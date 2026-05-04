Hach lance le spectrophotomètre DR4900 nouvelle génération et établit une nouvelle norme industrielle pour l'analyse rapide et sans erreur de l'eau

LOVELAND, Colorado, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hach a présenté aujourd'hui le spectrophotomètre DR4900 en réponse à la demande des laboratoires en matière d'une analyse de l'eau précise, efficace et conviviale. Basé sur les antécédents de Hach remontant à 1955 en matière de technologie de spectrophotométrie, le DR4900 est un instrument de nouvelle génération conçu pour permettre aux professionnels des laboratoires des installations municipales et industrielles d'obtenir des résultats précis.

Hach Launches Next-Generation DR4900 Spectrophotometer, Setting a New Industry Standard for Fast, Error-Free Water Analysis Speed Speed

Le DR4900 conserve les éléments de base éprouvés des modèles Hach précédents, tout en introduisant un grand écran tactile de 10 pouces (25,4 cm) et des diagnostics intégrés de température et de turbidité, qui représentent la source la plus courante d'erreurs de mesure. Cette fonctionnalité apporte un niveau supplémentaire de confiance à chaque mesure effectuée par les utilisateurs des réactifs en fioles TNTplus ou LCK de Hach, et évite tout besoin de reprise. Avec l'accès à plus de 200 méthodes préprogrammées, les laboratoires peuvent rationaliser leurs tests sur une plateforme unique et fiable. Pour les clients européens, le Hach Environmental Center s'engage à soutenir l'économie circulaire grâce à son service innovant de recyclage des tests en cuvette.

« Nos clients s'appuient sur des données précises pour prendre des décisions importantes, lorsque les erreurs, les retouches ou les interruptions opérationnelles ne sont pas acceptables. Le DR4900 est basé sur la plate-forme de spectrophotométrie éprouvée de Hach et introduit des diagnostics avancés ainsi qu'une interface utilisateur mise à jour », a déclaré Nicole Puhl, vice-présidente des produits et de la stratégie de Hach. « Nous permettons aux professionnels des laboratoires d'obtenir des résultats précis et fiables dès la première tentative et ils peuvent se concentrer sur analyse sûre et exacte de l'eau, à chaque fois. »

Disponible dès maintenant dans le monde entier, le spectrophotomètre DR4900 établit un nouveau standard pour la spectrophotométrie de table et s'adresse à la fois aux clients existants de Hach et aux laboratoires cherchant à moderniser leurs capacités d'analyse de l'eau. Pour en savoir plus, consultez le site https://bit.ly/4tDStIO.

À propos de Hach

Société internationale d'analyse et d'innovation dans le domaine de l'eau, Hach développe des instruments et des produits chimiques fiables et précis qui garantissent la qualité de l'eau pour les populations du monde entier. Hach améliore l'analyse de l'eau grâce à des produits qui offrent à ses clients des solutions dans une variété de secteurs telles que les municipalités, l'alimentation, l'énergie et la production. Société d'exploitation de Veralto, cotée en bourse depuis octobre 2023, Hach offre un large portefeuille d'analyses de l'eau et de solutions de traitement de l'eau différenciées qui préservent la qualité de la ressource la plus importante de notre planète. Visitez le site www.Hach.com pour en apprendre davantage.

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