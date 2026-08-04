HUMAIN investiert in MOZN und geht eine Partnerschaft ein, um gemeinsam lokal und global KI-Lösungen für Unternehmen zu entwickeln

Durch die Kombination des gesamten KI-Stacks von HUMAIN mit der umfassenden KI-Produktexpertise und der „Forward-Deployed-Engineering"-Kompetenz von MOZN sollen sichere KI-Lösungen auf Unternehmensniveau für Finanzinstitute und Organisationen des öffentlichen Sektors bereitgestellt werden.

HUMAIN hat eine strategische Investition in das saudische KI-Unternehmen MOZN getätigt, um den gesamten KI-Stack von HUMAIN mit den KI-Produkten für Unternehmen von MOZN sowie dessen Fachwissen im Bereich „Forward Deployed Engineering" zu kombinieren und so die sichere Einführung von KI im Produktionsmaßstab für Finanzinstitute sowie Organisationen des öffentlichen Sektors zu beschleunigen.

Diese Investition ist eine der ersten, die über HUMAIN Ventures getätigt wurde, und stellt die erste Investition von HUMAIN in ein saudisches Unternehmen dar.

Die Partnerschaft ist zudem eines der ersten strategischen Engagements im Rahmen des neu ins Leben gerufenen HUMAIN-Sektors „Banking, Financial Services and Insurance" (BFSI) und begründet eine Vorzeigekooperation zur Beschleunigung der Einführung souveräner KI in Finanzinstituten.

Gemeinsam entwickelte KI-Lösungen für Unternehmen werden über den „HUMAIN ONE AI Agent Marketplace" bereitgestellt, wodurch Organisationen vertrauenswürdige KI-Anwendungen sicher einsetzen und skalieren können.

Die ersten gemeinsam entwickelten Lösungen und Kundenimplementierungen werden auf der LEAP Riyadh vorgestellt; eine breitere kommerzielle Verfügbarkeit ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

RIAD, Saudi-Arabien, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, ein Unternehmen der PIF-Gruppe, das weltweit Full-Stack-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz anbietet, gab heute eine strategische Investition in sowie eine Partnerschaft mit MOZN bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Unternehmens-KI für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen mit Sitz in Saudi-Arabien.

Dr Mohammed AlHussein, Founder & Chief Executive Officer, MOZN and Tareq Amin, CEO, HUMAIN

Die Investition baut auf der starken Dynamik von MOZN als regionaler Marktführer im Bereich Unternehmens-KI auf, der mehr als 150 Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor und dem öffentlichen Sektor betreut. Die Finanzierung wird die internationale Expansion von MOZN unterstützen und den weltweiten Ausbau seiner KI-Plattform beschleunigen.

Die Zusammenarbeit erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Finanzdienstleistungsbranche in eine neue Phase der KI-Einführung eintritt. Laut dem Cambridge Centre for Alternative Finance setzen 81 % der Finanzdienstleistungsunternehmen KI in mindestens einem Geschäftsbereich ein. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass generative KI im Bankensektor einen jährlichen Mehrwert zwischen 200 und 340 Milliarden US-Dollar erschließen wird, wie McKinsey berichtet. Gleichzeitig wachsen digitale Zahlungen weiterhin um etwa 15 % pro Jahr (McKinsey), was den Bedarf an vertrauenswürdiger, sicherer KI-Infrastruktur und intelligenter Automatisierung verstärkt.

Die Partnerschaft wird die Einführung souveräner KI in Finanzinstituten und im öffentlichen Sektor beschleunigen und es Organisationen ermöglichen, den Schritt von Pilotprojekten hin zu sicheren Einsätzen im Produktionsmaßstab zu vollziehen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht das gemeinsame Ziel, einen neuen Maßstab für Unternehmens-KI in Umgebungen mit hohen Sicherheitsanforderungen zu setzen. Durch die Kombination des lokal betriebenen vollständigen KI-Stacks von HUMAIN – einschließlich Produkten wie HUMAIN Fabric und HUMAIN ONE – zusammen mit seinen Rechenzentren der nächsten Generation und fortschrittlichen Modellen mit den KI-Produkten von MOZN, dessen fundierter regulatorischer Expertise und dem Modell Forward Deployed Engineering (FDE) werden die beiden Unternehmen skalierbare, konforme und produktionsreife KI-Systeme bereitstellen.

Förderung von KI im Produktionsmaßstab für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die gemeinsame Entwicklung von Lösungen mit ersten Kunden durch eine gemeinsame Produkt-Roadmap und einen koordinierten Markteinführungsansatz. Die ersten vorrangigen Anwendungsfälle konzentrieren sich auf die Prävention von Finanzkriminalität, Wissensintelligenz sowie Governance, Risk & Compliance (GRC).

Das Forward-Deployed-Engineering-Modell von MOZN wird dabei eine zentrale Rolle spielen: Ingenieure werden direkt in die Kundenumgebungen eingebunden, um KI-Anwendungen für den Praxiseinsatz gemeinsam zu entwerfen, bereitzustellen und zu skalieren. Dieser Ansatz stellt sicher, dass KI-Initiativen zu messbaren Geschäftsergebnissen führen.

