HUMAIN investit dans MOZN et ses partenaires pour développer conjointement des solutions d'IA d'entreprise à l'échelle locale et mondiale

Association de l'architecture IA complète de HUMAIN à l'expertise approfondie de MOZN en matière de produits d'IA et à ses équipes d'ingénieurs sur le terrain, pour offrir des solutions d'IA sécurisées et de niveau entreprise destinées aux établissements financiers et aux organismes du secteur public.

HUMAIN a réalisé un investissement stratégique dans la société saoudienne d'IA MOZN, associant l'architecture IA complète de HUMAIN aux produits d'IA d'entreprise de MOZN et à l'expertise en ingénierie déployée sur le terrain afin d'accélérer les déploiements sécurisés d'IA à l'échelle de la production pour les institutions financières ainsi que pour les organismes du secteur public.

Cet investissement est l'un des premiers réalisés par l'intermédiaire de HUMAIN Ventures et marque le premier investissement de HUMAIN dans une entreprise saoudienne.

Ce partenariat représente également l'un des premiers engagements stratégiques dans le cadre du nouveau secteur « Banque, services financiers et assurance » (BFSI) lancé par HUMAIN et constitue une collaboration phare visant à accélérer l'adoption de l'IA souveraine au sein des institutions financières.

Les solutions d'IA d'entreprise développées en collaboration seront mises à disposition via la plateforme HUMAIN ONE AI Agent Marketplace, permettant ainsi aux organisations de développer et déployer en toute sécurité des applications d'IA fiables.

Les premières solutions développées conjointement et les premiers déploiements chez les clients seront présentés lors du salon LEAP Riyadh et leur commercialisation à plus grande échelle est prévue pour le second semestre 2026.

RIYAD, Arabie saoudite, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, une société du PIF (Public Investment Fund) proposant des solutions complètes d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique et un partenariat avec MOZN, leader mondial de l'IA d'entreprise dans les domaines à haut niveau de sécurité en Arabie saoudite.

Dr Mohammed AlHussein, Founder & Chief Executive Officer, MOZN and Tareq Amin, CEO, HUMAIN

Cet investissement poursuit l'élan important de MOZN, leader régional dans le domaine de l'IA d'entreprise, avec plus de 150 clients dans les secteurs des services financiers et du secteur public. Ce financement permettra de soutenir l'expansion internationale de MOZN et d'accélérer le déploiement mondial de sa plateforme d'IA.

Cette collaboration intervient alors que le secteur des services financiers entame une nouvelle phase d'adoption de l'IA. Selon le Cambridge Centre for Alternative Finance, 81 % des entreprises du secteur des services financiers ont recours à l'intelligence artificielle dans au moins une de leurs fonctions opérationnelles. En outre, l'IA générative devrait générer une valeur annuelle comprise entre 200 milliards de dollars US et 340 milliards de dollars US dans le secteur bancaire, selon un rapport de McKinsey. Au même moment, les paiements numériques continuent de progresser à un rythme d'environ 15 % par an (McKinsey), ce qui renforce la nécessité de disposer d'une infrastructure d'IA fiable et sécurisée ainsi que d'une automatisation intelligente.

Le partenariat permettra d'accélérer l'adoption de l'IA souveraine dans les institutions financières et le secteur public, permettant ainsi aux organisations de passer de la phase pilote à des déploiements sécurisés à grande échelle.

Au cœur de ce partenariat se trouve une ambition commune d'établir une nouvelle référence en matière d'IA d'entreprise dans les environnements à haut niveau de sécurité. En combinant l'architecture IA complète de HUMAIN, opérée localement — incluant des produits tels que HUMAIN Fabric et HUMAIN ONE, ainsi que ses centres de données de nouvelle génération et ses modèles avancés — avec les produits d'IA de MOZN, sa profonde expertise réglementaire et son modèle d'ingénierie déployée sur site, les deux organisations fourniront des systèmes d'IA évolutifs, conformes et prêts pour la production.

Promouvoir l'IA à l'échelle industrielle dans les domaines exigeant une fiabilité élevée

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises développeront conjointement des solutions avec leurs premiers clients grâce à une feuille de route produit commune et à une stratégie de commercialisation coordonnée. Les premiers cas d'utilisation prioritaires concerneront la prévention de la criminalité financière, l'intelligence des connaissances, ainsi que la gouvernance, les risques et la conformité (GRC).

