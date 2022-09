Hyundai Mobis participe pour la première fois au salon de l'automobile de Détroit et présente des technologies innovantes

Hyundai Mobis exposera plus de 30 technologies de nouvelle génération, notamment sa plateforme d'électrification, sa grille d'éclairage, son cockpit intégré et son HUD en RA.

Les commandes des constructeurs automobiles nord-américains ont totalisé 1,7 milliard de dollars au cours du premier semestre de l'année 2022 ; Mobis s'attend à une demande accrue pour ses produits de grande valeur.

Hyundai Mobis, sixième fournisseur automobile mondial, tiendra une conférence de presse pour présenter ses stratégies d'expansion et ses plans de marketing local pour le marché nord-américain.

SÉOUL, Corée du Sud, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) fera ses débuts au North American International Auto Show (NAIAS) 2022, qui se tiendra au Huntington Place à Detroit, Michigan, du 14 au 25 septembre. Du 14 au 16 septembre, l'entreprise accueillera une salle privée pour ses clients et exposera plus de 30 nouvelles technologies adaptées à la mobilité future, dont sa plateforme d'électrification.

« Nous découvrons de nombreuses nouvelles opportunités sur le marché nord-américain, qui connaît une concurrence féroce en matière de mobilité future », a déclaré Axel Maschka, vice-président exécutif et responsable des ventes internationales chez Hyundai Mobis. « Il est important pour nous de rejoindre nos clients à Détroit, le cœur de l'industrie automobile américaine, pour présenter nos innovations et poursuivre notre expansion sur le marché mondial. »

- Présentation de nouvelles technologies disponibles pour la production de masse, sur le marché le plus compétitif des VE et VA.

Au NAIAS, Hyundai Mobis exposera plus de 30 nouvelles technologies de mobilité future en matière d'électrification, de système d'aide à la conduite et d'infodivertissement embarqué, disponibles pour la production de masse. Pour s'aligner sur le marché nord-américain, qui a mené le changement de paradigme pour les VE, l'entreprise mettra l'accent sur ses systèmes d'électrification. Un exemple de la technologie de pointe de Hyundai Mobis est son module de plateforme de châssis complet électrique (eCCPM).

L'eCCPM, une plateforme optimisée pour les véhicules électriques, combine des systèmes de freinage, de direction, de suspension, de conduite et de batterie avec des cadres en aluminium évolutifs. Sa capacité à ajuster sa forme le rend idéal pour les véhicules électriques sur mesure (VPE).

La technologie de grille d'éclairage sera également présentée au salon. Elle permet aux constructeurs automobiles d'utiliser l'ensemble de la grille avant comme outil d'éclairage ou de communication avec les véhicules ou les piétons. Cette technologie montre comment la calandre, qui donne la première impression de la voiture, peut évoluer à l'ère des VE et des VA.

Hyundai Mobis exposera également de nombreuses autres technologies de mobilité future, notamment un cockpit intégré de nouvelle génération (M.VICS 3.0), un HUD en RA basé sur des hologrammes et un écran pivotant.

- Avec trois années consécutives de commandes nord-américaines en hausse, Mobis s'attend à une demande accrue pour ses produits à forte valeur ajoutée.

Pour Hyundai Mobis, l'Amérique du Nord est le marché où elle obtient le plus grand nombre de commandes de la part des constructeurs automobiles. Au cours du premier semestre de cette année, Hyundai Mobis a enregistré 1,7 milliard de dollars de commandes de la part des constructeurs automobiles nord-américains, ce qui représente 45 % de l'objectif mondial de 3,75 milliards de dollars de commandes pour cette année. Le volume de commandes des clients nord-américains a augmenté de façon constante, avec 0,66 milliard de dollars en 2020, 1,4 milliard de dollars en 2021 et 1,7 milliard de dollars au premier semestre de 2022.

Ajoutant à cet élan, Hyundai Mobis annoncera son plan stratégique pour le marché nord-américain lors de sa conférence de presse le 14 septembre pendant le salon de l'automobile. Axel Maschka présentera les stratégies futures et les compétences technologiques de base de l'entreprise en tant que sixième fournisseur automobile mondial, ainsi que son plan visant à renforcer le marketing local avec ses composants d'électrification basés sur des plateformes et des produits à haute valeur ajoutée.

- Conférence de presse de Hyundai Mobis lors de la journée de presse du NAIAS 2022

Date et heure : Le 14 septembre, de 15 h 30 à 15 h 55 ET

Lieu : AutoMobili-Scène D

Animateur : Axel J. Maschka , vice-président exécutif et directeur des ventes internationales chez Hyundai Mobis

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Internet à l'adresse http://www.mobis.co.kr/

