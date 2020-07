Dans la ville chinoise de Hangzhou, le développement urbain est coordonné avec la protection du patrimoine mondial

HANGZHOU, Chine, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- La ville de Hangzhou, en Chine orientale, a lancé le 6 juillet la « Journée de Liangzhu à Hangzhou » et la première Semaine culturelle de Liangzhu à Hangzhou, qui se veut également, selon le gouvernement municipal de Hangzhou, un festival unique dédié au plus « jeune » (désigné le plus récemment) des trois patrimoines mondiaux de Hangzhou.

À l'occasion de la 43e session du Comité du patrimoine mondial qui s'est tenue l'année passée à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, les ruines archéologiques de la cité de Liangzhu ont été ajoutées sur la Liste du patrimoine mondial. Hangzhou a dès lors défini le 6 juillet comme la « Journée de Liangzhu à Hangzhou » et le 24 juin comme la « Journée du lac de l'Ouest de Hangzhou ». Ces deux jours correspondent aux dates auxquelles les deux sites de renom de Hangzhou ont été officiellement ajoutés à la Liste du patrimoine mondial.

Avec le lac de l'Ouest, le Grand Canal, puis les ruines archéologiques de la cité de Liangzhu, Hangzhou bénéficie d'ores et déjà de trois sites appartenant au patrimoine culturel mondial, illustrant ainsi le fait que Hangzhou est une ville ancienne aux différents héritages culturels qui reflètent le contexte clair et complet de l'histoire et de la culture chinoises.

À Hangzhou, chacun de ces trois sites est situé dans un centre de développement urbain. C'est la raison pour laquelle la ville prête une attention particulière à l'effort de participation des citoyens ainsi qu'à la symbiose entre les êtres humains et la nature dans le cadre du processus de protection globale de ces trois sites du patrimoine mondial. Après des années de recherche, une méthode de protection intégrée et symbiotique associant héritage culturel, développement urbain et résidents urbains a été progressivement mise en place.

En chinois, « Liangzhu » signifie « magnifique continent dans l'eau ». La ville et l'eau ont toujours connu un développement en symbiose. Les ancêtres qui ont posé les fondations de la ville ont toujours vécu au bord de l'eau, et la cité antique de Liangzhu n'y fait pas exception. Le centre de préservation des eaux périphériques de la cité antique de Liangzhu constitue le premier projet de préservation des eaux à grande échelle découvert à ce jour en Chine. Il comprend des systèmes d'irrigation complexes ainsi que des structures de développement et d'entretien de l'agriculture. Ce projet était d'une ampleur incroyable à une époque où l'être humain n'avait pas encore domestiqué le cheval.

Une fois un site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, toutes les parties concernées ont pour responsabilité commune d'assurer efficacement la protection de ce site.

« La priorité première est la protection, la seconde est le partage des fruits de cette préservation ». Telle est la devise appliquée par l'équipe de gestion des ruines archéologiques de la cité de Liangzhu, chargée de prendre contact au cours de l'année avec 24 villages situés dans la réserve afin de coordonner la protection du site, la vie au quotidien et la production.

En parallèle, Hangzhou a créé un modèle de « zone spéciale » destiné à la protection des grands sites, qui a permis de préserver au maximum l'intégrité et l'authenticité des sites, notamment dans le cadre de la construction du parc des ruines archéologiques de la cité de Liangzhu. À l'heure actuelle, le parc a assuré la préservation et la restauration de l'écosystème des zones humides d'origine sur une grande superficie, rétablissant également le style rustique de l'époque. Par ailleurs, l'inspection de routine et le système d'alerte technologique précoce déployés pour 114 km2 de zones appartenant au patrimoine et de zones tampons sont renforcés par des soutiens scientifiques et technologiques en matière de collecte et d'analyse des données.

Dans le cadre de la protection du lac de l'Ouest, les générations précédentes ont également connu ce type de croissance commune et d'intégration entre les sites du patrimoine et les villes ainsi qu'entre les villes et la population. Aujourd'hui, il suffit de se promener dans les montagnes et près des rivières de la région du lac de l'Ouest pour découvrir un peu partout des signes de la coexistence harmonieuse entre les êtres humains et la nature.

Il y a 13 siècles déjà, Bai Juyi, célèbre poète et fonctionnaire à Hangzhou, a mis sur pied des projets de préservation de l'eau dans la ville et organisé la construction de barrages et le stockage de l'eau par la population afin d'irriguer les terres agricoles. La chaussée Su, un site pittoresque situé près du lac de l'Ouest, a également été baptisé en l'honneur de Su Dongpo, fonctionnaire et écrivain réputé de Hangzhou qui a gouverné la région du lac de l'Ouest il y a 10 siècles. Depuis 2002, le lac de l'Ouest, qui est également le site touristique le plus important de Hangzhou, est devenu le parc principal de la ville, avec plus de 130 points de vue ouverts au public gratuitement tout au long du parc du lac.

Park So-Hyun, examinatrice en chef de la demande d'inscription du lac de l'Ouest au patrimoine mondial et experte du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), a été impressionnée par la bonne coordination entre le développement urbain de Hangzhou et la protection du lac de l'Ouest. Elle a déclaré que les autochtones étaient eux-mêmes des composantes du paysage culturel et qu'ils partageaient la responsabilité de la protection du patrimoine avec l'équipe de gestion.

La relation harmonieuse entre Hangzhou et le lac de l'Ouest n'a jamais été rompue depuis les temps anciens. Fonctionnaires et résidents de Hangzhou s'entendent depuis plusieurs générations pour restituer le lac à la population et le protéger, une action collective réfléchie qui dure depuis des milliers d'années.

En fin de compte, la protection du patrimoine culturel ne peut pas être séparée des efforts consentis par les résidents locaux. Il est manifeste que la protection des ruines archéologiques de la cité de Liangzhu et du lac de l'Ouest est vraiment devenue l'affaire de tous à Hangzhou. Dans le contexte de la coexistence harmonieuse entre êtres humains, nature et villes et dans le sillon de la protection continue du patrimoine culturel, la philosophie de la nation chinoise, son sens unique de l'esthétique et son caractère traditionnel font eux aussi partie du patrimoine transmis en continu.

SOURCE Hangzhou Municipal Government