Huawei OceanStor Dorado All-Flash-Speicher gewinnt auf Interop Tokyo 2020 den „Best of Show"-Award

Dr. Peter Zhou, Präsident des Bereichs Data Storage and Intelligent Vision Product Line von Huawei, zeigte sich bei der Entgegennahme der Auszeichnung glücklich. Im Rahmen der Ehrung sagte er: „Wir freuen uns sehr, dass die nächste Generation unseres OceanStor Dorado All-Flash-Speichers den ‚Best of Show'-Award der Interop Tokyo erhalten hat. Genau genommen ist dies das zweite Mal nach 2017, dass ein OceanStor Dorado-Produkt von Huawei diesen Preis gewinnt, weswegen wir glücklich sind, dass es diese Anerkennung erhält, die es sich auf dem japanischen IT-Markt für seine fortschrittliche und stringente Leistung verdient hat." Peter Zhou fügte später noch hinzu: „Die aktuellen Trends zeigen, dass in unserer digitalen Wirtschaft neue Verbindungen und Anwendungen für 5G und KI die Datenproduktion und den Datenflow beschleunigt und zu einem 10 Mal höheren Aufkommen von digitalen Transaktionen geführt haben. Mittlerweile müssen Unternehmen mit Serviceanfragen in weniger als 1 ms umgehen können, weswegen die herkömmliche Dateninfrastruktur ein Upgrade benötigt." Genau vor diesem Hintergrund hat Huawei die nächste Generation seiner OceanStor Dorado All-Flash-Speicher-Reihe auf den Markt gebracht. Das Huawei-Team für Speicherlösungen arbeitet seit 10 Jahren an den Hauptszenarien für die Produktion und für Transaktionen und es konnte erfolgreich zahlreiche Maßstäbe in puncto Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Informationssammlung setzen. „Unsere Produktreihe ist darauf ausgelegt, Kunden in Japan und auch anderswo dabei zu unterstützen, stabilere und zuverlässigere Speicher zu verwenden und die wertvollen Schätze in ihren Daten zu finden."

Auf der Grundlage einer einzigartigen End-to-End-Beschleunigungs-Plattform und einer innovativen NOF+-Lösung bringt es die nächste Generation der Huawei OceanStor Dorado All-Flash-Speicher auf bis zu 20 Millionen IOPS und auf eine Latenzzeit von 0,1 ms, womit sie in Sachen Leistungsfähigkeit neue Maßstäbe setzen. Die in hohem Maße zuverlässige SmartMatrix-Architektur gewährleistet, dass ein einzelnes System den Ausfall von maximal 7 von 8 Controllern toleriert, was wiederum sicherstellt, dass aufgabenkritsiche Dienste ohne Unterbrechung weiterlaufen. Die KI-Architektur kann auf eine intelligente Hardware-Plattform, entsprechende Software und Algorithmen für Maschinelles Lernen zurückgreifen und optimiert die Zuordnung der Speicherressourcen automatisch. Dadurch wird die Trefferquote des Lese-Cache um 20 Prozent erhöht und auch die Speichernutzung wird verbessert.

Seit 2010, also als die erste Generation des OceanStor Dorado All-Flash-Speichers auf den Markt kam, hat Huawei umfangreich in den Bereich All-Flash-Speicher investiert. Bis heute kamen All-Flash-Speicher von Huawei weltweit schon bei mehr als 10.000 Unternehmen zum Einsatz und wurden im Magic Quadrant von Gartner als führend eingestuft, wo sie sowohl beim Marktanteil in China als auch bei der Wachstumsquote auf dem global Markt Platz eins belegten. Um weitere Informationen zum Huawei OceanStor Dorado All-Flash-Speicher zu erhalten, gehen Sie bitte auf https://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/storage/all-flash-storage.

Die Interop Tokyo ist eine renommierte Veranstaltung der Branche für Network Computing und die größte und einflussreichste IKT-Messe in Japan. Mit dem „Best of Show"-Award werden hier die besten Produkte des Jahres prämiert. Jedes Jahr wählt ein umfangreiches Team, das aus tonangebenden Experten und Universitätsprofessoren besteht, aus hunderten von zuvor eingereichten Lösungen die innovativsten Produkte und Lösungen aus und begutachtet diese – alle mit einem extrem großen wirtschaftlichen Wert. Nachdem der Huawei OceanStor Dorado V6 sich in mehreren Runden gegen die anderen ausgewählten Anbieter durchsetzen konnte, erhielt er schließlich den „Best of Show"-Award – ein deutliches Zeichen für seine technischen Vorzüge und eine Anerkennung durch die Meinungsführer in der Branche.

