La vulnérabilité cachée de l'Europe : 75 % des entreprises de l'UE exposent les données de leurs clients à la surveillance étrangère, selon Regolo

MILAN, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Une étude multiple révèle que les entreprises européennes alimentent involontairement les empires technologiques américains au détriment de la vie privée de leurs propres clients. Une vision surprenante : plus de 80 % des entreprises de l'UE utilisent des services en nuage basés aux États-Unis, exposant par inadvertance les données sensibles des clients aux lois de surveillance étrangères comme la loi américaine CLOUD Act, qui permet aux autorités américaines d'y accéder sans contrôle de l'UE. Ce « don de données » n'est pas seulement un casse-tête de conformité – c'est une trahison de la confiance, qui risque d'entraîner des amendes massives en vertu du GDPR et d'éroder la fidélité des clients dans un marché soucieux de la protection de la vie privée.

Alors que l'Europe se fait le champion d'une protection rigoureuse des données, ses entreprises externalisent leur souveraineté dans la Silicon Valley, où le profit l'emporte souvent sur la vie privée, souligne Regolo. Si un détaillant allemand utilise un outil d'analyse populaire aux États-Unis pour suivre le comportement des acheteurs. À leur insu, chaque clic, chaque achat et chaque détail personnel traverse l'Atlantique et peut se retrouver entre les mains de tiers ou d'agences gouvernementales. Des rapports récents montrent que ces dépendances ont conduit à des violations de données touchant des millions de personnes, les entreprises de l'UE étant confrontées à des atteintes à leur réputation et à des batailles juridiques.

Avec l'entrée en vigueur de la loi européenne sur l'IA et l'application de ses principales dispositions à partir de 2026, les entreprises européennes sont confrontées à une surveillance accrue du traitement des données basé sur l'IA. Ce règlement historique classe les systèmes d'IA par niveau de risque, exigeant une gouvernance des données solide, la transparence et l'atténuation des biais pour les applications à haut risque, ce qui recoupe directement les mandats du GDPR. De nombreuses entreprises européennes utilisant des outils d'IA basés aux États-Unis risquent de ne pas se conformer à ces exigences, car les fournisseurs étrangers peuvent ne pas s'aligner sur ces exigences, ce qui peut entraîner des amendes allant jusqu'à 7 % du chiffre d'affaires mondial ou des interdictions de pratiques interdites, telles que l'extraction de données biométriques non ciblées.

Regolo , alimenté par Seeweb, est une solution révolutionnaire conçue pour reprendre le contrôle et préserver l'avenir numérique de l'Europe. Construit sur une base de Zero Data Retention, Regolo s'assure qu'aucune donnée client inutile n'est stockée, minimisant ainsi les risques de piratage ou d'accès non autorisé – et appliquant la minimisation des données essentielle pour les bases de données d'entraînement à l'IA en vertu de la loi sur l'IA. Alimentée par une infrastructure européenne 100 % verte, elle maintient toutes les opérations à l'intérieur des frontières de l'UE, se conformant de manière fluide au GDPR et à l'accent mis sur la souveraineté par la loi sur l'IA. Son cœur est une approche Data Privacy First, intégrant le cryptage, l'anonymisation, le traitement GPU avec zéro stockage – aidant les entreprises à déployer l'IA sans risque de violation de la loi sur l'IA.

Regolo n'est pas seulement conforme ; c'est la solution pour les fournisseurs de SaaS, les plateformes de commerce électronique, les entreprises de fintech, les sociétés pharmaceutiques et les agences de l'administration publique, il offre des outils évolutifs qui s'intègrent sans effort, permettant aux équipes de se concentrer sur la croissance plutôt que sur les cauchemars réglementaires.

Pourquoi risquer la prochaine violation de données ou sanction réglementaire inévitable qui pourrait perturber les opérations, gonfler les coûts et éroder la confiance des parties prenantes. Regolo vous équipe pour protéger proactivement les données sensibles, rationaliser les flux de travail de conformité et accélérer l'innovation axée sur l'IA sans vulnérabilités transfrontalières. Profitez des 30 premiers jours gratuits, puis bénéficiez de 70% de réduction pour les trois mois suivants.

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