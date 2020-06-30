Haier стал единственным брендом IoT-cегмента, вошедшим в рейтинг BrandZ Tоп-100 самых дорогих брендов мира-2020

В этом году торговая марка Haier поднялась в Топ-100 BrandZ с 89-й позиции на 68-ю, а стоимость бренда выросла с прошлогодних 16,3 млрд долл. США до 18,7 млрд долл. США.

Консалтинговая фирма Kantar пополнила перечень категорий рейтинга брендами IoT в 2019 году, и в этом году включила Haier в Топ-100 уже во второй раз, тем самым подтвердив лидерские позиции китайского гиганта в сегменте Интернета вещей.

Бренду Haier удалось доказать высокую ценность экосистемы IoT, благодаря эффективному реагированию на глобальные проблемы, включая пандемию COVID-19.

В 2019 году подразделение экологичной и умной техники Haier Smart Home в составе Haier Group продемонстрировала высокие темпы роста доходности и чистой прибыли, невзирая на общий спад в глобальной отрасли бытовой техники. Так, поступления от продаж подобной продукции достигли 4,8 млрд юаней, что на 68 процентов больше по сравнению с предшествующим годом.

Филиал Haier Biomedical, новатор в сфере применения технологий охлажденного хранения в системах биологической безопасности и Интернета вещей, отчиталась о росте выручки на 32,74 процента в первом квартале 2020 года, а также о 92,6-процентном увеличении зарубежных доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Собственная платформа Haier COSMOPlat, задающая стандарты в международной отрасли массовой кастомизации, внесла колоссальный вклад в борьбу с пандемией COVID-19, поспособствовав скорейшему восстановлению рабочего и производственного процессов, а также ускоренной адаптации МСБ к новым реалиям.

Haier связывает успех развития собственного экосистемного бренда с концепцией под названием "Rendanheyi Model", предложенной основателем компании Чжаном Жуйминем в стремлении стимулировать каждого сотрудника вносить максимальный личный вклад в создание выгоды для конечных потребителей.

Как бренд, основанный на эмпирическом подходе, Haier стремится предоставлять своим пользователям оптимальные решения для повседневных проблем, делающие их жизнь комфортнее и проще. А в качестве экосистемного бренда Haier активно привлекает партнеров из других отраслей к развитию целостной экосистемы.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1198257/0630_Haier.jpg

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