Goodix führt mit seinem Bluetooth LE SoC der nächsten Generation in Automobilqualität die Ära der hochpräzisen Entfernungsmessung mit Bluetooth® 6.1 an

SHENZHEN, China, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Auto einfach durch Herantreten entriegeln – ohne Ihr Smartphone herauszuholen oder den Schlüsselanhänger zu drücken. Dieses nahtlose, freihändige Erlebnis beschleunigt die Einführung von digitalen Bluetooth®-Autoschlüsseln und macht das tägliche Fahren komfortabler.

Goodix automotive-grade Bluetooth LE SoC -- GR5410

Im Einklang mit diesem Branchentrend hat Goodix Technology frühzeitig eine Führungsrolle bei der Innovation digitaler Autoschlüssel übernommen. Basierend auf der neu veröffentlichten Bluetooth® Core Specification 6.1 der Bluetooth SIG hat Goodix mit der Entwicklung und Validierung von Anwendungen für digitale Autoschlüssel begonnen und seinen Bluetooth LE SoC der nächsten Generation für den Automobilbereich, den GR5410, vorgestellt. Mit einer genaueren Entfernungsmessung, höherer Leistung und erweiterten Peripherieschnittstellen wurde der GR5410 entwickelt, um Innovationen bei drahtlosen Anwendungen der nächsten Generation im Fahrzeugbereich voranzutreiben.

Einer der ersten Anbieter mit doppelter Zertifizierung für Bluetooth® 6.1 und Channel Sounding

Der GR5410 unterstützt die innovative Channel Sounding-Technologie und bietet umfassende Verbesserungen in Bezug auf Datenschutz und Energieeffizienz. Damit erfüllt er eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen, darunter hochpräzise Entfernungsmessung und Kommunikation mit geringer Latenz. Mit seiner zukunftsorientierten Technologie-Roadmap gehört Goodix zu den ersten Chipherstellern, die sowohl die Bluetooth® 6.1 BQB- als auch die Channel Sounding-Zertifizierung erhalten haben.

Neue Architektur und KI-Algorithmen setzen neue Leistungsmaßstäbe

Der GR5410 basiert auf den Designprinzipien Energieeffizienz, robuste Sicherheit und hohe Systemintegration und verfügt über einen leistungsstarken Single-Chip-Wireless-MCU, der ein Bluetooth® 6.1-Modul, eine Channel Sounding-Einheit und eine CAN FD-Schnittstelle integriert. Er wurde speziell für Automobil-, Industrie- und andere leistungskritische Anwendungen entwickelt.

Angetrieben vom STAR-MC1-Kern von Arm China : Mit seiner fortschrittlichen Sicherheitsarchitektur unterstützt der GR5410 Secure Boot, geschütztes Debugging, verschlüsselte Speicherung und einen „One-Chip-One-Key"-Hardware-Sicherheitsmodul (HSM)-Mechanismus und bietet so umfassenden Schutz für intelligente Cockpit- und digitale Autoschlüsselsysteme.

: Mit seiner fortschrittlichen Sicherheitsarchitektur unterstützt der GR5410 Secure Boot, geschütztes Debugging, verschlüsselte Speicherung und einen „One-Chip-One-Key"-Hardware-Sicherheitsmodul (HSM)-Mechanismus und bietet so umfassenden Schutz für intelligente Cockpit- und digitale Autoschlüsselsysteme. Frühe Unterstützung für passives Multi-Node-Ranging : Alle Knoten können das synchronisierte Ranging in etwa 200 Millisekunden abschließen, was die Aktualisierungsraten und die Genauigkeit des Rangings erheblich verbessert. In Kombination mit den proprietären KI-basierten Ranging-Algorithmen von Goodix erreicht die Lösung eine Genauigkeit von bis zu ±50 cm bei einer maximalen Reichweite von über 50 Metern.

: Alle Knoten können das synchronisierte Ranging in etwa 200 Millisekunden abschließen, was die Aktualisierungsraten und die Genauigkeit des Rangings erheblich verbessert. In Kombination mit den proprietären KI-basierten Ranging-Algorithmen von Goodix erreicht die Lösung eine Genauigkeit von bis zu ±50 cm bei einer maximalen Reichweite von über 50 Metern. Proprietärer Low-Power-Bluetooth® Protokollstack: Der Stack ist vollständig kompatibel mit RSSI-Broadcast-Scanning, RSSI-Überwachung und Channel Sounding Ranging und bietet flexible Unterstützung für eine Vielzahl von Anwendungsfällen für digitale Autoschlüssel.

End-to-End-Unterstützung beschleunigt die Bereitstellung

Intelligente Fahrzeuge mit Bluetooth Innovation stärken: Der Chip wurde bereits für Projekte mehrerer Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer ausgewählt und soll im ersten Quartal 2026 in die Pilotproduktion gehen, um Kunden dabei zu helfen, die Einführung von Bluetooth®-Innovationen in intelligenten Fahrzeugen zu beschleunigen.

Der Chip wurde bereits für Projekte mehrerer Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer ausgewählt und soll im ersten Quartal 2026 in die Pilotproduktion gehen, um Kunden dabei zu helfen, die Einführung von Bluetooth®-Innovationen in intelligenten Fahrzeugen zu beschleunigen. Bewährte Einführung auf dem Massenmarkt: Mit einem robusten Portfolio an fortschrittlichen Produkten und umfassendem Kundensupport hat sich Goodix als führender Anbieter von digitalen Autoschlüssellösungen etabliert. Seine Lösungen wurden von mehreren großen chinesischen Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern übernommen und werden bereits in mehr als einem Dutzend Automodellen kommerziell eingesetzt.

Da die Automobilindustrie ihren Wandel hin zu mehr Intelligenz und Konnektivität beschleunigt, wird Goodix seine Investitionen in drahtlose Konnektivitätstechnologien weiter vertiefen. Mit differenzierten und innovativen Lösungen möchte das Unternehmen Automobilherstellern dabei helfen, intelligentere, bequemere und sicherere Mobilitätserlebnisse zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848618/GR5410.jpg