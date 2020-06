Le stockage OceanStor Dorado All-Flash de Huawei remporte le prix Best of Show lors de l'Interop Tokyo 2020

Le Dr Peter Zhou, président de la gamme de produits de stockage de données et de vision intelligente de Huawei, était heureux d'accepter ce prix. À propos de ce prix, il a déclaré : « Nous sommes très heureux que notre stockage OceanStor Dorado All-Flash de nouvelle génération ait remporté le prix Best of Show de l'Interop Tokyo. En fait, c'est la deuxième fois que l'OceanStor Dorado de Huawei remporte ce prix depuis 2017, nous sommes donc heureux qu'il obtienne la reconnaissance qu'il mérite de la part du marché informatique japonais pour ses performances avancées et rigoureuses. » Peter a ensuite ajouté : « Les tendances actuelles montrent que dans notre économie numérique, les nouvelles connexions et applications de 5G et d'intelligence artificielle ont accéléré la production et le flux de données, et ont multiplié par plus de 10 la fréquence des transactions numériques. Aujourd'hui, les entreprises doivent gérer la réponse de service en moins de 1 ms, donc l'infrastructure de données conventionnelle doit être mise à niveau. » C'est dans ce contexte que Huawei a publié sa série de stockage OceanStor Dorado All-Flash de nouvelle génération. L'équipe de stockage de Huawei travaille sur des scénarios de production et de transaction de base depuis 10 ans, et a réussi à établir de nombreux critères de performance, de fiabilité et d'intelligence. « Notre série est conçue pour aider les clients au Japon et ailleurs à utiliser un stockage plus stable et plus fiable, et à trouver la valeur de leurs données. »

Basé sur la plateforme d'accélération unique de bout en bout et la solution innovante NOF+, le stockage OceanStor Dorado All-Flash de nouvelle génération de Huawei peut atteindre 20 millions d'IOPS et une latence de 0,1 ms, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de performances. L'architecture SmartMatrix d'une grande fiabilité garantit qu'un seul système tolère la défaillance de 7 contrôleurs sur 8 maximum, assurant ainsi la continuité des services critiques. L'architecture d'intelligence artificielle s'appuie sur une plateforme matérielle intelligente, des logiciels et des algorithmes d'apprentissage automatique pour optimiser automatiquement l'allocation des ressources de stockage, améliorant ainsi de 20 % le taux de réussite de lecture et augmentant l'utilisation du stockage.

Depuis le lancement de la première génération du stockage OceanStor Dorado All-Flash en 2010, Huawei a beaucoup investi dans le domaine du All-Flash. Actuellement, le stockage All-Flash de Huawei est au service de plus de 10 000 entreprises dans le monde entier et a été reconnu comme un leader dans le Magic Quadrant de Gartner, en se classant no 1 tant pour la part de marché chinoise que pour le taux de croissance du marché mondial. Pour en savoir plus sur le stockage OceanStor Dorado All-Flash de Huawei, veuillez consulter https://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/storage/all-flash-storage.

Interop Tokyo est un événement prestigieux du secteur de l'informatique en réseau et le salon des TIC le plus important et le plus influent du Japon, avec le prix Best of Show décerné aux meilleurs produits de l'année. Chaque année, une vaste équipe composée d'experts et de professeurs d'université faisant autorité sélectionne et examine les produits et solutions les plus innovants, tous d'une valeur commerciale extrême, parmi les centaines de solutions nominées. Après avoir excellé dans plusieurs tours parmi les fournisseurs sélectionnés, OceanStor Dorado V6 de Huawei a remporté le prix Best of Show, indiquant ses avantages techniques uniques et sa reconnaissance par les autorités du secteur.

