Haier nombrado socio oficial del Australian Open para 2025-2027

MELBOURNE, Australia, 25 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Haier anunció hoy que es el socio oficial de televisión y electrodomésticos de los eventos Australian Open y Summer of Tennis. Las dos partes celebraron la asociación con una ceremonia de anuncio en Melbourne, lo que subraya el compromiso global de Haier con los deportes y la mejora de la calidad de vida en todo el mundo.

L-R: Cedric Cornelis, Tennis Australia Chief Commercial Officer and Li Huagang, Senior Vice President of Haier Group and Chairman and CEO of Haier Smart Home L-R: Cedric Cornelis, Tennis Australia Chief Commercial Officer and Li Huagang, Senior Vice President of Haier Group and Chairman and CEO of Haier Smart Home L-R - Roddy Campbell - Director of Partnerships and International Business, Tennis Australia / Cedric Cornelis, Tennis Australia Chief Commercial Officer / Storm Hunter, Australian player and former world #1 in Doubles / Li Huagang, Senior Vice President of Haier Group and Chairman and CEO of Haier Smart Home / Fabio Valente, Chief Operating Officer, Fisher & Paykel Australia

Durante los próximos tres años, Haier colaborará con el Australian Open, uno de los principales eventos deportivos del mundo, para destacar sus innovaciones de vanguardia en el ámbito de los hogares inteligentes. La asociación tiene como objetivo ofrecer experiencias inmersivas para los aficionados mediante la integración de tecnologías avanzadas en electrodomésticos, incluidos sistemas de cocina, lavandería y control de climatización, con la emoción de un evento de tenis de primera clase.

Li Huagang, vicepresidente sénior de Haier Group y presidente y consejero delegado de Haier Smart Home, comentó sobre la alianza: "Esta asociación con el Australian Open marca un paso fundamental en nuestros esfuerzos de globalización, mostrando nuestro compromiso con los deportes y la innovación. El Australian Open, como uno de los cuatro torneos del Grand Slam, se alinea perfectamente con el compromiso de Haier de ofrecer a los consumidores de todo el mundo más creaciones y posibilidades, así como soluciones innovadoras para el hogar inteligente."

Craig Tiley, consejero delegado de Tennis Australia, compartió su entusiasmo por la nueva asociación y afirmó: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Haier como socio oficial del Australian Open. La dedicación de Haier a la innovación y la calidad se alinea perfectamente con los valores de nuestro deporte y nuestros eventos. Esta colaboración no solo mejorará la experiencia de los aficionados, sino que también introducirá tecnología de vanguardia que agrega una dimensión fresca y dinámica al verano del tenis".

En los últimos años, Haier lanzó "Play with Number One", una iniciativa global que celebra su legado de calidad y sostenibilidad en soluciones para hogares inteligentes. El espíritu de "Play with Number One" encarna la misma tenacidad y búsqueda de la excelencia que impulsa a los atletas de élite: la incansable dedicación a superar los límites y alcanzar la grandeza. Así como los campeones de tenis dedican incontables horas a perfeccionar su servicio y dominar cada golpe, la trayectoria empresarial de Haier refleja una devoción similar por la excelencia: la transformación de una pequeña fábrica de refrigeradores en un pionero mundial en tecnologías para hogares inteligentes. Esta notable evolución demuestra el poder de la determinación inquebrantable y la innovación audaz, cualidades que resuenan profundamente con el espíritu deportivo de los campeones.

Durante el Australian Open, Haier presentará experiencias de marca únicas a través de activaciones tanto en línea como en el lugar, lo que refleja su compromiso con el liderazgo en la industria de los electrodomésticos.

Haier también apoyará a los clubes de tenis de base en toda Australia como parte de la iniciativa para que más personas jueguen al tenis; pronto se anunciarán más detalles.

Esta alianza fortalece los esfuerzos globales de marketing deportivo de Haier, expandiendo su influencia y reforzando su posición como líder en soluciones para hogares inteligentes. De cara al futuro, Haier seguirá construyendo nuevas alianzas globales y trabajando con las partes interesadas para construir un futuro más inteligente y mejor.

