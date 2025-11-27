Highgrove und die Cotswolds Distillery stellen „Highgrove Evergreen" vor - eine Hommage an die englische Landschaft

SHIPSTON-ON-STOUR, England, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Highgrove und die Cotswolds Distillery sind stolz, die Veröffentlichung von Highgrove Evergreen English Whisky bekannt zu geben, einem wunderschön gefertigten Single Malt, der die Natur, das Erbe und die beständige Handwerkskunst der englischen Whiskyherstellung feiert.

Highgrove und Cotswolds Distillery stellen „Highgrove Evergreen“ vor

Highgrove Evergreen wird aus Plumage Archer Gerste destilliert, einer traditionellen, auf dem Highgrove Estate angebauten Sorte. Der Whisky wurde in einer seltenen Kombination aus Bourbon- und STR-Rotweinfässern gereift, wodurch eine elegante Balance von Tiefe und Komplexität geschaffen wurde. Das Ergebnis ist eine reichhaltige, vollmundige Spirituose mit Noten von Obstgartenfrüchten, honigartigem Malz und warmen Gewürzen, die durch den Einfluss des Rotweinfasses eine subtile Süße von roten Beeren erhalten.

Jede Flasche Highgrove Evergreen wird in einem schönen Geschenkkarton präsentiert, der eine von König Charles III. gemalte Illustration enthält. *A View from the Wildflower Meadow* ist eine Reproduktion eines Originalaquarells, das Seine Majestät 1995 malte, als er noch HRH The Prince of Wales war. Die Szene zeigt die Schönheit von Highgrove House und seiner ikonischen Wildblumenwiese, mit der Libanonzeder, die stolz im Hintergrund steht.

Daniel Szor, der Gründer der Cotswolds Distillery, sagte:

„Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal Plumage Archer Gerste vom Highgrove Estate kaufte, hätte ich mir nie vorstellen können, dass daraus eine Zusammenarbeit dieser Größenordnung entstehen würde. Jetzt einen Whisky herzustellen, der unser gemeinsames Engagement für Handwerkskunst, Herkunft und Respekt für das Land widerspiegelt, ist eine echte Ehre. Highgrove Evergreen ist ein bemerkenswerter Meilenstein für unsere Destillerie und für die weitere Entwicklung der englischen Whiskykategorie. Wir freuen uns darauf, diese Veröffentlichung mit der stolzen britischen Öffentlichkeit und schließlich auch mit den internationalen Märkten zu teilen, insbesondere mit den Vereinigten Staaten, da wir die Schlüsselregionen für 2026 im Visier haben."

Die Gewinne von Highgrove aus dem Verkauf dieses Whiskys kommen der King's Foundation für ihre wohltätigen Bildungs- und Ausbildungsinitiativen zugute, von denen einige in Highgrove stattfinden werden.

Mit einem Preis von 100 Pfund und einem Alkoholgehalt von 46% ABV wird der Highgrove Evergreen English Whisky ein fester Bestandteil des Portfolios der Cotswolds Distillery und spiegelt die laufende Zusammenarbeit zwischen Highgrove und der Cotswolds Distillery wider.

Highgrove Evergreen kann ab dem 25. November online auf der Website der Cotswolds Distillery und der Website von Highgrove Gardens vorbestellt werden. Er wird ab dem 4. Dezember 2025 in den Geschäften der Cotswolds Distillery und Highgrove Gardens erhältlich sein.

