HighgroveとCotswolds Distillery、英国田園への賛歌「Highgrove Evergreen」を発表

シップストン・オン・ストゥール（イングランド）, 2025年11月27日 /PRNewswire/ -- シップストン・オン・ストゥア（英国）、2025年11月27日 /PRNewswire/ -- HighgroveとCotswolds Distilleryは、自然、伝統、そして英国ウイスキー造りの不朽の職人技を称える、美しく造り上げられたシングルモルト「Highgrove Evergreen English Whisky」の発売を発表しました。

Highgrove Evergreenは、Highgrove Estateで栽培される伝統的な品種であるプルマージュ・アーチャー大麦から蒸留されています。バーボン樽とSTR赤ワイン樽という稀有な組み合わせで熟成され、深みと複雑さの優雅な調和を生み出しています。その結果、果樹園の果実、蜂蜜のようなモルト、温かなスパイスの香りが重なり合い、赤ワイン樽の影響による繊細な赤いベリーの甘みが引き立てる、豊かでコクのあるスピリッツが完成しました。

Highgrove Evergreenの各ボトルは、 Charles III国王が描いたイラストを特徴とする美しいギフトボックスに収められています。*野の花の草原からの眺め（A View from the Wildflower Meadow）*は、1995年にチャールズ国王（当時ウェールズ公）が制作したオリジナル水彩画を再現したものです。この風景画は、Highgrove Houseとその象徴的な野の花の草原の美しさを描き、背景にはレバノン杉が威風堂々とそびえ立っています。

Cotswolds Distilleryの創設者、Daniel Szor氏は次のように述べています。

「何年も前にHighgrove Estateからプルマージュ・アーチャー大麦を購入した当初、これほどの規模のコラボレーションに発展するとは想像もしていませんでした。今こうして、職人技、産地へのこだわり、土地への敬意という共通の信念を反映したウイスキーを造り上げられることは、心から光栄に思います。Highgrove Evergreenは、当蒸留所にとって、そして英国産ウイスキーカテゴリーの継続的な進化にとって、画期的なマイルストーンとなります。このリリースを誇り高き英国の人々と共有できることを楽しみにしております。さらに2026年に向けて主要地域を視野に入れ、米国をはじめとする国際市場への展開も計画中です。」

本ウイスキー販売によるHighgroveの収益は、The King's Foundationの教育・訓練事業支援に充てられます。同事業の一部はHighgrove内で実施される予定です。

価格100ポンド、アルコール度数46%で瓶詰めされるHighgrove Evergreen English Whiskyは、HighgroveとCotswolds Distilleryの継続的な協業を反映し、Cotswolds Distilleryのポートフォリオに恒久的に加わります。

Highgrove Evergreenは、11月25日よりCotswolds Distillery公式サイトおよびHighgrove Gardens公式サイトにてオンライン予約受付を開始します。店頭販売は2025年12月4日より、Cotswolds DistilleryおよびHighgrove Gardensにて開始予定です。

