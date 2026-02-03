Gesundheitsvorsorge im Winter: Die Bedeutung von Sauerstoffkonzentratoren bei kalten Temperaturen

LONDON, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mit dem Winter sinken in weiten Teilen Europas die Temperaturen, die Tage werden kürzer und die Abhängigkeit von Heizungen in Innenräumen nimmt zu. Diese saisonalen Veränderungen können sich kaum merklich auf den Atemkomfort und das allgemeine Wohlbefinden auswirken, insbesondere wenn trockene Luft und eine unzureichende Belüftung zur Normalität werden. Doch das Bewusstsein für die Gesundheit der Atemwege in der kalten Jahreszeit wächst, und Marken wie VARON konzentrieren sich daher weiterhin auf unterstützende Lösungen, die den Menschen helfen, sich in den kälteren Monaten wohlzufühlen und gesund zu bleiben.

Kälte, trockene Luft und die Atemwegsgesundheit im Winter

Die kalten Temperaturen im Winter und die trockene Raumluft können das Atmen erschweren, den Schlaf beeinträchtigen und Energie rauben. Einfache Lifestyle-Gewohnheiten — sich warm halten, ausreichend trinken und für ausreichend Erholung sorgen — sind nach wie vor essenziell, aber viele Haushalte im Vereinigten Königreich und auf dem europäischen Festland greifen zur Unterstützung ihrer Gesundheit zusätzlich auf Sauerstofflösungen zurück.

Die Sauerstoffkonzentratoren von VARON beispielsweise sorgen für eine konstante Sauerstoffversorgung und tragen zur Stabilisierung des Luftstroms in trockenen, beheizten Räumen bei. Indem sie für eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit in Innenräumen sorgen und das Atmen erleichtern, ergänzen diese Geräte die täglichen Winterroutinen und tragen dazu bei, dass sich die Menschen während der gesamten Saison wohlfühlen, voller Energie sind und aktiv bleiben.

Sauerstoffkonzentratoren in modernen Winter-Wellness-Routinen

Sauerstoffkonzentratoren spielen eine immer größere Rolle in saisonalen Wellness-Strategien und bieten zuverlässige Unterstützung für die Atmung während längerer Aufenthalte in Innenräumen und Zeiten verminderter Aktivität, wie sie im Winter häufig vorkommen.

VH-2 Pro Wheel Edition (für den Heimgebrauch) : Regulierbarer kontinuierlicher Luftdurchsatz, Sauerstoffreinigung, leiser Betrieb und einfacher Transport von Raum zu Raum — ideal für trockene Innenräume im Winter.

Regulierbarer kontinuierlicher Luftdurchsatz, Sauerstoffreinigung, leiser Betrieb und einfacher Transport von Raum zu Raum — ideal für trockene Innenräume im Winter. VP-8 Lite (für den mobilen Einsatz) :Leicht und kompakt, mit adaptiver Pulsfluss-Sauerstoffzufuhr für kurze Ausflüge, Reisen oder den täglichen Gebrauch außerhalb des Hauses.

Für beide Modelle gilt eine umfassende Garantie und sie werden durch einen 24/7-Kundendienst unterstützt, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen und bei Bedarf jederzeit zuverlässige Hilfe erhalten.

VARON bietet auch eine Reihe anderer Sauerstoffkonzentratoren für zu Hause sowie tragbare Sauerstoffgeräte an, die auf unterschiedliche Lebensstile und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

„Winter-Wellness bedeutet, ein Gefühl der Stabilität und Leichtigkeit zu schaffen", so der Geschäftsführer von VARON. „Trockene Luft und niedrigere Temperaturen können das Wohlbefinden im Alltag beeinträchtigen. Daher konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Sauerstofflösungen zu entwickeln, die während der Wintersaison intuitiv zu bedienen sind, zuverlässig funktionieren und Unterstützung bieten."

Mit Maßnahmen gegen die Auswirkungen kalter, trockener Luft auf die Atemwege und durch die Integration unterstützender Routinen kann man auch im Winter proaktiv und ganzheitlich etwas für seine Gesundheit tun.

Die Sauerstoffkonzentratoren von VARON sind weltweit erhältlich, unter anderem in den USA, im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Mexiko, Spanien und in ganz Asien, und unterstützen die Anwender, wo immer sie sich gerade befinden, bei der Förderung ihres Wohlbefindens.

Medienkontakt:

Website: VARON

Deutschland: [email protected]

Frankreich: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660036/varon_oxygen_concentrator_logo_Logo.jpg