Die gemeinsam entwickelten Lösungen werden zudem über den HUMAIN ONE AI Agent Marketplace verfügbar gemacht, der Unternehmen einen vertrauenswürdigen, souveränen Kanal bietet, um KI-Agenten auf Unternehmensniveau zu entdecken, bereitzustellen und zu skalieren.

Tareq Amin, CEO von HUMAIN, sagte:

„KI für Unternehmen liefert nur dann einen Mehrwert, wenn Organisationen sie sicher, zuverlässig und im Produktionsmaßstab einsetzen können. Diese Partnerschaft spiegelt die Dynamik des kürzlich von HUMAIN ins Leben gerufenen Sektors Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) wider und stellt eines unserer ersten strategischen Engagements in diesem Sektor dar, während wir ein Ökosystem von Partnern aufbauen, um Finanzdienstleistungen und den öffentlichen Sektor durch KI zu transformieren. Unsere erste Investition in ein saudisches Unternehmen wie MOZN stärkt unsere Fähigkeit, KI-Lösungen auf Produktionsniveau für stark regulierte Umgebungen bereitzustellen, was messbare operative Auswirkungen ermöglicht und gleichzeitig den Zugang zu diesen Fähigkeiten auf regionalen und globalen Märkten erweitert."

Dr. Mohammed AlHussein, Gründer und Geschäftsführer von MOZN, fügte hinzu:

„Diese Investition von HUMAIN ist eine starke Bestätigung der Mission von MOZN, Unternehmen mit relevanter Intelligenz zu unterstützen. Da Komplexität, Umfang und regulatorische Anforderungen branchenübergreifend zunehmen, benötigen Institutionen eine KI, die souverän und vertrauenswürdig ist und für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt wurde. Gemeinsam mit HUMAIN kombinieren wir erstklassige Infrastruktur mit fundiertem Fachwissen, um gemeinsam wegweisende Lösungen für Finanzinstitute und Organisationen des öffentlichen Sektors zu entwickeln."

Vom Pilotprojekt zur Serienreife

Die ersten gemeinsam entwickelten Lösungen und Live-Kundenimplementierungen werden auf der LEAP Riyadh vorgestellt. Eine breite Verfügbarkeit im Finanzdienstleistungssektor und im öffentlichen Sektor ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

Informationen zu HUMAIN:

HUMAIN, ein Unternehmen des PIF, ist ein globales Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Full-Stack-KI-Fähigkeiten in vier Kernbereichen bereitstellt: Rechenzentren der nächsten Generation, Hochleistungsinfrastruktur und Cloudplattformen, fortschrittliche KI-Modelle, darunter einige der weltweit fortschrittlichsten arabischen Sprachmodelle, die in der arabischen Welt entwickelt wurden, sowie transformative KI-Lösungen, die tiefe Branchenkenntnisse mit der Umsetzung in der Praxis verbinden.

Das End-to-End-Modell von HUMAIN bedient sowohl Organisationen des öffentlichen als auch des privaten Sektors, erschließt Werte in verschiedenen Branchen, treibt die digitale Transformation voran und stärkt die Fähigkeiten durch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Mit einem wachsenden Portfolio branchenspezifischer KI-Produkte und einer Kernmission, die auf die Entwicklung geistigen Eigentums sowie eine globale Führungsrolle bei Talenten ausgerichtet ist, ist HUMAIN auf internationale Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz ausgelegt.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten wesentlich abweichen. HUMAIN übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

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Weitere Informationen zu HUMAIN finden Sie unter humain.com.

Kontakt für Presseanfragen:

Hana Nemec

Leiterin Kommunikation & PR

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Informationen zu MOZN:

MOZN ist ein auf Unternehmens-KI spezialisiertes Unternehmen, das Finanzinstitute und Organisationen des öffentlichen Sektors mit aussagekräftigen Erkenntnissen unterstützt.

MOZN wurde spezidisch für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt und bietet Lösungen zur Prävention von Finanzkriminalität sowie für Wissens- und Entscheidungsintelligenz. Über seine KI-Plattform kombiniert MOZN eigenständige KI-Fähigkeiten, fortschrittliche KI-Produkte und praxisorientiertes technisches Know-how, um Daten zu verknüpfen, Erkenntnisse zu generieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.

MOZN hat als regionaler Marktführer im Bereich Unternehmens-KI eine starke Dynamik entwickelt, betreut mehr als 150 Kunden aus dem Finanzdienstleistungssektor und dem öffentlichen Sektor in der gesamten Region und darüber hinaus und wird von führenden Branchenanalysten wie Forrester, Gartner und IDC anerkannt.

MOZN hat seinen Hauptsitz in Riad und betreut Kunden in der gesamten Region sowie darüber hinaus. Das Unternehmen unterstützt Organisationen bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen, bei denen Vertrauen, Compliance und Sicherheit unverzichtbar sind.

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Mohammed Alenazi, Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei „

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