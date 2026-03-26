Europas verborgene Verwundbarkeit: laut Erkenntnissen von Regolo geben 75 % der EU-Unternehmen Kundendaten für ausländische Überwachung preis

MAILAND, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Mehrere Untersuchungen zeigen, dass europäische Unternehmen unwissentlich amerikanische Tech-Imperien auf Kosten der Privatsphäre ihrer eigenen Kundinnen und Kunden unterstützen. Alarmierende Erkenntnis: Über 80 % der Unternehmen in der EU nutzen Cloud-Dienste mit Sitz in den USA, und setzen damit unbeabsichtigt sensible Kundendaten ausländischen Überwachungsgesetzen wie dem US CLOUD Act aus, der amerikanischen Behörden den Zugriff ohne EU-Aufsicht ermöglicht. Diese „Datengeschenke" bereiten nicht nur Kopfzerbrechen bei der Einhaltung von Vorschriften, sondern sind auch ein Vertrauensbruch, der potenzielle hohe Geldstrafen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung nach sich ziehen kann und das Kundenvertrauen in einem datenschutzbewussten Markt missbraucht.

Während Europa sich für einen strengen Datenschutz einsetzt, verlagern seine Unternehmen die Datensouveränität ins Silicon Valley, wo der Profit oft über dem Datenschutz steht, wie Regolo betont. Wenn ein deutsches Einzelhandelsunternehmen ein beliebtes US-Analysetool verwendet, um das Kaufverhalten seiner Kundinnen und Kunden zu verfolgen, fließt ohne deren Wissen jeder Klick, jeder Kauf und jedes persönliche Detail über den Atlantik und kann in die Hände von Dritten oder staatlichen Stellen gelangen. Jüngste Berichte zeigen, wie solche Abhängigkeiten bereits zu Datenschutzverletzungen geführt haben, von denen Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in der EU betroffen waren und die zu Rufschädigung und Rechtsstreitigkeiten für EU-Unternehmen geführt haben.

Mit dem EU-KI-Gesetz, das nun in Kraft ist und dessen wichtigste Bestimmungen ab 2026 in Kraft treten, werden europäische Unternehmen bei der KI-gestützten Datenverarbeitung verstärkt kontrolliert. Diese wegweisende Verordnung klassifiziert KI-Systeme nach Risikostufen und schreibt eine robuste Datenverwaltung, Transparenz und die Minderung von Verzerrungen für Anwendungen mit hohem Risiko vor – was direkt mit den Vorgaben der DSGVO übereinstimmt. Viele EU-Unternehmen, die KI-Tools aus den USA nutzen, riskieren Verstöße gegen die Vorschriften, da ausländische Anbieter diese Anforderungen möglicherweise nicht erfüllen. Dies kann zu Geldstrafen in Höhe von bis zu 7 % des weltweiten Umsatzes oder zu einem Verbot von unzulässigen Praktiken wie dem gezielten Scraping biometrischer Daten führen.

Regolo powered by Seeweb ist hier die bahnbrechende Lösung, um die Kontrolle zurückzugewinnen und Europas digitale Zukunft zu sichern. Auf der Grundlage von Zero Data Retention stellt Regolo sicher, dass keine unnötigen Kundendaten gespeichert werden, um Risiken durch Hacks oder unbefugten Zugriff zu minimieren und die Datenminimierung durchzusetzen, die für KI-Trainingsdatensätze gemäß dem KI-Gesetz unerlässlich ist. Angetrieben von einer vollständig europäischen und zu 100 % grünen Infrastruktur bleibt der gesamte Betrieb innerhalb der EU-Grenzen und erfüllt nahtlos die Anforderungen der DSGVO und die durch den AI Act geforderte Souveränität. Das Herzstück ist ein Data Privacy First-Ansatz, der Verschlüsselung, Anonymisierung, GPU-Prozesse mit Null-Speicherung einschließt und Unternehmen dabei hilft, KI ohne das Risiko von Verstößen gegen den AI Act einzusetzen.

Regolo ist nicht einfach nur „compliant", sondern auch die Lösung für SaaS-Anbieter, E-Commerce-Plattformen, Fintech-Firmen, Pharmaunternehmen und öffentliche Verwaltungen. Es bietet skalierbare Tools, die sich mühelos integrieren lassen, sodass sich Teams auf das Wachstum konzentrieren können, anstatt sich mit regulatorischen Albträumen herumzuschlagen.

Warum sollte man die nächste unvermeidliche Datenschutzverletzung oder behördliche Strafe riskieren, die den Betrieb stören, die Kosten in die Höhe treiben und das Vertrauen der Stakeholder untergraben könnte? Regolo versetzt Sie in die Lage, proaktiv sensible Daten zu schützen, Compliance-Workflows zu rationalisieren und KI-getriebene Innovationen ohne grenzüberschreitende Schwachstellen zu beschleunigen. Erleben Sie die ersten 30 Tage kostenlos und profitieren Sie anschließend von 70 % Rabatt für die nächsten drei Monate.

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Chiara Passarelli

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