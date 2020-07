Haier brilla come brand dell'ecosistema IoT tra i marchi globali BrandZ top 100 di maggior valore nel 2020

Quest'anno, il ranking globale di Haier tra i BrandZ top 100 marchi globali di maggior valore del 2020 è salito al 68° posto dall'89° dello scorso anno, con il suo valore di brand cresciuto da 16,3 miliardi di dollari nel 2019 ai 18,7 miliardi del 2020.

Kantar ha creato la categoria dei brand dell'ecosistema IoT dal 2019, e l'ha assegnata a Haier quest'anno per la seconda volta, ad indicare il costante riconoscimento del ruolo leader di Haier nel settore IoT.

Haier ha dimostrato il fascino e il valore di un brand di ecosistema IoT attraverso la sua straordinaria risposta alle sfide globali, tra cui la pandemia del COVID-19.

Nel 2019, Haier Smart Home, marchio ecologico del gruppo Haier per la casa intelligente, è riuscita a conseguire la crescita di fatturato e margine netto malgrado il declino generale nel settore globale degli elettrodomestici per la casa. Tra questi, il suo fatturato di ecosistema ha toccato i 4,8 miliardi di yuan, un più 68 percento anno su anno.

Haier Biomedical, pioniera nell'applicare la tecnologia di stoccaggio refrigerato alla biosicurezza e all'IoT, ha raggiunto una crescita del 32,74 percento nel fatturato del primo trimestre 2020, ed un aumento del 92,6 percento anno su anno nei ricavi all'estero.

Allo stesso tempo, il COSMOPlat di Haier, che definisce gli standard nello spazio globale della personalizzazione di massa, ha realizzato enorme valore nella lotta contro la pandemia del COVID-19, agevolando la ripresa del lavoro e della produzione, e accelerando la trasformazione aziendale delle PMI.

Haier affida il suo robusto sviluppo come brand di ecosistema ad un concetto denominato "modello Rendanheyi" ideato dal suo fondatore Zhang Ruimin, che incoraggia ciascun dipendente a massimizzare il valore personale creando il massimo valore per i clienti.

Come brand di scenario d'uso, Haier è dedicata a fornire agli utenti soluzioni fattive per perseguire una vita migliore. Come brand di ecosistema, Haier è impegnata ad alimentare altri settori e aziende nella loro costruzione di un ecosistema in evoluzione.

