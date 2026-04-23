MOVA Z70 Pro: Vierstufiges selbstreinigendes Wischsystem eliminiert "Rekontamination" bei der Bodenreinigung

BERLIN, 23.April 2026 /PRNewswire/ -- Seit Jahren haben Bodenreinigungsroboter mit einem kritischen Fehler zu kämpfen: schmutzige Mopps rekontaminieren die Böden, besonders in großen Wohnungen. Der neue Z70 Pro von MOVA löst dieses Problem mit den Technologien AI Roller Self-Cleaning 2.0 und 3D Fluffy Roller Mop , die das Wischen "vom 'schmutzigen Mopp' zum 'selbstreinigenden Mopp'" neu definieren.

MOVA Z70 Pro

Der Z70 Pro verfügt über einen geschlossenen vierstufigen Prozess () mit gleichmäßiger Befeuchtung, Schrubben, Schaben und Abfallsammlung) und bringt die kontinuierliche Wasserreinigung im Stil einer Waschmaschine auf eine Roboterplattform. Eine 12-Loch-Sprühdüse benetzt den 27 cm langen Rollenmopp gleichmäßig mit warmem Wasser. Mit 18N Abwärtsdruck und 5000Pa Kraft entfernt er hartnäckige Flecken wie Sojasauce und Kaffee. Ein eingebauter Abstreifer entfernt den Schmutz in Echtzeit, während eine Luftpumpe das Abwasser sofort in den Tank ableitet und so einen Rückfluss verhindert.

Der 3D Fluffy Roller Mop verwendet eine umgekehrte Kammstruktur, um die Mikrofasern aufrecht zu halten und ein Verklumpen und Abflachen zu vermeiden. Es besteht zu 100 % aus Mikrofaser und verbessert die Wasseraufnahme und Schmutzaufnahme. Die Reinigungsleistung steigt um 30 % und die Schmutzkapazität um 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Mopps.

Mit der Selbstreinigung und der Schmutzentfernung in Echtzeit sorgt die Z70 Pro während des gesamten Reinigungszyklus für gleichbleibende Sauberkeit. Er geht über das passive Wischen hinaus und wird zur aktiven selbstreinigenden Bodenpflege, die jedes Mal streifenfreie, hygienische Ergebnisse liefert.

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