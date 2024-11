Célébration du 20ᵉ anniversaire du groupe Unilumin : avancer avec Metasight pour une coopération mondiale et un succès mutuel

HUIZHOU, Chine, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 26 octobre, la célébration du 20ᵉ anniversaire du groupe Unilumin, sur le thème « Avancer avec Metasight », ainsi que la conférence mondiale des partenaires de l'écosystème se sont déroulées en grande pompe à la base scientifique et technologique d'Unilumin dans la baie de Daya.

Speech by Lin Mingfeng, Chairman of Unilumin Group at the Conference

Le groupe Unilumin a présenté ses prouesses technologiques dans le domaine des mini/micro LED, de la production virtuelle, de la location de scène et d'autres domaines de niche, en dévoilant de nouveaux produits, des configurations stratégiques de l'écosystème Metasight et des tendances innovantes telles que les applications LED+AI. Unilumin considère la technologie des mini/micro LED comme la trajectoire d'avenir de la technologie d'affichage LED. L'entreprise a atteint une couverture complète des scénarios d'application des produits grâce à ses produits auto-développés et auto-produits. En particulier, la série « Lingyin » U-Natural est un nouveau type de « matériau décoratif » LED qui offre des effets décoratifs de texture écran éteint pour les produits COB/MIP. Avec un pas de pixel allant de P0,6 à 2,6, il résout efficacement les problèmes de couleur d'encre tout en s'intégrant de manière transparente au décor de la scène. Unilumin a également introduit des produits innovants tels que l'écran holographique MIP Umake SV et des produits COB pour l'extérieur.

Unilumin a spécialement invité plusieurs designers et experts de renommée internationale à partager la scène, notamment Li Jinmin, ancien directeur de l'Institut des semi-conducteurs, président de l'Alliance CSA, Nicolas Bono, directeur créatif mondial de la société française BK Design, Qi Kun, associé directeur de Woods Bagot, Sun Haifeng, rédacteur en chef adjoint du Quotidien du peuple en ligne, le professeur Fei Jun de l'Académie centrale des beaux-arts, Sun Tianwei, célèbre artiste de la scène et scénographe de premier ordre, et Wang Xiaodong, directeur de l'Institut de l'environnement lumineux de l'Institut de conception et de recherche architecturales de l'université de Zhejiang. Ces experts ont entrepris une exploration complète des applications de la technologie Metasight dans divers domaines, y compris la décoration intérieure, les performances scéniques, les installations artistiques, l'éclairage architectural et d'autres domaines, sous de multiples angles.

Unilumin possède actuellement la plus grande base de fabrication d'écrans LED au monde, avec des centres de R&D implantés en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son réseau de vente et d'entretien s'étend sur plus de 160 pays et régions, favorisant une collaboration étendue avec plus de 5 600 partenaires, et il a établi plus de 20 succursales à l'étranger.

À l'avenir, Unilumin collaborera étroitement avec des partenaires écologiques mondiaux afin de promouvoir conjointement le développement de l'écosystème Metasight et d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'industrie Metasight.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2543092/Unilumin_Group_Conference.jpg