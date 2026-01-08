Hyundai Mobis bildet strategisches Kooperationsrahmenwerk mit Boston Dynamics!

Auf der CES 2026 wurde eine Vereinbarung über die Lieferung von Aktuatoren für den humanoiden Roboter der nächsten Generation von Boston Dynamics, Atlas, bekannt gegeben

Hyundai Mobis gewinnt seinen ersten Kunden aus der Robotikbranche und steigt damit in den globalen Markt für Roboterkomponenten ein

Das Unternehmen strebt an, seine Rolle im Robotik-Ökosystem auszubauen, indem es seine umfangreiche Erfahrung in der Konstruktion und Massenproduktion von Automobilkomponenten nutzt

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis gab auf der CES 2026 in Las Vegas bekannt, dass es eine strategische Zusammenarbeit mit Boston Dynamics, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Robotik, eingegangen ist.

Das Unternehmen gab am 7. bekannt, dass es Aktuatoren für Atlas, den humanoiden Roboter der nächsten Generation von Boston Dynamics, liefern wird. Im Rahmen seiner neuen Investition in Höhe von 26 Milliarden US-Dollar plant die Hyundai Motor Group (HMG), in den nächsten Jahren Zehntausende von Robotern zu bauen und einzusetzen. Die Zusammenarbeit mit Hyundai Mobis wird dazu beitragen, die Massenproduktionspläne von Boston Dynamics und HMG für Atlas zu beschleunigen.

Durch diese Vereinbarung sichert sich Hyundai Mobis seinen ersten offiziellen Kunden im Robotikbereich und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein beim Eintritt in den globalen Markt für Roboterkomponenten.

In den letzten Jahren hat Hyundai Mobis sein Geschäftsfeld stetig über die Automobilindustrie hinaus erweitert und sein Geschäftsportfolio um Bereiche mit hoher Wertschöpfung wie Robotik erweitert. Diese Umgestaltung steht im Einklang mit der mittel- bis langfristigen Strategie des Unternehmens, proaktiv auf die sich rasch wandelnde Mobilitätslandschaft zu reagieren und eine nachhaltige Geschäftsgrundlage zu schaffen.

Hyundai Mobis nutzt sein gesammeltes Know-how in der Entwicklung von Automobilkomponenten und der Großserienfertigung, um in den Markt für Roboteraktuatoren einzusteigen, ein Bereich, der eng mit seinen Kernkompetenzen verbunden ist. Aktuatoren, die Steuersignale in physische Bewegungen umwandeln, sind ein kritisches Subsystem für humanoide Roboter und machen mehr als 60 % ihrer Materialkosten aus.

Die strategische Zusammenarbeit zwischen Hyundai Mobis und Boston Dynamics sowie die Vereinbarung über die Lieferung von Aktuatoren dürften beiden Unternehmen zugutekommen. Boston Dynamics soll die technische Expertise, die zuverlässigkeitsbasierten Bewertungssysteme und die globalen Massenproduktionskapazitäten von Hyundai Mobis hoch geschätzt haben.

Für Hyundai Mobis bedeutet die Gewinnung von Boston Dynamics, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Robotik, als ersten Kunden in diesem Bereich einen stabilen Partner mit langfristiger Nachfrage. Das Unternehmen plant, diese Dynamik zu nutzen, um ein groß angelegtes Aktuator-Fertigungssystem aufzubauen und seine Konstruktionskapazitäten für leistungsstarke Robotikkomponenten zu stärken.

Se Uk Oh, Vizepräsident und Leiter der Robotics Business Innovation Group bei Hyundai Mobis, sagte: „Unsere Beteiligung an der Entwicklung von Aktuatoren für den humanoiden Roboter Atlas der nächsten Generation von Boston Dynamics ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung des globalen Ökosystems für Robotikkomponenten. Hyundai Mobis wird diese Beziehung nutzen, um die Fortschritte in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Qualitätssicherung zu beschleunigen."

Zack Jackowski, Geschäftsführer von Atlas bei Boston Dynamics, erklärte: „Aktuatoren spielen eine entscheidende Rolle, damit humanoide Roboter physische Bewegungen ausführen können. Durch die Zusammenarbeit mit Hyundai Mobis, einem Unternehmen mit bewährter Expertise in der globalen Automobilbranche, erwarten wir den Aufbau einer hochzuverlässigen Lieferkette für Komponenten und eine Beschleunigung der Aktuatorentwicklung. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns den Zugang zu den gut etablierten Kostenstrukturen und Skalierungspotenzialen der Automobilindustrie."

Die Zusammenarbeit soll beiden Unternehmen helfen, eine Führungsposition in der aufstrebenden Robotik-Komponentenbranche einzunehmen. Da es auf dem Markt für Roboterkomponenten derzeit keinen dominierenden globalen Akteur gibt, könnte die Einrichtung eines zuverlässigen, kostengünstigen und groß angelegten Versorgungssystems beiden Unternehmen ermöglichen, frühzeitig Skaleneffekte zu erzielen.

Im August letzten Jahres gab die Hyundai Motor Group Pläne bekannt, eine Roboterfabrik mit einer Jahreskapazität von 30.000 Einheiten zu errichten und den Standort zu einem Produktionszentrum für Robotik in Nordamerika auszubauen. Angesichts der erwarteten steigenden Nachfrage nach verschiedenen Komponenten für die Roboterherstellung wird Hyundai Mobis voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle im Robotik-Ökosystem spielen.

