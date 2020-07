Haier wird als IoT-Ökosystem-Marke unter den BrandZ Top 100 der wertvollsten globalen Marken 2020 geführt

LONDON, 30. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Der chinesische Haushaltsgeräte-Gigant Haier wurde am 30. Juni als einzige IoT (Internet der Dinge)-Ökosystem-Marke in die Liste der BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2020 aufgenommen.

Das von der weltweit größten Kommunikationsdienstleistungsgruppe WPP und ihrem Beratungsunternehmen Kantar vorgestellte BrandZ-Ranking bezieht als einziges Verbraucherergebnisse mit ein, was es zu einem Barometer in der globalen Markenlandschaft macht.