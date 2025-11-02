Le programme Elite CFO de l'AICPA et du CIMA est désormais disponible en Suisse

Un nouveau programme exécutif permet aux professionnels de la finance et des activités commerciales de s'adapter au changement et de créer des opportunités

GENEVE, 2 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'AICPA et le CIMA ont lancé leur programme CFO de classe mondiale en Suisse, en collaboration avec l'Institut de technologie de Genève. Le programme développe une expertise en matière de leadership stratégique, de gestion financière et d'évaluation des risques, permettant aux participants de renforcer leur impact stratégique, d'améliorer leur sens des compétences commerciales et de diriger avec confiance dans des environnements commerciaux complexes.

Conçu pour les professionnels de haut niveau de la finance et des activités commerciales, y compris les directeurs financiers, les CEO, les directeurs financiers et les cadres supérieurs ayant au moins dix ans d'expérience, ce programme hybride consiste en sept jours d'ateliers pratiques répartis sur trois mois, combinant l'apprentissage en ligne avec des sessions en personne organisées à Genève.

En cas de réussite, les participants obtiendront le titre de Chartered Global Management Accountant (CGMA), reconnu dans le monde entier, et pourront accéder directement au statut de membre du CIMA. Le titre de CGMA est synonyme de capacités avancées en matière de réflexion stratégique, de maîtrise du numérique et de leadership éthique, des qualités de plus en plus essentielles à mesure que les fonctions des professionnels de la finance et des activités commerciales évoluent à un rythme soutenu, avec des attentes croissantes pour diriger la transformation numérique et intégrer des systèmes intelligents dans la stratégie de base de l'entreprise.

Jakub Bejnarowicz, directeur régional pour l'Europe de l'Association of International Certified Professional Accountants, l'alliance mondiale formée par l'AICPA et le CIMA, a déclaré :

« Les pressions qui s'exercent sur les cadres commerciaux et financiers s'intensifient, mais les possibilités qui s'offrent à eux sont également plus nombreuses. Ils sont à la pointe de la transformation des entreprises, intégrant l'IA dans la stratégie, les prévisions et la gestion des performances. En investissant dans des systèmes intelligents et en respectant les normes de gouvernance les plus strictes, ils génèrent une réelle valeur ajoutée au sein de leur organisation.

« Les titulaires du titre de CGMA sont des partenaires financiers très performants, dotés d'une expertise approfondie et d'un esprit de résolution de problèmes, qui s'épanouissent et jouent un rôle de premier plan dans une profession dynamique et en rapide évolution. Notre programme CFO d'élite, en partenariat avec l'Institut de technologie de Genève, permet aux cadres supérieurs de la finance et des activités commerciales en Suisse d'obtenir cette marque de distinction, en les aidant à acquérir les capacités, la confiance et la crédibilité nécessaires pour atteindre de nouveaux sommets dans leur carrière ».

Le programme est proposé deux fois par an, avec des cohortes allant de février à mai et d'août à novembre. Les candidatures sont clôturées deux semaines avant le début de chaque session. Les participants doivent s'attendre à un engagement total d'environ 100 à 120 heures au cours de la période de trois mois.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page du programme ou contacter [email protected].

À propos de l'Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) et du CIMA

L'Association of International Certified Professional Accountants (l'Association) promeut la réputation, l'employabilité et la qualité des CPA, des CGMA et des professionnels de la comptabilité et de la finance dans le monde entier. Fondée en 2017 par l'AICPA et le CIMA, elle représente 580 000 membres, candidats et inscrits de l'AICPA et du CIMA dans plus de 150 pays et territoires, défendant l'intérêt public et la durabilité commerciale sur les questions actuelles et émergentes.

L'American Institute of CPAs® (AICPA®) est la plus grande association mondiale représentant la profession de CPA. Il définit des normes éthiques pour la profession et des normes d'audit américaines pour les entreprises privées, les organisations à but non lucratif et les administrations fédérales, étatiques et locales. Il développe et évalue également l'examen uniforme CPA et constitue le vivier de futurs talents pour la profession d'expert-comptable.

Le Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA®) est le principal et le plus important organisme professionnel de comptables en management au monde. Le CIMA travaille en étroite collaboration avec les employeurs et sponsorise des recherches de pointe pour s'assurer que ses membres soient recrutés par les employeurs à la recherche de responsables commerciaux ayant bénéficié d'une formation financière.