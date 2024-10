Hyundai Mobis kooperiert mit ZEISS - Windschutzscheibe wird zum Vollbildschirm

Kooperationsvereinbarung mit dem deutschen Optikunternehmen ZEISS für die Entwicklung der Technologie „ Holographic Windshield Display" für Fahrzeuge





Windschutzscheibe wird als großflächiger Monitor zur Anzeige von Fahrinformationen, Navigations- und Komfortfunktionen verwendet





Unterstreicht den differenzierten Produktwert und die hohe Benutzerfreundlichkeit durch innovative neue Technologien, die bestehende Kombiinstrumente und AVN-Systeme ersetzen





Entwicklung von Zukunftstechnologie, um Markttrends anzuführen und Mobilitätslösungen anzubieten, die für Kundenanforderungen optimiert sind

SEOUL, Südkorea, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Stellen Sie sich vor, Navigations- und Fahrinformationen werden wie ein Panorama auf einer breiten, transparenten Windschutzscheibe angezeigt, auf der der Blick des Fahrers ruht. Die Fahrgäste neben dem Fahrer sehen sich Filme oder andere Videos auf den Scheiben des Fahrzeugs an. Während das neueste Video läuft, erhalten Sie einen Videoanruf, und das Gesicht eines Freundes erscheint in der Ecke des Glasbildschirms. Diese Traumtechnologie, die es bisher nur in Filmen oder in der Werbung gab, ist auf dem Weg, Realität zu werden. Die Konvergenz von Fahrzeugelektronik und hochpräziser optischer Technologie macht diese Szene möglich.

Hyundai Mobis recently signed a Business Cooperation Agreement(BCA) with German company ZEISS for the joint development of the ‘Holographic Windshield Display' at its technical research center in Yongin, Gyeonggi-do. Jung Soo-kyung, Executive Vice President and Head of Automotive Electronics Business Unit at Hyundai Mobis (fourth from left), and Dr. Bernhard Ohnesorge, Member of the Management Board Shared Production Unit at ZEISS (fifth from left), pose for a commemorative photograph. ‘Holographic Windshield Display’ unfolds like a panorama across the transparent windshield, displaying various driving information, navigation, and infotainment content. It provides an unobstructed, open feeling while allowing drivers to check multiple pieces of information without taking their eyes off the road, contributing to safer driving.

Hyundai Mobis (KRX 012330) kooperiert mit dem weltbekannten deutschen Optikunternehmen ZEISS, um die Technologie des „Holographic Windshield Display (Holographic HUD)" zu entwickeln. Holographic HUD nutzt die Windschutzscheibe des Fahrzeugs als transparentes Display, um verschiedene Fahrinformationen im Blick zu behalten und zugleich Infotainment-Funktionen wie Musik, Videos und Spiele zu genießen.

Am 13. Mai gab Hyundai Mobis bekannt, dass das Unternehmen vor kurzem eine Kooperationsvereinbarung mit ZEISS für die gemeinsame Entwicklung von Holographic HUD in seinem technischen Forschungszentrum in Yongin, Gyeonggi-do, unterzeichnet hat. Es handelt sich hierbei um eine Displaytechnologie der nächsten Generation, die noch nie in Massenproduktion gefertigt wurde. Die beiden Unternehmen planen, durch eine enge technische Kooperation bereits 2027 die Massenproduktion aufzunehmen.

Der Kern der Holographic HUD-Technologie ist die übersichtliche Darstellung verschiedener Fahr-, Komfort- und Infotainment-Inhalte in einem weiten Bereich, der sich vom Fahrer- bis zum Beifahrersitz erstreckt. Diese Technologie stellt eine bedeutende Weiterentwicklung der bisherigen Head-up-Displays dar, die nur relativ einfache Informationen wie Fahrgeschwindigkeit, Navigationsrouten und Warnungen vor Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen.

Die transparente Anzeigetechnologie erhöht die Fahrsicherheit, da der Fahrer alle Informationen auf einmal sehen kann, ohne seinen Blick von der Straße abzuwenden. Als weiterer Vorteil lässt sich das Design des Fahrzeuginnenraums vollständig verändern, da die verschiedenen Anzeigegeräte auf dem Armaturenbrett entfallen und gleichzeitig ein freies, offenes Gefühl vermittelt wird, ohne das Sichtfeld von Fahrer und Passagieren zu beeinträchtigen.

