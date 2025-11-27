Highgrove et Cotswolds Distillery dévoilent "Highgrove Evergreen" - un hommage à la campagne anglaise

SHIPSTON-ON-STOUR, Angleterre, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Highgrove et la distillerie Cotswolds sont fiers d'annoncer la sortie du whisky anglais Highgrove Evergreen, un single malt magnifiquement élaboré qui célèbre la nature, le patrimoine et le savoir-faire artisanal durable de la fabrication du whisky anglais.

Highgrove Evergreen est distillé à partir d'orge Plumage Archer, une variété traditionnelle cultivée sur le domaine de Highgrove. Le whisky a été élevé dans une combinaison rare de fûts de bourbon et de fûts de vin rouge STR, créant un équilibre élégant de profondeur et de complexité. Le résultat est un alcool riche et corsé, avec des notes de fruits du verger, de malt mielleux et d'épices chaudes, rehaussées par une subtile douceur de baies rouges due à l'influence des fûts de vin rouge.

Chaque bouteille de Highgrove Evergreen est présentée dans un magnifique coffret cadeau qui comporte une illustration peinte par le roi Charles III. *L'illustration « A View from the Wildflower Meadow » est reproduite à partir d'une aquarelle originale peinte par Sa Majesté en 1995, alors qu'il était S.A.R. le Prince de Galles. La scène illustre la beauté de Highgrove House et de sa prairie de fleurs sauvages emblématique, avec le cèdre du Liban qui se dresse fièrement à l'arrière-plan.

Daniel Szor, fondateur de la distillerie Cotswolds, a déclaré :

« Lorsque j'ai acheté pour la première fois de l'orge Plumage Archer au domaine Highgrove il y a de nombreuses années, je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait une collaboration de cette ampleur. C'est un véritable honneur que de créer un whisky qui reflète notre engagement commun en faveur de l'artisanat, de la provenance et du respect de la terre. Highgrove Evergreen marque une étape remarquable pour notre distillerie et pour l'évolution continue de la catégorie des whiskies anglais. Nous sommes impatients de partager cette publication avec le fier public britannique et, à terme, avec les marchés internationaux, en particulier les États-Unis, car nous visons des régions clés pour 2026. »

Les bénéfices réalisés par Highgrove sur la vente de ce whisky soutiendront la King's Foundation dans ses actions caritatives en faveur de l'éducation et de la formation, dont certaines se dérouleront à Highgrove.

Proposé au prix de 100 livres sterling et embouteillé à 46 % d'alcool, le whisky anglais Highgrove Evergreen sera un ajout permanent au portefeuille de la distillerie Cotswolds, reflétant une collaboration continue entre Highgrove et la distillerie Cotswolds.

Highgrove Evergreen sera disponible en pré-commande sur le site Internet de la distillerie Cotswolds et sur celui des jardins Highgrove à partir du 25 novembre. Il sera disponible en magasin à la distillerie Cotswolds et dans les jardins Highgrove à partir du 4 décembre 2025.

www.highgrovegardens.com

www.cotswoldsdistillery.com

