Bereichen strategische Führung, Finanzmanagement und Risikobewertung und befähigt die Teilnehmer, ihre strategische Wirkung zu verstärken, ihre globale Geschäftstüchtigkeit zu verbessern und in komplexen Geschäftsumfeldern selbstbewusst zu führen.

Dieses hybride Programm richtet sich an erfahrene Finanz- und Wirtschaftsexperten – darunter CFOs, CEOs, Finanzdirektoren und Führungskräfte mit mindestens zehn Jahren Berufserfahrung – und umfasst sieben Tage mit praxisorientierten Workshops, die über einen Zeitraum von drei Monaten verteilt sind. Dabei werden Online-Lerninhalte mit Präsenzveranstaltungen in Genf kombiniert.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer die weltweit anerkannte Bezeichnung Chartered Global Management Accountant (CGMA) und werden direkt Mitglied bei CIMA. Die CGMA-Bezeichnung steht für fortgeschrittene Fähigkeiten in den Bereichen strategisches Denken, digitale Kompetenz und ethische Führung. All diese Fähigkeiten werden immer wichtiger, da sich die Rollen von Führungskräften im Finanz- und Geschäftsbereich rasch weiterentwickeln und die Erwartungen an sie steigen, die digitale Transformation voranzutreiben und intelligente Systeme in die Kerngeschäftsstrategie zu integrieren.

Jakub Bejnarowicz, Regionaldirektor für Europa bei der Association of International Certified Professional Accountants, der globalen Allianz von AICPA und CIMA, sagte:

„Der Druck auf Führungskräfte in der Wirtschaft und im Finanzwesen wird immer größer, aber auch die Chancen werden größer. Sie stehen an der Spitze der Unternehmenstransformation und integrieren KI in Strategie, Prognosen und Leistungsmanagement. Durch Investitionen in intelligente Systeme und die Einhaltung höchster Governance-Standards schaffen sie einen echten Mehrwert für ihr Unternehmen."

„Inhaber der CGMA-Bezeichnung sind leistungsstarke Finanzpartner mit fundiertem Fachwissen und einer lösungsorientierten Denkweise, die in einem sich schnell verändernden und dynamischen Berufsfeld erfolgreich sind und eine führende Rolle einnehmen. Unser exklusives CFO-Programm in Zusammenarbeit mit dem Geneva Institute of Technology ermöglicht es in der Schweiz ansässigen Führungskräften aus den Bereichen Finanzen und Wirtschaft, diese Auszeichnung zu erwerben. Es unterstützt sie dabei, die Fähigkeiten, das Selbstvertrauen und die Glaubwürdigkeit aufzubauen, die sie benötigen, um neue Höhen in ihrer Karriere zu erreichen."

Das Programm wird zweimal im Jahr angeboten, und zwar von Februar bis Mai und von August bis November. Anmeldeschluss ist jeweils zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung. Die Teilnehmer müssen mit einem Zeitaufwand von insgesamt etwa 100–120 Stunden über den gesamten Zeitraum von drei Monaten rechnen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Programmseite oder wenden Sie sich an [email protected].

Informationen zur Association of International Certified Professional Accountants, AICPA, und CIMA

Die Association of International Certified Professional Accountants (die Vereinigung) fördert den Ruf, die Beschäftigungsfähigkeit und die Qualität von CPAs, CGMA-Titelträgern und Fachleuten aus dem Bereich Rechnungswesen und Finanzen weltweit. Die Organisation wurde 2017 von der AICPA und der CIMA gegründet und vertritt 580.000 AICPA- und CIMA-Mitglieder, Kandidaten und Registrierte in mehr als 150 Ländern und Gebieten. Sie setzt sich für das öffentliche Interesse und die Nachhaltigkeit von Unternehmen in aktuellen und aufkommenden Fragen ein.

Das American Institute of CPAs® (AICPA®) ist der weltweit größte Mitgliederverband, der den Berufsstand der CPAs vertritt. Er legt ethische Standards für den Berufsstand und US-Prüfungsstandards für Privatunternehmen, gemeinnützige Organisationen sowie Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen fest. Darüber hinaus entwickelt und benotet sie die einheitliche CPA-Prüfung und fördert den Nachwuchs für den Beruf des Wirtschaftsprüfers.

Das Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA®) ist der weltweit führende und größte Berufsverband von Wirtschaftsprüfern. Die CIMA arbeitet eng mit den Arbeitgebern zusammen und fördert Spitzenforschung, um sicherzustellen, dass ihre Mitglieder die erste Wahl für Arbeitgeber bleiben, wenn es um die Einstellung von finanziell ausgebildeten Führungskräften geht.