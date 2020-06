Хранилище Huawei OceanStor Dorado All-Flash отмечено премией Best of Show на выставке Interop Tokyo 2020

Президент Huawei по вопросам решений для хранения данных и интеллектуального машинного зрения Питер Чжоу (Peter Zhou) принял награду от лица своей компании. На церемонии награждения он отметил: "Мы очень рады, что наше новое хранилище OceanStor Dorado All-Flash удостоилось престижной премии Interop Tokyo Best of Show. Следует отметить, что решения этой линейки с 2017 года получают эту высокую награду уже во второй раз, что свидетельствует о растущем признании их достоинств на японском ИТ-рынке". Позже г-н Чжоу добавил: "Как показывают нынешние тенденции, в условиях цифровой экономики новые прикладные сценарии 5G и ИИ ускорят процессы производства и обмена данными, повышая частоту цифровых транзакций более чем в 10 раз. Сегодня предприятия должны обрабатывать запросы на предоставление услуг менее чем за 1 мс, что неизбежно требует модернизации традиционной информационной инфраструктуры". На этом фоне компания Huawei представила свою линейку флэш-хранилищ OceanStor Dorado нового поколения. Разработчики систем для хранения данных Huawei в течение 10 лет создавали прикладные сценарии генерирования и обращения базовых данных, установив многочисленные эталонные критерии производительности, надежности и интеллектуальной обработки данных. "Наша линейка предоставляет клиентам в Японии и других странах мира более надежное и стабильное решение для хранения и извлечения ценности из собственной информации".

Новая система OceanStor Dorado All-Flash на базе уникальной платформы комплексного ускорения и инновационного решения NOF+ способна обрабатывать до 20 млн операций ввода/вывода в секунду с задержкой всего в 0,1 мс, что является новым стандартом производительности подобных систем. Высоконадежная архитектура SmartMatrix гарантирует хранилищу способность выдерживать отказ 7 из 8 контроллеров, обеспечивая непрерывное предоставление критически важных услуг. В основе ИИ-архитектуры лежит интеллектуальная аппаратная платформа, программное обеспечение и алгоритмы машинного обучения, автоматически оптимизирующие распределение ресурсов хранилища и повышающие результативность поиска в кэше считывания на 20%, тем самым способствуя эффективному использованию хранилища.

С момента презентации первого продукта OceanStor Dorado All-Flash в 2010 году компания Huawei активно инвестировала усилия и средства в разработку систем на базе флэш-накопителей. На сегодняшний день, флэш-хранилищами Huawei успешно пользуются свыше 10 000 предприятий по всему миру. Линейка включена в Магический квадрант Gartner, занимая первое место по доле китайского рынка и темпам расширения присутствия на мировой арене. Больше информации о линейке флэш-хранилищ Huawei OceanStor Dorado см. по ссылке https://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/storage/all-flash-storage .

Interop Tokyo - престижное мероприятие японской отрасли сетевых вычислительных систем, а также крупнейшая и самая влиятельная выставка японской сферы ИКТ. Лучшие продукты, представленные на выставке, отмечаются премией Best of Show. Каждый год команда из многочисленных авторитетных экспертов, ученых и преподавателей выбирает из сотен претендентов самые инновационные продукты и решения, характеризующиеся высокой коммерческой ценностью. Обойдя всех своих конкурентов по итогам многоуровневого отборочного процесса, хранилище Huawei OceanStor Dorado V6 было удостоено премии Best of Show, что подтверждает признание его технологических преимуществ и достоинств со стороны отраслевых специалистов.