• Schulterschluss mit Weltklasse-Optikunternehmen ZEISS maximiert technologische Synergie

ZEISS, der Partner von Hyundai Mobis bei dieser gemeinsamen Technologieentwicklung, ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Optik und Optoelektronik. ZEISS Microoptics, das zur strategischen Organisation von ZEISS gehört, ist der führende Anbieter von anspruchsvollen mikrooptischen und holographisch-optischen Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automotive, Hometech und Consumer. Die multifunktionale Smart-Glass-Technologie ermöglicht unter anderem großflächige holografische Projektionssysteme, hochintegrierte Kameras in transparenten Medien und holografische Beleuchtungsanwendungen. ZEISS Microoptics deckt die komplette Wertschöpfungskette vom optischen Design über das Mastering bis hin zu holografischen Replikationssystemen für die Serienproduktion ab.

Hyundai Mobis ist ein weltweit anerkannter Automobilzulieferer, der Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die für Kunden in Mobilitätsbereichen der Zukunft optimiert sind, darunter Elektrifizierung, autonomes Fahren, Infotainment und Konnektivität. Im Ranking der „Global Top 100 Suppliers" von U.S. Automotive News, einer weltweit erscheinenden Automobilzeitschrift, belegt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge den sechsten Platz.

Hyundai Mobis und ZEISS streben an, die Synergien zu maximieren, indem sie ihre hochspezialisierten technischen Fähigkeiten für diese Technologieentwicklung einsetzen. Hyundai Mobis wird die Systementwicklung leiten und den Projektor – eine Schlüsseltechnologie – entwickeln und bereitstellen. Beim Holographic HUD-System ist der Projektor ein Gerät, das mithilfe von Linsen und Reflektoren Inhalte wie Videos und Bilder auf einen transparenten Bildschirm projiziert. Diese Technologie erfordert Miniaturisierung, Geräuschreduzierung, Wärmereduzierung und Wärmemanagementlösungen, die für Personenfahrzeuge optimiert sind.

Eine transparente und dünne Folie mit holografischer Technologie ermöglicht die Wiedergabe von Inhalten durch das Licht, das der Projektor auf die transparente Windschutzscheibe wirft. Mithilfe photochemischer Eigenschaften erzeugt dieser Film bei Lichteinfall verschiedene Muster, um Videos und Bilder darzustellen. Die Dicke der Folie beträgt weniger als 100 Mikrometer (etwa 0,1 mm) und ist damit kaum dicker als ein menschliches Haar. ZEISS plant die Entwicklung und Lieferung von transparenten Displays, die mit der einzigartigen Zeiss Holographic Technology auf der Grundlage seiner optischen Präzisionstechnologie hergestellt werden.

Die beiden Unternehmen haben bereits mit der vorläufigen Produktentwicklung begonnen, indem sie diese technischen Spezialfähigkeiten kombinieren, und planen, bereits 2027 serienreife Produkte auf den Markt zu bringen. Es ist bekannt, dass Hyundai Mobis und ZEISS im vergangenen Monat einen Prototyp entwickelt und eine Demonstration für die Kunden des globalen Automobilherstellers durchgeführt haben. Nach Prognosen des internationalen Marktforschungsunternehmens OMDIA Research wird der weltweite Markt für Holographic HUD bis 2030 auf etwa 7 Millionen Einheiten anwachsen und sich als neuer Trend bei Displays der nächsten Generation etablieren.

Jung Soo-kyung, Executive Vice President und Head of Automotive Electronics Business Unit bei Hyundai Mobis, erklärt: „Nach dem Start dieser Technologiekooperation mit ZEISS für die Nutzung der Windschutzscheibe von Fahrzeugen planen wir, unsere gemeinsamen Anstrengungen bei der Kombination von Optik und Automobilen auf verschiedene Bereiche auszuweiten, wie etwa holografische Displays für den Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen und 3D-Rückleuchten."

Immer mehr technologische Entwicklungserfolge von Hyundai Mobis im Bereich der Fahrzeugdisplays werden bekannt. Zuvor hatte Hyundai Mobis als erstes Unternehmen der Welt ein rollbares Display (2023) entwickelt, das sich je nach Fahrsituation und Einsatzzweck des Fahrzeugs auf und ab bewegt und rollt, sowie ein schwenkbares Display (2022). Anfang dieses Jahres stellte das Unternehmen auf der CES 2024 in Nordamerika ein transparentes Display vor, das die Technologie der optischen Hologrammelemente nutzt.

