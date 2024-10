Hyundai Mobis stellt 65 bahnbrechende Technologien vor, die die Wettbewerbsfähigkeit der Mobilität fördern

Veranstaltung des „R&D Tech Day" am 2. Mai im Uiwang-Forschungszentrum mit der Vorstellung von 14 Weltneuheiten und anderen wichtigen Komponenten.

Konzentrierte F&E auf die drei Säulen der Elektrifizierung: ‚Batterien, Antriebssysteme und Energieumwandlung', wodurch die Flexibilität zur Erfüllung der Kunden- und Marktanforderungen erhöht wird.

Erhöhung der jährlichen Investitionen in zukunftsorientierte F&E um 15 %, die sich in diesem Jahr auf 1,7 Billionen KRW belaufen, mit mehr als 7.000 F&E-Mitarbeitern.

SEOUL, Südkorea, 4. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis hat 65 Mobilitätstechnologien vorgestellt, die in den nächsten zwei bis drei Jahren auf den Markt kommen sollen. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis der Konzentration der diesjährigen F&E-Investitionen in Rekordhöhe - rund 1,7 Billionen KRW - auf Elektrifizierung und Elektronik. Hyundai Mobis bleibt seiner Forschungs- und Entwicklungsstrategie treu, die darauf abzielt, die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit in der sich schnell entwickelnden globalen Automobilindustrie proaktiv zu sichern.

Am 4. Juni veranstaltete Hyundai Mobis in seinem Forschungszentrum Uiwang in der Provinz Gyeonggi den „2024 R&D Tech Day" und lud dazu die wichtigsten inländischen Medien ein. Der Tech Day ist eine Veranstaltung, auf der Hyundai Mobis den Kunden traditionell alle zwei Jahre seine Forschungs- und Entwicklungsergebnisse vorstellt. In diesem Jahr jedoch öffnete das Unternehmen die Veranstaltung für externe Stakeholder und demonstrierte damit sein Vertrauen in die Ergebnisse seiner künftigen Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich Mobilität.

Das Forschungsgebäude für Elektrifizierung, in dem der Tech Day stattfand, ist eine spezialisierte Forschungseinrichtung, die sich mit Elektrifizierungstechnologien der nächsten Generation befasst und Ende letzten Jahres fertiggestellt wurde. Es spielt eine zentrale Rolle, indem es die Entwicklung von Schlüsselkomponenten für die Elektrifizierung, einschließlich Forschung und Entwicklung, Prüfung und Bewertung sowie Qualitätsanalyse, unter einem Dach zusammenfasst.

Hyundai Mobis wählte als Thema für diesen Tech Day „Kollektive Inspiration", was die integrierte Zusammenarbeit aller beteiligten Abteilungen in Forschung und Entwicklung symbolisiert, um eine umfassende integrierte Mobilitätslösung anzubieten.

Die Ausstellung umfasste sieben Themen und präsentierte 65 Schlüsseltechnologien in Bereichen wie Elektrifizierung, Elektronik und Sicherheit, darunter 14 Weltneuheiten. Ein Vertreter von Hyundai Mobis erklärte: „Diese Erfolge wurden durch die Förderung präventiver Projekte, die auf Mobilitätstrends abgestimmt sind, die Förderung einer flexiblen F&E-Kultur und die Sicherung von Spitzentalenten durch erhebliche Investitionen ermöglicht."

Ankündigung von drei zentralen F&E-Strategien für Elektrifizierungskomponenten... Vorrangige Entwicklung und Fertigung im eigenen Haus, um international führend zu sein

Am selben Tag gab Hyundai Mobis seine drei Hauptentwicklungsstrategien für Elektrifizierungskomponenten bekannt: Antriebssysteme, Batteriesysteme und Energieumwandlungssysteme. Aufbauend auf den Erfahrungen, die Hyundai Mobis seit der Entwicklung von Hybridbatteriesystemen, Motoren und Wechselrichtern 2011 gesammelt hat, will das Unternehmen die Branche mit Elektrifizierungslösungen anführen, die auf Komponenten, Systeme, Advanced Automotive Mobility (AAM) und Robotik spezialisiert sind.

Lee Young-Kook, Vizepräsident der Electric Powertrain Engineering Division von Hyundai Mobis, erklärte: „Trotz äußerer Umweltveränderungen wie der Kluft führen Hunderte von Forschern im Uiwang Research Center ununterbrochene F&E-Aktivitäten durch", und fügte hinzu: „Die Wettbewerbsfähigkeit von Hyundai Mobis im Bereich der Elektrifizierungskomponenten wird von globalen Kunden als erstklassig anerkannt, und viele internationale Kunden, auch aus Europa, werden zum diesjährigen R&D Tech Day erwartet."

