Hach bringt das Spektralphotometer DR4900 der nächsten Generation auf den Markt und setzt damit einen neuen Branchenstandard für die schnelle und fehlerfreie Wasseranalyse

LOVELAND, Colorado, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Hach präsentiert heute das Spektralphotometer DR4900, um dem Bedarf von Laboren an einer präzisen, effizienten und benutzerfreundlichen Wasseranalyse gerecht zu werden. Das auf der seit 1955 bewährten Spektralphotometrie-Technologie von Hach aufbauende DR4900 ist ein Gerät der nächsten Generation, das Laborfachkräften in kommunalen und industriellen Einrichtungen präzise Ergebnisse ermöglicht.

Hach Launches Next-Generation DR4900 Spectrophotometer, Setting a New Industry Standard for Fast, Error-Free Water Analysis Speed Speed

Das DR4900 behält den bewährten Kern der früheren Hach-Modelle bei und verfügt zudem über einen großen 10-Zoll-Touchscreen (25,4 cm) sowie integrierte Diagnosefunktionen für Temperatur und Trübung, die die häufigste Ursache für Messfehler darstellen. Diese Funktion bietet allen Anwendern, die die zuverlässigen TNTplus- oder LCK-Messküvetten von Hach verwenden, zusätzliche Sicherheit bei jeder Messung und verhindert Nacharbeiten. Mit Zugriff auf über 200 vorprogrammierte Methoden können Labore ihre Tests auf einer einzigen, zuverlässigen Plattform effizienter gestalten. Das Hach Environmental Center soll Kunden in Europa durch seinen innovativen Recycling-Service für Küvetten-Tests bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft unterstützen.

„Unsere Kunden sind auf präzise Daten angewiesen, um wichtige Entscheidungen zu treffen, bei denen Fehler, Nacharbeiten oder Betriebsunterbrechungen nicht akzeptabel sind. Das DR4900 baut auf der bewährten Spektralphotometer-Plattform von Hach auf und bietet neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche auch erweiterte Diagnosefunktionen", so Nicole Puhl, Vizepräsidentin für Produkt und Strategie bei Hach. „Dadurch wird sichergestellt, dass Laborfachkräfte bereits beim ersten Versuch zuverlässig präzise Ergebnisse erzielen können, sodass sie sich darauf konzentrieren können, stets sichere und zuverlässige Wasseranalysen zu liefern."

Das weltweit ab sofort erhältliche Spektralphotometer DR4900 setzt neue Maßstäbe in der Tischspektralphotometrie und richtet sich sowohl an bestehende Hach-Kunden als auch an Labore, die ihre Wasseruntersuchungskapazitäten modernisieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/4cLP2di.

Informationen zu Hach

Hach, ein weltweit tätiges Unternehmen für Wasseranalyse und Innovation, entwickelt zuverlässige, präzise Instrumente und Chemikalien, welche die Wasserqualität für Menschen auf der ganzen Welt sicherstellen. Hach verbessert die Wasseranalyse durch Produkte, die unserer Kundschaft Lösungen für verschiedene Branchen wie Kommunal-, Lebensmittel-, Energie- und Produktionswirtschaft bieten. Hach ist ein operatives Unternehmen von Veralto, das seit Oktober 2023 an der Börse notiert ist. Hach bietet ein breites Portfolio an Wasseranalyse- und differenzierten Wasseraufbereitungslösungen, welche die Qualität der wichtigsten Ressource unserer Welt sicherstellen. Besuchen Sie www.Hach.com, um mehr zu erfahren.

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