Le modèle d'ingénierie déployé sur site de MOZN jouera un rôle central, en intégrant des ingénieurs directement au sein des environnements des clients afin de concevoir conjointement, de déployer et de faire évoluer des applications d'IA concrètes. Cette approche garantit que les initiatives en matière d'IA produisent des résultats commerciaux mesurables.

Les solutions développées conjointement seront également mises à disposition via la place de marché « HUMAIN ONE AI Agent », offrant ainsi aux organisations un canal fiable et souverain pour découvrir, déployer et faire évoluer des agents d'IA de niveau entreprise.

Tareq Amin, PDG de HUMAIN, a déclaré :

« L'IA d'entreprise n'apporte de la valeur ajoutée que lorsque les organisations sont en mesure de la déployer de manière sécurisée, fiable et à l'échelle de la production. Ce partenariat témoigne de la dynamique du secteur des services bancaires, financier et d'assurance (BFSI), récemment lancé par HUMAIN, et représente l'un de nos premiers engagements stratégiques dans ce secteur, alors que nous mettons en place un écosystème de partenaires visant à transformer les services financiers et le secteur public grâce à l'IA. Notre premier investissement dans une entreprise saoudienne, MOZN renforce notre capacité à fournir des solutions d'IA prêtes à l'emploi pour des environnements hautement réglementés, ce qui permet d'obtenir un impact opérationnel mesurable tout en élargissant l'accès à ces capacités sur les marchés régionaux et mondiaux. »

Le Dr Mohammed AlHussein, fondateur et directeur général de MOZN a ajouté :

« L'investissement de HUMAIN constitue un soutien fort à la mission de MOZN, qui consiste à donner aux entreprises les moyens d'agir grâce à des données pertinentes. Alors que la complexité, l'ampleur et les exigences réglementaires ne cessent de croître dans tous les secteurs, les institutions ont besoin d'une IA souveraine, fiable et conçue pour les domaines exigeant un haut niveau de sécurité. En collaboration avec HUMAIN, nous allions une infrastructure de classe mondiale à une expertise approfondie du domaine afin de co-créer des solutions qui redéfinissent leur catégorie, conçues pour les institutions financières et les organismes du secteur public. »

Des pilotes à la production

Les premières solutions développées conjointement et les premiers déploiements chez les clients seront présentés lors du salon LEAP de Riyad. Ces solutions devraient être disponibles dans le secteur des services financiers et le secteur public au second semestre 2026.

À propos de HUMAIN :

HUMAIN, une société du PIF, est une entreprise internationale spécialisée dans l'IA full-stack active dans quatre domaines principaux : centres de données de nouvelle génération ; infrastructures et plateformes cloud hyperperformantes ; modèles d'IA avancés, y compris certains des modèles de langue arabe les plus avancés au monde, développés dans le monde arabe ; et solutions d'IA révolutionnaires combinant une connaissance approfondie du secteur avec une exécution dans le monde réel.

L'offre de bout en bout de HUMAIN accompagne les organisations des secteurs public et privé, libérant de la valeur dans tous les secteurs, favorisant la transformation numérique et renforçant les capacités par le biais de la collaboration entre l'homme et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à certains secteurs et une mission centrale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial en matière de talents, HUMAIN est conçu pour la compétitivité internationale et l'excellence technologique.

Déclaration prospective :

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les attentes et hypothèses actuelles. Les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents en raison de divers risques et incertitudes. HUMAIN ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations.

Contact presse :

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Responsable de la communication et des relations publiques

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À propos de MOZN :

MOZN est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle qui fournit aux institutions financières et aux organismes du secteur public des informations pertinentes.

Spécialement conçue pour les secteurs exigeant un haut niveau de sécurité, MOZN propose des solutions destinées à la prévention de la criminalité financière, à la gestion des connaissances et à l'intelligence décisionnelle. Grâce à sa plateforme d'IA, MOZN associe des capacités d'IA autonomes, des produits d'IA de pointe et une expertise technique de terrain pour relier les données, générer des informations exploitables et produire des résultats mesurables.

MOZN a su créer une dynamique solide en tant que leader régional dans le domaine de l'IA d'entreprise. L'entreprise compte plus de 150 clients dans les secteurs des services financiers et du secteur public, tant dans la région qu'au-delà, et bénéficie de la reconnaissance des principaux analystes du secteur, notamment Forrester, Gartner et IDC.

Basée à Riyad, MOZN accompagne ses clients dans toute la région et au-delà, en aidant les organisations à relever des défis complexes où la confiance, la conformité et la sécurité sont des enjeux incontournables.

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