Unter den drei zentralen Elektrifizierungskomponenten von Hyundai Mobis ist das Antriebssystem ein integriertes 3-in-1-Antriebssystem, das Motoren, Untersetzungsgetriebe und Wechselrichter kombiniert. Zu den Schwerpunkten gehören die Verkleinerung des Systems, die hocheffiziente elektromagnetische Konstruktion, die Ölkühlung und die Technologie der Leistungsmodule. Darauf aufbauend werden auch spezielle Antriebssysteme für PBVs und AAMs entwickelt.

Die Strategie des Batteriesystems legt den Schwerpunkt auf die Technologie zur Stabilisierung des Wärmemanagements. Ziel ist es, Systeme mit inhärenter Hitzebeständigkeit und Flammschutz zu entwickeln, um die Wärmeübertragung zu verhindern, anstatt sie nur zu verzögern. Darüber hinaus konzentriert sich die Cell-to-Pack-Technologie, bei der das Modulstadium übersprungen und die Zellen direkt zu Paketen zusammengesetzt werden, auf die Erhöhung der Energiedichte. Zu den künftigen Initiativen gehören Batteriezellen der nächsten Generation und fortschrittliche Technologien, die recycelte Batterien als neue Geschäftsfelder nutzen.

Die Strategie für das Energieumwandlungssystem konzentriert sich auf die Entwicklung der nächsten Generation der der integrierten Ladesteuerung (ICCU), die den Kommunikationscontroller für Elektrofahrzeuge (EVCC) beinhaltet. Es wird erwartet, dass dieser Fortschritt die Vehicle-to-Everything (V2X)-Konnektivität für Elektrofahrzeuge realisiert, die Autos mit der Ladeinfrastruktur und Smart-Home-Funktionen verbindet. Parallel dazu beschleunigt Hyundai Mobis die Entwicklung der erforderlichen Leistungshalbleiter.

Eine groß angelegte Ausstellung veranstalten, um globale Kunden anzuziehen... Auftragsmöglichkeiten in Übersee aktiv nutzen

In den letzten Jahren hat Hyundai Mobis immer wieder an weltweiten Messen teilgenommen, darunter auch an der CES. Diese Veranstaltungen dienen einem doppelten Zweck: Der Steigerung des Bekanntheitsgrads der Marke in der breiten Öffentlichkeit und ihrer aktiven Nutzung als Geschäftskanal zur Gewinnung von Aufträgen internationaler Kunden.

Die beispiellose Anzahl von Exponaten, die auf dem diesjährigen R&D Tech Day vorgestellt wurden, ist ein Beweis für diese Strategie. Von den insgesamt 65 Exponaten waren 21 elektronische Bauteile, was den höchsten Anteil darstellt. Die meisten präsentierten Technologien in den Bereichen autonomes Fahren, fortschrittliche Sensoren, Einparkhilfen, Displays der nächsten Generation und Konnektivität, die auch Infotainment-Innovationen umfassen.

Zu den wichtigsten Produkten gehören ein Hochleistungs-Frontradar mit einer erweiterten Erfassungsreichweite von 350 Metern, eine Infrarotkamera mit verbesserten Erkennungsfähigkeiten unter widrigen Wetterbedingungen, eine generative KI, die auf die Fahrzeugpflege spezialisiert ist, und ein 3D-Display mit erweitertem Sichtfeld.

Die Komponenten der Elektrifizierung wurden in Produktlinien der nächsten Generation vorgestellt, die auf Markttrends und Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Zu den bemerkenswerten Beispielen gehörten Radnabenmotoren, die eine Hundeganglenkung ermöglichen, Antriebssysteme der nächsten Generation für kompakte Lastwagen, die auf den städtischen Verkehr spezialisiert sind, und bidirektionale ICCUs mit hoher Leistungsdichte.

In den Bereichen Sicherheit und Fahrwerk erregte Hyundai Mobis Aufmerksamkeit durch die Einführung von Weltneuheiten in wichtigen Bereichen der Kernkomponenten wie Airbags, Lampen, Brems- und Lenksysteme. Zu den Highlights gehören ein Beifahrer-Airbag, der Hirnverletzungen bei Kollisionen verringern soll, Kommunikationsscheinwerfer, die mithilfe von HD-LEDs mit den Straßenverhältnissen interagieren, ein regeneratives Bremssystem der dritten Generation und eine Hinterradlenkung, die von der nordamerikanischen Automobilzeitschrift Automotive News als innovative Technologie ausgezeichnet wurde.

Weitere herausragende Innovationen waren ein aus nickelfreiem Metallpulver hergestelltes Kernstück, bei dem keine teuren seltenen Metalle wie Nickel für Induktoren verwendet werden, eine ultraschnelle Batterielade-Kühltechnologie, e-Corner-Systeme, die den Hundegang ermöglichen, und das integrierte Infotainmentsystem M.Vics 4.0 der nächsten Generation, die alle die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zogen.

