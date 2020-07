Hangzhou in China koordiniert Entwicklung der Stadt mit Schutz des Weltkulturerbes

HANGZHOU, China, 14. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Am 6. Juli startete die ostchinesische Stadt Hangzhou den „Hangzhou-Liangzhu-Tag" und die erste Hangzhou-Liangzhu-Kulturwoche, die laut der Stadtverwaltung von Hangzhou auch das exklusive Festival für die „jüngsten" (zuletzt ausgewählten) der drei Welterbestätten von Hangzhou ist.

Auf der 43. Welterbekonferenz, die vor einem Jahr in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, stattfand, wurden die archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu in die Welterbeliste aufgenommen. Hangzhou hat beschlossen, den 6. Juli als „Hangzhou-Liangzhu-Tag" und den 24. Juni als „Hangzhou-Westsee-Tag" zu bestimmen. An diesen beiden Tagen wurden die beiden weltbekannten Stätten in Hangzhou offiziell in die Welterbeliste aufgenommen.

Mit dem Westsee, dem Kaiserkanal und den archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu verfügt Hangzhou bereits über drei Weltkulturerbestätten, was beweist, dass Hangzhou eine alte Stadt mit unterschiedlichen Kulturerben ist, die den klaren und vollständigen Kontext der chinesischen Geschichte und Kultur zeigen.

In Hangzhou liegen diese drei Stätten alle in städtebaulichen Entwicklungszentren. Dies führt auch dazu, dass Hangzhou der Bürgerbeteiligung und Symbiose zwischen Mensch und Natur im Rahmen des umfassenden Schutzes der drei Welterbestätten besondere Aufmerksamkeit widmet. Nach Jahren der Erprobung hat sich so allmählich eine integrierte und symbiotische Schutzmethode herausgebildet, die das kulturelle Erbe, die Stadtentwicklung und die Bedürfnisse der Stadtbewohner miteinander vereinbart.

„Liangzhu" bedeutet auf Chinesisch „schöner Kontinent im Wasser". Stadt und Wasser sind schon immer eine Symbiose bei der Entwicklung eingegangen. Die Vorfahren, die die Stadt einstmals gegründet haben, lebten schon immer am und vom Wasser, und die antike Stadt Liangzhu bildet da keine Ausnahme. Das umlaufende Wasserschutznetz der antiken Stadt Liangzhu ist das erste große Wasserschutzprojekt, das bisher in China entdeckt wurde. Es umfasst komplexe Bewässerungssysteme sowie landwirtschaftliche Entwicklung und Instandhaltung. Zu einer Zeit, als der Mensch noch keine Pferde domestiziert hatte, war es von immenser Bedeutung.

Nach der Aufnahme in die Welterbeliste liegt es nun in der gemeinsamen Verantwortung aller Beteiligten, diese Kulturstätten wirksam zu schützen.

„Die erste Priorität ist der Schutz, und die zweite ist es, die Früchte der Erhaltung zu teilen." Dies ist das Prinzip des Managementteams für die archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu, das die Aufgabe hat, im Laufe des Jahres mit 24 Dörfern im Reservat Kontakt aufzunehmen, um den Schutz der Stätte sowie Leben und Produktion zu koordinieren.

Gleichzeitig hat Hangzhou ein „Sonderzonen"-Modell für den Schutz großer Stätten eingerichtet, das die Integrität und Authentizität der Stätten weitestgehend bewahrt hat, unter anderem durch die Errichtung des Stadtparks der archäologischen Ruinen von Liangzhu. Heute hat der Park das ursprüngliche Feuchtgebiet-Ökosystem auf einer großen Fläche erhalten und wiederhergestellt und den antiken ländlichen Stil jener Zeit restauriert. Darüber hinaus werden die routinemäßige Inspektion und die technologische Frühwarnung von 114 Quadratkilometern an Kulturerbegebieten und Pufferzonen durch wissenschaftliche und technologische Unterstützung bei der Datensammlung und -analyse verstärkt.

Diese Art des gemeinsamen Wachstums und der Integration von Kulturerbestätten und Städten, Städten und Menschen hat sich auch beim Schutz des Westsees in früheren Generationen gezeigt. Wenn man heute in den Bergen und Flüssen rund um den Westsee spaziert, stößt man überall auf die Zeichen einer harmonischen Koexistenz zwischen Mensch und Natur.

Bereits vor 1300 Jahren baute Bai Juyi, ein berühmter Dichter und Beamter in Hangzhou, Wasserschutzprojekte in der Stadt und organisierte Arbeiter, um Dämme zu errichten und Wasser zur Bewässerung des Ackerlandes zu speichern. Auch der Su-Damm, eine berühmte, landschaftlich reizvolle Sehenswürdigkeit im Westsee, ist im Gedenken an Su Dongpo benannt, einen berühmten Beamten und Schriftsteller aus Hangzhou, der vor 1000 Jahren den Westsee verwaltete. Seit 2002 ist der Westsee, der auch Hangzhous wichtigste landschaftliche Sehenswürdigkeit ist, zum zentralen Park der Stadt geworden, mit mehr als 130 malerischen Orten entlang des Westseeparks, die der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich sind.

Park So-Hyun, die Hauptprüferin bei der Bewerbung des Westsees als Welterbestätte und Expertin des Internationalen Rates für Denkmalpflege (ICOMOS), staunte über die gute Koordination der Stadtentwicklung von Hangzhou und des Gewässerschutzes am Westsee. Sie sagte, dass die Einheimischen selbst Bestandteil der Kulturlandschaft seien und sie die Verantwortung für den Schutz des Kulturerbes mit dem Managementteam teilten.

Die harmonische Beziehung zwischen Hangzhou und dem Westsee ist seit der Antike nie unterbrochen worden. Verschiedene Generationen von Beamten und Einheimischen in Hangzhou waren sich immer schon einig, dass der See den Menschen gehört und der Westsee daher geschützt werden muss. Dies ist ein kollektiver bewusster Akt, der seit Tausenden von Jahren andauert.

Letztlich kann der Schutz des Kulturerbes nicht von der Mithilfe der Stadtbewohner getrennt werden. Dies zeigt, dass der Schutz der archäologischen Ruinen der Stadt Liangzhu und des Westsees in Hangzhou wirklich allen am Herzen liegt. Die harmonische Koexistenz von Mensch, Natur und Stadt sowie der beständige Schutz des Kulturerbes ist auch Teil der Philosophie der chinesischen Nation, ihres einzigartigen ästhetischen Geschmacks und ihrer traditionellen Gefühlswelt, die bis in die heutige Zeit kontinuierlich weitervererbt worden sind.

