Mehr Wohlbefinden im Alltag mit den neuen Heim- und tragbaren Sauerstoffkonzentratoren von Varon

BERLIN, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zu Beginn des neuen Jahres setzen immer mehr Menschen auf nachhaltige Gesundheitsgewohnheiten, die das langfristige Wohlbefinden fördern. Eine gesunde Sauerstoffversorgung ist entscheidend für die tägliche Vitalität, unterstützt Energie, erholsamen Schlaf und allgemeines Wohlbefinden. Mit wachsendem Fokus auf Prävention und gesundheitsorientierte Lebensstile gewinnt die Sauerstofftherapie zunehmend an Bedeutung als Bestandteil moderner Wellness-Routinen.

Vor diesem Hintergrund stärkt VARON sein Engagement für leicht zugängliche Sauerstofflösungen. Durch die Erweiterung des Produktportfolios spricht das Unternehmen gezielt Nutzer an, die zuverlässige, flexible und komfortable Unterstützung in ihrem Alltag suchen.

Sauerstoffversorgung als Teil der täglichen Gesundheit

Eine ausreichende Sauerstoffzufuhr unterstützt wichtige Körperfunktionen und steigert die allgemeine Vitalität. Für ältere Menschen, Schwangere, Berufstätige mit anspruchsvollen Tagesabläufen und gesundheitsbewusste Personen kann die Sauerstofftherapie zusätzlichen Komfort und Unterstützung bieten. Die Integration von Sauerstofftherapie in den Alltag spiegelt den zunehmenden Trend zu proaktiver, lebensstilbasierter Gesundheitsvorsorge wider.

„Unser Fokus liegt darauf, dass Sauerstoffversorgung nicht nur in klinischen Einrichtungen verfügbar ist, sondern zugänglich, zuverlässig und unterstützend für die tägliche Gesundheit und Unabhängigkeit bleibt", erklärt der CEO von Varon.

Neue stationärer und mobil Sauerstoffkonzentratoren von Varon

Um diese Wellnessziele zu unterstützen, hat Varon drei neue Modelle eingeführt, die sowohl zu Hause als auch unterwegs eine zuverlässige Sauerstoffversorgung ermöglichen:

VH-2 Pro (stationärer sauerstoffkonzentrator) : Einstellbarer Dauerfluss (1–8), leiser Betrieb und duale Funktion für Sauerstoff- und Verneblertherapie für den Alltag zu Hause.





Einstellbarer Dauerfluss (1–8), leiser Betrieb und duale Funktion für Sauerstoff- und Verneblertherapie für den Alltag zu Hause. VH-3 Pro (stationärer sauerstoffkonzentrator) : 10-stufig einstellbarer Fluss, stabile Leistung, integrierte Sauerstoff- und Verneblertherapie sowie intelligente Sicherheitswarnungen.





10-stufig einstellbarer Fluss, stabile Leistung, integrierte Sauerstoff- und Verneblertherapie sowie intelligente Sicherheitswarnungen. VP-8G (sauerstoffkonzentrator mobil): Leichtgewicht (ca. 2 kg), Pulsfluss-Sauerstoffzufuhr und flexible Stromversorgung für Mobilität und Unabhängigkeit.

Diese neuen Geräte ermöglichen es Nutzern, ihre Sauerstoffversorgung zuverlässig in verschiedenen Situationen aufrechtzuerhalten, ohne den Alltag zu unterbrechen.

Wellness und Nachhaltigkeit im modernen Gesundheitswesen

Die neuesten Sauerstoffkonzentratoren von Varon sind energieeffizient, langlebig und wartungsarm – ein nachhaltiger Ansatz, der Umweltverantwortung mit langfristiger Nutzbarkeit verbindet.

Blick auf ein gesünderes Jahr

Mit einem Fokus auf die Gesundheitsvorsätze zum Jahresbeginn kann die Priorisierung der Sauerstoffversorgung einen spürbaren Unterschied machen. Mit den neuen Heim- und tragbaren Sauerstoffkonzentratoren unterstützt Varon die tägliche Gesundheit und hilft den Nutzern, freier, energiegeladener und gesünder zu leben.

