Hyundai Mobis beschleunigt Entwicklung nachhaltiger wiederverwertbarer Materialien und innovativer Ersatzstoffe für seltene Rohstoffe

- Konzentration auf drei strategische Bereiche für Kernmaterialien der nächsten Generation: Nachhaltige Materialien, innovative Mobilitätsmaterialien und digitale Materialien

- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Elektrifizierungs- und elektronischen Komponenten bei gleichzeitiger Einhaltung globaler Umweltvorschriften

- Stärkung der unabhängigen Wettbewerbsfähigkeit bei Materialien, Komponenten und Ausrüstung durch anhaltenden F&E-Erfolg und KI-gestützte Talentgewinnung

SEOUL, Südkorea, 28 August 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) beschleunigt die Entwicklung neuer Materialien für die Mobilität der Zukunft und erreicht dabei verschiedene Forschungs- und Entwicklungsmeilensteine. Mit diesem proaktiven Ansatz ist das Unternehmen in der Lage, effektiv auf die erwartete Verschärfung der weltweiten Umweltvorschriften um das Jahr 2030 zu reagieren. Hyundai Mobis stärkt seinen Wettbewerbsvorteil in der Mobilität der Zukunft durch leistungsstarke und hocheffiziente Materialtechnologien. Das Unternehmen demonstriert Anpassungsfähigkeit als Reaktion auf Handelsstreitigkeiten und geopolitische Entwicklungen im Rohstoffsektor.

Um seine grundlegenden Fähigkeiten im Bereich Materialien für wichtige Automobilkomponenten zu stärken, kündigte Hyundai Mobis am 27. Mai drei strategische Bereiche für die Materialentwicklung an: nachhaltige Materialien, die den weltweiten Umweltvorschriften entsprechen, innovative Materialien, die den Fortschritt in der Mobilität vorantreiben, und digitale Materialien, die durch virtuelle Prüfverfahren ermöglicht werden.

Die Materialentwicklungsstrategie von Hyundai Mobis steht im Einklang mit der in den letzten Jahren zunehmenden Betonung der Sicherung der unabhängigen Wettbewerbsfähigkeit bei Materialien, Komponenten und Ausrüstung (Materials, Components, and Equipment – MCE). Das Unternehmen hat bereits während der Pandemie eine stabile Lieferkette aufgebaut und erzielt weiterhin unabhängige F&E-Ergebnisse bei der Entwicklung neuer Materialien.

Entwicklung nachhaltiger Materialien zur Einhaltung globaler Umweltvorschriften: Recycling von Kunststoffen und Schaffung biobasierter Materialien

Hyundai Mobis setzt sich für die Entwicklung nachhaltiger Materialien ein, die den weltweiten Umweltvorschriften entsprechen. Diese nachhaltigen Materialien beinhalten das Recycling von Ressourcen oder die Verwendung biobasierter Materialien.

Recycelte Materialien werden vor allem für Kunststoffteile verwendet. Hyundai Mobis stellt regenerierte Materialien her, indem es wiederverwertbare Teile aus Haushaltsabfällen oder Altfahrzeugen zurückgewinnt, sie aufbereitet und mit Zusatzstoffen versetzt.

Mit diesem Ansatz hat Hyundai Mobis erfolgreich eine Schutzabdeckung für den Querlenker als Teil des Unterbodens eines Fahrzeugs entwickelt. Obwohl das Produkt zu 50 % aus recyceltem Kunststoff besteht, hat es die gleichen physikalischen Eigenschaften wie herkömmliche Materialien. Die Europäische Union arbeitet derzeit an einer Gesetzgebung, die die Verwendung von 25 % recycelten Materialien in Kunststoffen für neue Autos ab 2030 vorschreibt. Hyundai Mobis hat diese Norm um sechs Jahre übertroffen und erreicht einen doppelt so hohen recycelten Materialgehalt wie gefordert.

Darüber hinaus entwickelt Hyundai Mobis derzeit mehr als 30 neue Materialtypen, die für Bauteile verwendet werden können, bei denen in großem Umfang Kunststoffe zum Einsatz kommen, z. B. Cockpitmodule, Lampen und Airbags. Im Bereich der umweltfreundlichen Bioprodukte konzentriert sich das Unternehmen auch auf die Entwicklung von Materialien, die Holz nutzen, um die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Witterungsbeständigkeit zu verbessern (Eigenschaften, die eine Verfärbung oder Zersetzung unter Hitze oder UV-Licht verhindern).

Entwicklung innovativer Materialien, die den Einsatz seltener Metalle reduzieren und die Leistung verbessern: Beschleunigung der Entwicklung nickelfreier Lösungen

Hyundai Mobis stellt sein Portfolio auf Produkte mit hoher Wertschöpfung um, die sich auf Elektrifizierung und elektronische Komponenten konzentrieren. Das Unternehmen beschleunigt die Entwicklung neuer Werkstoffe, die weniger seltene Metalle wie Nickel benötigen und gleichzeitig bessere Eigenschaften aufweisen.

Kürzlich hat Hyundai Mobis ein neues Material entwickelt, das die Verwendung von teurem Nickelmetall in Induktoren, einer Schlüsselkomponente bei der Energieumwandlung für Elektrofahrzeuge, reduziert. Induktoren werden in der Regel aus mit Nickel vermischten Metallpulvern hergestellt. Hyundai Mobis gelang es, den Nickelgehalt von zuvor 50 % auf 30 % zu senken. Angesichts des sechsfachen Anstiegs der Nickelpreise in den letzten zehn Jahren minimiert dieses neue Material die Schwankungen der Rohstoffpreise und gewährleistet gleichzeitig elektromagnetische Eigenschaften.

Darüber hinaus hat Hyundai Mobis mit der Evaluierung eines neuen Materials begonnen, das völlig nickelfrei ist – das erste seiner Art weltweit. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Entwicklung neuer Materialien, um die Wettbewerbsfähigkeit in allen Bereichen der Elektrifizierungs- und der elektronischen Komponenten zu verbessern, einschließlich der Technologie zur Kühlung von Hochgeschwindigkeitsladebatterien, elektromagnetischen Abschirmungsmaterialien und Oberflächenbeschichtungstechnologien für Sensoren für autonomes Fahren.

Umstellung der Materialtechnologien in der Automobilindustrie auf digitale Technologien: Verstärkung mit über 100 Fachleuten für Forschung und Entwicklung in der Materialwissenschaft

Hyundai Mobis investiert auch stark in die digitale Materialtechnologie und integriert die IT in die traditionellen Materialbereiche. Das Unternehmen verbessert die Ausrichtung durch virtuelle Simulation und Vorhersage der verschiedenen Materialeigenschaften, die für Automobilkomponenten erforderlich sind.

Außerdem wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um neue Materialien zu erforschen. Durch die Quantifizierung vorhandener Daten bestimmt Hyundai Mobis automatisch die Materialeigenschaften, was zu bahnbrechenden Veränderungen in der Materialentwicklung durch eine auf der Werkstofftechnik basierende Informationsplattform führen kann.

Als Automobilzulieferer verfügt Hyundai Mobis über mehr als 100 Forschungs- und Entwicklungsexpertinnen und -experten im Bereich der Materialwissenschaften, um seine Fähigkeiten in der Entwicklung neuer Materialien zu stärken. Das Unternehmen rekrutiert aktiv Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen, um die Forschung und Entwicklung im Bereich der digitalen Materialien auszuweiten.

