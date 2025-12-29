Goodix ouvre la voie à la télémétrie de haute précision Bluetooth® 6.1 avec son nouveau système sur puce Bluetooth LE de qualité automobile

SHENZHEN, Chine, 29 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Imaginez que vous puissiez déverrouiller votre voiture simplement en vous approchant d'elle, sans avoir à sortir votre téléphone ou à appuyer sur le bouton de clé. Cette expérience fluide qui laisse les mains libres accélère l'adoption des clés de voiture numériques Bluetooth® et rend la conduite quotidienne plus pratique.

Goodix automotive-grade Bluetooth LE SoC -- GR5410

S'alignant sur cette tendance industrielle, Goodix Technology a pris une longueur d'avance dans l'innovation en matière de clés de voiture numériques. À partir de la spécification de base Bluetooth® 6.1 récemment publiée par le Bluetooth SIG, la société Goodix s'est lancée dans la mise au point et la validation d'applications de clés de voiture numériques pour désormais dévoiler son système sur puce Bluetooth LE de nouvelle génération destiné à l'automobile, le GR5410. Affichant une télémétrie plus précise et des performances accrues, le GR5410 est doté d'interfaces périphériques étendues qui apportent l'innovation dans les applications sans fil embarquées de nouvelle génération.

L'un des premiers systèmes à obtenir la double certification pour Bluetooth® 6.1 et le sondage de canal

Compatible avec la technologie innovante de sondage de canal, le GR5410 offre des améliorations complètes en matière de protection de la vie privée et d'efficacité énergétique pour répondre à une vaste gamme d'exigences d'application, notamment la télémétrie de haute précision et la communication à faible latence. Grâce à sa feuille de route technologique tournée vers l'avenir, Goodix est l'un des premiers fournisseurs de puces à obtenir les certifications Bluetooth® 6.1 BQB et pour le sondage de canal.

La nouvelle architecture et les algorithmes d'IA redéfinissent la norme des performances

Basé sur les principes de conception de l'efficacité énergétique, d'une sécurité robuste et d'une haute intégration des systèmes, le GR5410 est un microcontrôleur sans fil monopuce à haute performance qui intègre un module Bluetooth® 6.1, une unité de sondage de canal et une interface CAN FD. Il est spécialement conçu pour l'automobile, l'industrie et d'autres applications dans lesquelles les performances sont essentielles.

Un système alimenté par le cœur STAR-MC1 d'Arm China : Pourvu d'une architecture de sécurité avancée, le GR5410 prend en charge le démarrage sécurisé, le débogage protégé, le stockage chiffré et un mécanisme de module de sécurité matériel « une puce une clé » afin de fournir une protection complète pour les systèmes de cockpit intelligent et de clé de voiture numérique.

Un système alimenté par le cœur STAR-MC1 d'Arm China : Pourvu d'une architecture de sécurité avancée, le GR5410 prend en charge le démarrage sécurisé, le débogage protégé, le stockage chiffré et un mécanisme de module de sécurité matériel « une puce une clé » afin de fournir une protection complète pour les systèmes de cockpit intelligent et de clé de voiture numérique.

Prise en charge précoce de la télémétrie multinœud passive à ancres : Tous les nœuds peuvent synchroniser la télémétrie en 200 millisecondes environ, ce qui améliore considérablement la fréquence de rafraîchissement et la précision de la télémétrie. Associée aux algorithmes de télémétrie exclusifs de Goodix, fondés sur l'IA, cette solution atteint une précision de ± 50 cm pour une distance de télémétrie maximale supérieure à 50 mètres.

Pile de protocole exclusive Bluetooth® à basse consommation : Entièrement compatible avec le balayage radio RSSI, la surveillance RSSI et la télémétrie par sondage de canal, la pile prend en charge tout en souplesse un large éventail d'applications de clés de voiture numériques.

Une assistance de bout en bout pour un déploiement accéléré

Le pouvoir des véhicules intelligents grâce à l'innovation Bluetooth : Déjà sélectionnée pour les projets de plusieurs constructeurs automobiles et fournisseurs de niveau 1, la puce devrait entrer en phase de production pilote au premier trimestre de 2026 pour aider les clients à adopter plus rapidement les innovations Bluetooth® dans les véhicules intelligents.

Un déploiement éprouvé sur le marché de masse : En s'appuyant sur un solide portefeuille de produits de pointe et sur une assistance complète à la clientèle, la société Goodix s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de clés de voiture numériques. Ses solutions ont été adoptées par bon nombre de constructeurs automobiles et fournisseurs de niveau 1 chinois de premier plan, et sont déjà utilisées commercialement dans plus d'une dizaine de modèles de voitures.

Alors que l'industrie automobile accélère sa transformation vers plus d'intelligence et de possibilités de connexion, Goodix continuera à consolider ses investissements dans les technologies de connectabilité sans fil. Grâce à des solutions différenciées et innovantes, l'entreprise s'attache à permettre aux constructeurs automobiles de proposer une expérience de mobilité plus intelligente, plus pratique et plus sûre.

