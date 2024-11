Haier wird offizieller Partner der Australian Open für 2025 bis 2027

MELBOURNE, Australien, 26. November 2024 /PRNewswire/ -- Haier ist offizieller TV- und Geräte-Partner der Australian Open und der Events des Summer of Tennis. Beide Seiten gaben die Partnerschaft im Rahmen einer Zeremonie in Melbourne bekannt und bekräftigten damit das globale Engagement von Haier für den Sport und die Verbesserung der Lebensqualität weltweit.

Haier wird in den nächsten drei Jahren mit den Australian Opens zusammenarbeiten – einem der weltweit führenden Sportereignisse –, um seine innovativen Smart-Home-Innovationen vorzustellen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, durch die Verbindung fortschrittlicher Technologien in Haushaltsgeräte, einschließlich Küchen-, Wasch- und Klimaanlagen mit der Spannung eines Weltklasse-Tennisevents ein immersives Fanerlebnis zu bieten.

Li Huagang, Senior Vice President der Haier Group und Vorsitzender und CEO von Haier Smart Home, kommentiert die Allianz wie folgt: „Diese Partnerschaft mit den Australian Open ist ein entscheidender Schritt unserer Globalisierungsbemühungen und unterstreicht unser Engagement für Sport und Innovation. Die Australian Open als eines der vier Grand-Slam-Turniere passen perfekt zu Haiers Mission, Verbrauchern weltweit mehr Kreationen und Möglichkeiten durch bahnbrechende Smart Home-Lösungen zu bieten."

Craig Tiley, CEO von Tennis Australia, bringt seine Begeisterung über die neue Partnerschaft so zum Ausdruck: „Wir freuen uns sehr, Haier als offiziellen Partner der Australian Open begrüßen zu dürfen. Haiers Engagement für Innovation und Qualität geht Hand in Hand mit den Werten unseres Sports und unserer Events. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur das Erlebnis für die Fans verbessern, sondern auch modernste Technologien einführen, die dem Tennissommer eine neue dynamische Dimension verleihen."

In den letzten Jahren hat Haier die globale Initiative „Play with Number One" ins Leben gerufen, mit der das Unternehmen seine Tradition von Qualität und Nachhaltigkeit bei Smart Home-Lösungen zelebriert. Der Geist von „Play with Number One" ist die Entschlossenheit und das Streben nach Exzellenz, die auch Spitzensportler auszeichnen – die unermüdlichen Anstrengungen, um Grenzen zu verschieben und Großes zu erreichen. So wie ein Tennis-Champion unzählige Stunden damit verbringt, seinen Aufschlag zu perfektionieren und jeden Schlag zu beherrschen, so spiegelt auch der unternehmerische Weg von Haier eine ähnliche Hingabe zu Spitzenleistungen wider, die den Aufstieg einer kleinen Kühlschrankfabrik zu einem globalen Innovationsführer bei intelligenter Haustechnik ermöglichte. Diese bemerkenswerte Entwicklung zeigt die Kraft unerschütterlicher Entschlossenheit und kühner Innovation – Qualitäten, die tief mit dem Sportsgeist von Champions verbunden sind.

Während der Australian Open wird Haier durch Online- und Vor-Ort-Aktivitäten einzigartige Markenerlebnisse bieten, die das Engagement des Unternehmens als Marktführer in der Haushaltsgeräteindustrie widerspiegeln.

Haier wird auch Basis-Tennisclubs in ganz Australien unterstützen, um mehr Menschen zum Tennisspielen zu bewegen.

Diese Partnerschaft stärkt Haiers globale Anstrengungen im Bereich des Sportmarketings, vergrößert seinen Einfluss und konsolidiert seine Position als führender Anbieter von Smart Home-Lösungen. Haier wird auch in Zukunft neue globale Partnerschaften eingehen und mit allen Beteiligten daran arbeiten, eine intelligentere und bessere Zukunft zu schaffen.

