GEEKOM bringt offiziell seine ultraleichten, vollständig aus Metall gefertigten Modelle GeekBook X14 Pro und X16 Pro auf den Markt

TAIPEI, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- GEEKOM, seit langem als Pionier und Weltmarktführer in der Mini-PC-Branche anerkannt, hat sich einen Namen gemacht, indem es kompakte und dennoch leistungsstarke Computerlösungen anbietet, die Innovation, Zuverlässigkeit und schlankes Design vereinen. Das neu vorgestellte GEEKOM GeekBook X14 Pro ist ein Laptop, der erstklassige Spezifikationen und ein auffälliges Design bietet und die Verpflichtung der Marke zu Leistung und Stil widerspiegelt. Es ist ab sofort erhältlich.

Das GeekBook X14 Pro ist mit einem Gewicht von nur 2 Pfund bemerkenswert dünn und leicht. Es verfügt über ein Aluminiumgehäuse und eine Soft-Touch-Oberfläche und lässt sich mit einer Hand öffnen und schließen, was es zu einem der tragbarsten Laptops seiner Klasse macht. Trotz seines schlanken Profils verfügt es über erstklassige Hardware, die auf die Bedürfnisse von Profis, Kreativen und alltäglichen Nutzern zugeschnitten ist, die sowohl Mobilität als auch Leistung benötigen.

Das GeekBook X14 Pro läuft mit einem Intel Meteor Lake Ultra-Prozessor (bis zu U9-185H). Dieser hochmoderne Chip verfügt über eine Intel-Arc-Grafikkarte und bietet leistungsstarke GPU-Performance für Gaming, kreative Aufgaben und flüssige Multimedia-Erlebnisse. Der Prozessor ist mit 32 GB LPDDR5x-RAM und einer PCIe Gen4-SSD mit bis zu 2 TB ausgestattet und gewährleistet nahtloses Multitasking, hohe Reaktionsgeschwindigkeit, blitzschnelle Dateiübertragungen und schnelles Starten von Anwendungen.

Ein weiteres Highlight ist das Display des Laptops. Mit einem 2,8K-120-Hz-OLED-Panel bietet das GeekBook X14 Pro lebendige Farben, tiefen Kontrast und flüssige Bilder – ideal für Gaming, kreative Arbeit oder immersive Unterhaltung. In Kombination mit seinem federleichten Design wird das Gerät zu einem vielseitigen Begleiter für unterwegs.

Sicherheit und Datenschutz stehen beim GeekBook X14 Pro im Vordergrund. Es verfügt über einen Fingerabdruckleser für sichere Anmeldungen und Dateiverschlüsselung sowie eine Kamera, die mit einem physischen Datenschutzschalter ausgestattet ist – so ist die digitale Sicherheit für Nutzer immer garantiert. Ergänzt werden diese Schutzmaßnahmen durch eine beeindruckende Akkulaufzeit von 16 Stunden, die dafür sorgt, dass Sie den ganzen Tag über unbesorgt und produktiv arbeiten können.

Als kleines Extra legt GEEKOM jedem Kauf einen vielseitigen Typ-C-Hub als Geschenk bei. Neben den zusätzlichen Funktionen profitieren Käufer auch von einer umfassenden 2-Jahres-Garantie, die zuverlässigen Schutz und langfristige Sicherheit gewährleistet.

Neben dem GeekBook X14 Pro ist ab sofort auch das GeekBook X16 Pro von GEEKOM erhältlich. Dieses größere Modell verfügt über die gleichen leistungsstarken Spezifikationen, bietet jedoch zusätzlich ein großzügiges 16-Zoll-2,5K-IPS-Display. Außerdem verfügt es über einen noch größeren Akku, der bis zu 17 Stunden Ausdauer für längere Produktivität und Unterhaltung bietet.

