Feier zum 20-jährigen Bestehen der Unilumin-Gruppe: Gemeinsam mit Metasight auf dem Weg zu globaler Zusammenarbeit und gegenseitigem Erfolg

HUIZHOU, China, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Am 26. Oktober fand in der Unilumin Daya Bay Science and Technology Base die 20-Jahr-Feier der Unilumin-Gruppe unter dem Motto „Advancing Together with Metasight" zusammen mit der Global Ecosystem Partner Conference statt.

Speech by Lin Mingfeng, Chairman of Unilumin Group at the Conference

Die Unilumin Gruppe präsentierte ihre technologischen Errungenschaften in den Bereichen Mini/Micro LED, virtuelle Produktion, Bühnenvermietung und anderen Nischenbereichen und stellte neue Produkte, strategische Metasight-Ökosysteme und innovative Trends wie LED+AI-Anwendungen vor. Unilumin sieht in der Mini/Micro-LED-Technologie die Zukunft der LED-Display-Technologie. Das Unternehmen hat mit seinen selbstentwickelten und selbstproduzierten Produkten eine vollständige Abdeckung der Anwendungsszenarien erreicht. Die „Lingyin"-Serie U-Natural ist ein neuartiges LED-„Dekorationsmaterial", das für COB/MIP-Produkte Dekorationseffekte mit abgeschirmter Textur bietet. Mit einem Pixelabstand von P0,6 bis 2,6 werden Probleme mit der Tintenfarbe effektiv gelöst und gleichzeitig nahtlos in die Szenendekoration integriert. Unilumin hat auch innovative Produkte wie das holografische MIP-Display Umake SV und COB-Produkte für den Außenbereich eingeführt.

Unilumin lud eigens mehrere international renommierte Designer und Experten ein, auf der Bühne zu sprechen, darunter Li Jinmin, ehemaliger Direktor des Institute of Semiconductors, Vorsitzender der CSA Alliance, Nicolas Bono, globaler Leiter für Kreativdesign der französischen BK Design Company, Qi Kun, geschäftsführender Partner von Woods Bagot, Sun Haifeng, stellvertretender Chefredakteur von People's Daily Online, Professor Fei Jun von der Zentralen Akademie der Schönen Künste, Sun Tianwei, berühmter Bühnenkünstler und erstklassiger Bühnenkunstdesigner, und Wang Xiaodong, Direktor des Light Environment Institute des Architectural Design & Research Institute der Universität Zhejiang. Diese Experten untersuchten umfassend die Anwendungen der Metasight-Technologie in verschiedenen Bereichen, darunter Innenarchitektur, Bühnenaufführungen, Kunstinstallationen, architektonische Beleuchtung und andere Bereiche, aus verschiedenen Perspektiven.

Unilumin verfügt derzeit über die weltweit größte Produktionsbasis für LED-Anzeigen mit Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Japan und den Vereinigten Staaten. Das Vertriebs- und Servicenetz erstreckt sich über mehr als 160 Länder und Regionen und fördert die Zusammenarbeit mit mehr als 5.600 Partnern, und es wurden über 20 Niederlassungen in Übersee gegründet.

In Zukunft wird Unilumin eng mit globalen ökologischen Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsam die Entwicklung des Metasight-Ökosystems voranzutreiben und ein umfassendes neues Kapitel für die Metasight-Industrie zu schreiben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2543092/Unilumin_Group_Conference.jpg