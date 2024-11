ユニルミン・グループの創業20周年記念式典：メタサイトと共にグローバルな協力と相互成功に向けて前進

恵州(中国)、2024年10月30日 /PRNewswire/ -- 10月26日、Global Ecosystem Partner Conferenceのかたわら、Unilumin Group(ユニルミン・グループ)の創業20周年記念式典が、「Advancing Together with Metasight(メタサイトとともに前進)」をテーマに、Unilumin Daya Bay Science and Technology Base(ユニルミン大亜湾科学技術基地)で盛大に開催されました。

Speech by Lin Mingfeng, Chairman of Unilumin Group at the Conference (PRNewsfoto/Unilumin Group)

ユニルミン・グループは、ミニ/マイクロLED、バーチャル・プロダクション、ステージ・レンタルなどのニッチな分野における技術的成果を展示し、新製品、戦略的なメタサイト・ エコシステムのレイアウト、LED + AIアプリケーションなどの革新的なトレンドを発表しました。ユニルミンは、ミニ/マイクロLEDテクノロジーをLEDディスプレイ テクノロジーの将来の方向性と考えています。自社開発・自社生産の製品を通じ、同社は製品応用シナリオの完全なカバーを実現しました。特に、「Lingyin」シリーズのU-Naturalは、COB/MIP製品にスクリーンオフ・テクスチャ装飾効果を与える新しいタイプのLED「装飾材料」です。ピクセル・ピッチはP0.6 ~ 2.6で、シーンの装飾とシームレスに融合しながら、インクの色の問題に効果的に対処します。ユニルミンは、MIPホログラフィック・ディスプレイUmake SVや屋外用COB製品などの革新的な製品も導入しています。

ユニルミンは、国際的に著名なデザイナーや専門家を特別に招待してステージに登場してもらいました。たとえば、中国科学院半導体研究所元所長でCSA Alliance会長のLi Jinmin氏、フランスのBK Design Company(BKデザイン社)グローバル・クリエイティブ・デザイン・ディレクターのNicolas Bono氏、Woods Bagot(ウッズ・バゴット)のマネージング・パートナーのQi Kun氏、人民日報オンラインの副編集長のSun Haifeng氏、中央美術学院のFei Jun教授、著名な舞台芸術家で一流の舞台芸術デザイナーでもあるSun Tianwei氏、浙江大学建築設計研究院光環境設計研究所所長のWang Xiaodong氏などです。専門家たちは、インテリア・デザイン、舞台パフォーマンス、アート・インスタレーション、建築照明など、さまざまな分野にわたるメタサイト・テクノロジーの応用をさまざまな観点から包括的に調査してきました。

ユニルミンは現在、世界最大のLEDディスプレイ製造拠点を擁し、中国、日本、米国に研究開発センターを設立しています同社の販売およびサービス・ネットワークは160を超える国と地域に広がり、5,600社を超えるパートナーとの幅広い連携を築き、20を超える海外支社を開設しています。

今後、ユニルミンは、世界中のエコロジカル・パートナーと緊密に協力し、メタサイト・エコシステムの発展を共同で推進し、メタサイト業界に新たな地平を大々的にもたらしています。

