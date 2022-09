Hyundai Mobis nimmt zum ersten Mal an der Detroit Auto Show teil und stellt innovative Technologie vor

Hyundai Mobis wird mehr als 30 Technologien der nächsten Generation ausstellen, darunter die EV-Plattform, der Beleuchtungsgrill, das integrierte Cockpit und das AR-HUD.

Die Aufträge der nordamerikanischen Automobilhersteller beliefen sich im ersten Halbjahr 2022 auf insgesamt 1,7 Mrd. USD; Mobis erwartet eine weitere Nachfrage nach seinen hochwertigen Produkten.

Hyundai Mobis, der sechstgrößte Automobilzulieferer der Welt, wird eine Pressekonferenz organisieren, um Expansionsstrategien und lokale Marketingpläne für den nordamerikanischen Markt vorzustellen.

SEOUL, Südkorea, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) debütiert auf der North American International Auto Show (NAIAS) 2022, die vom 14. bis 25. September im Huntington Place in Detroit, Michigan, stattfindet. Vom 14. bis 16. September wird das Unternehmen einen privaten Ausstellungsbereich für seine Kunden einrichten und mehr als 30 neue Technologien vorstellen, die auf die Mobilität der Zukunft zugeschnitten sind, darunter seine Elektrifizierungsplattform.

Status of Orders North American Automakers by Hyundai Mobis

„Wir entdecken viele neue Möglichkeiten auf dem nordamerikanischen Markt, auf dem ein harter Wettbewerb um die Mobilität der Zukunft herrscht", so Axel Maschka, Executive Vice President und Leiter des weltweiten OE-Vertriebs bei Hyundai Mobis. „Es ist uns wichtig, unsere Kunden in Detroit, dem Herzen der amerikanischen Automobilindustrie, zutreffen, unsere Innovationen zu präsentieren und unsere Expansion auf dem globalen Markt fortzusetzen."

– Einführung neuer Technologien, die für die Massenproduktion verfügbar sind, auf dem wettbewerbsintensiven EV- und AV-Markt.

Auf der NAIAS wird Hyundai Mobis mehr als 30 neue zukunftsweisende Mobilitätstechnologien in den Bereichen Elektrifizierung, ADAS und IVI vorstellen, die für die Massenproduktion verfügbar sind. Um dem nordamerikanischen Markt gerecht zu werden, der den Paradigmenwechsel bei Elektrofahrzeugen anführt, wird das Unternehmen seine Elektrifizierungssysteme in den Vordergrund stellen. Ein Beispiel für die führende Technologie von Hyundai Mobis ist das elektrische Complete Chassis Platform Module (eCCPM).

eCCPM, eine optimierte Plattform für Elektrofahrzeuge, kombiniert Brems-, Lenk-, Fahrwerks-, Fahr- und Batteriesysteme mit skalierbaren Aluminiumrahmen. Seine Fähigkeit, seine Form anzupassen, macht es ideal für elektrische Mehrzweckfahrzeuge (PBVs).

Auf der Messe wird auch die Technologie des beleuchteten Kühlergrills vorgestellt, die es den Automobilherstellern ermöglicht, den gesamten Kühlergrill als Beleuchtungselement oder zur Kommunikation mit Fahrzeugen oder Fußgängern zu nutzen. Diese Technologie zeigt, wie sich der Kühlergrill, der den ersten Eindruck des Fahrzeugs vermittelt, im Zeitalter von Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen weiterentwickeln kann.

Hyundai Mobis wird auch viele andere zukünftige Mobilitätstechnologien ausstellen, darunter ein integriertes Cockpit der nächsten Generation (M.VICS 3.0), ein hologrammbasiertes AR Head up Display und ein schwenkbares Display.

– Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit steigenden Aufträgen in Nordamerika erwartet Mobis eine weitere Nachfrage nach seinen hochwertigen Produkten.

Für Hyundai Mobis ist Nordamerika der Markt, auf dem das Unternehmen die meisten Aufträge von Automobilherstellern erhält. In der ersten Hälfte dieses Jahres verzeichnete Hyundai Mobis Aufträge in Höhe von 1,7 Milliarden USD von nordamerikanischen Automobilherstellern, was 45 Prozent des diesjährigen globalen Auftragsziels von 3,75 Milliarden USD entspricht. Das Auftragsvolumen der nordamerikanischen Kunden ist stetig gestiegen: 0,66 Mrd. USD im Jahr 2020, 1,4 Mrd. USD im Jahr 2021 und 1,7 Mrd. USD in der ersten Hälfte des Jahres 2022.

Hyundai Mobis wird seinen strategischen Plan für den nordamerikanischen Markt auf seiner Pressekonferenz am 14. September während der Automesse bekannt geben und damit diesen Schwung noch verstärken. Axel Maschka wird die Zukunftsstrategien und technologischen Kernkompetenzen des weltweit sechstgrößten Automobilzulieferers vorstellen sowie das Vorhaben, mit seinen plattformbasierten Elektrifizierungskomponenten und hochwertigen Produkten die lokale Vermarktung zu stärken.

– Hyundai Mobis Pressekonferenz am NAIAS 2022 Pressetag

Datum/Zeit: 14. September, 15:30 bis 15:55 ET

Veranstaltungsort : AutoMobili-D Stage

Moderator: Axel J. Maschka , Executive Vice President und Leiter Global OE Sales bei Hyundai Mobis

Informationen zu Hyundai Mobis

Hyundai Mobis ist weltweit die Nummer 6 unter den Automobilzulieferern und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis verfügt über herausragende Fachkenntnisse in den Bereichen Sensoren, Sensorfusion in Steuergeräten und Softwareentwicklung für die Sicherheitssteuerung. Zu den Produkten des Unternehmens gehören auch verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Beleuchtung und Automobilelektronik. Hyundai Mobis betreibt eine F&E-Zentrale in Korea mit vier Technologiezentren in den USA, Deutschland, China und Indien.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website unter http://www.mobis.co.kr/

Medienkontakt

Jihyun Han, [email protected]

Choon Kee Hwang, [email protected]

Allen Nguyen (Ketchum): [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1892023/Hyundai_Mobis_at_NAIAS_2022.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis