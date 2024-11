Haier nommé partenaire officiel de l'Open d'Australie pour 2025-2027

MELBOURNE, Australie, 25 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Haier a annoncé aujourd'hui qu'il était le partenaire TV et électroménager officiel de l'Open d'Australie et du Summer of Tennis. Les deux parties ont marqué ce partenariat par une cérémonie d'annonce à Melbourne, soulignant l'engagement global de Haier en faveur du sport et de l'amélioration de la qualité de vie dans le monde entier.

L-R: Cedric Cornelis, Tennis Australia Chief Commercial Officer and Li Huagang, Senior Vice President of Haier Group and Chairman and CEO of Haier Smart Home L-R: Cedric Cornelis, Tennis Australia Chief Commercial Officer and Li Huagang, Senior Vice President of Haier Group and Chairman and CEO of Haier Smart Home L-R - Roddy Campbell - Director of Partnerships and International Business, Tennis Australia / Cedric Cornelis, Tennis Australia Chief Commercial Officer / Storm Hunter, Australian player and former world #1 in Doubles / Li Huagang, Senior Vice President of Haier Group and Chairman and CEO of Haier Smart Home / Fabio Valente, Chief Operating Officer, Fisher & Paykel Australia

Au cours des trois prochaines années, Haier collaborera avec l'Open d'Australie - l'un des événements sportifs les plus importants au monde - pour mettre en avant ses innovations domestiques intelligentes de pointe. Ce partenariat vise à offrir aux supporters une expérience immersive en intégrant les technologies avancées des appareils ménagers, notamment les systèmes pour la cuisine, la lessive et la climatisation, à l'excitation d'un tournoi de tennis de niveau international.

Li Huagang, vice-président principal de Haier Group et PDG de Haier Smart Home, a déclaré au sujet de l'alliance : « Ce partenariat avec l'Open d'Australie marque une étape cruciale dans nos efforts de mondialisation, démontrant notre engagement envers le sport et l'innovation. L'Open d'Australie, l'un des quatre tournois du Grand Chelem, correspond parfaitement à l'engagement de Haier d'offrir aux consommateurs du monde entier davantage de créations et de possibilités, ainsi que des solutions domestiques intelligentes révolutionnaires. »

Craig Tiley, directeur général de Tennis Australia, a fait part de son enthousiasme pour ce nouveau partenariat : « Nous sommes ravis d'accueillir Haier en tant que partenaire officiel de l'Open d'Australie. Le dévouement de Haier pour l'innovation et la qualité s'aligne parfaitement sur les valeurs de notre sport et de nos événements. Cette collaboration permettra non seulement d'améliorer l'expérience des supporters, mais aussi d'introduire une technologie de pointe qui ajoutera une dimension nouvelle et dynamique à l'été du tennis. »

Ces dernières années, Haier a lancé « Play with Number One », une initiative mondiale célébrant son héritage de qualité et de durabilité en matière de solutions domestiques intelligentes. L'esprit « Play with Number One » incarne la même ténacité et la même poursuite de l'excellence que celles qui animent les athlètes de haut niveau - la volonté inébranlable de repousser les limites et d'arriver au plus haut niveau. Tout comme les champions de tennis consacrent d'innombrables heures à perfectionner leur service et à maîtriser chaque coup, le parcours entrepreneurial de Haier reflète une dévotion similaire pour l'excellence - passant d'une petite usine de réfrigérateurs à un pionnier mondial des technologies domestiques intelligentes. Cette évolution remarquable démontre la puissance d'une détermination inébranlable et d'une innovation audacieuse, des qualités qui résonnent profondément avec l'esprit sportif des champions.

Pendant l'Open d'Australie, Haier présentera des expériences de marque uniques au moyen d'activations en ligne et sur place, reflétant son engagement à jouer un rôle de premier plan dans l'industrie de l'électroménager.

Haier soutiendra également des clubs de tennis locaux dans toute l'Australie dans le cadre de la campagne visant à augmenter le nombre de pratiquants, et d'autres détails seront annoncés prochainement.

Ce partenariat renforce les efforts mondiaux de marketing sportif de Haier, élargissant ainsi son influence et renforçant sa position de leader dans les solutions domestiques intelligentes. À l'avenir, Haier continuera à former de nouveaux partenariats mondiaux et à travailler avec les parties prenantes pour construire un avenir meilleur et plus intelligent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566422/Haier_Named_Official_Partner_Australian_Open_2025_2027.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566423/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2566424/2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2566421/Haier_Named_Official_Partner_Australian_Open_2025_2027_Logo.jpg