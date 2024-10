Hyundai Mobis dévoile 65 technologies révolutionnaires au service de la compétitivité de la mobilité

Organisation de la "Journée technique de la R&D" le 2 au centre de recherche d'Uiwang, avec présentation de 14 premières technologiques mondiales et d'autres composants essentiels.

Concentrer la R&D sur les trois piliers de l'électrification : les batteries, les systèmes d'entraînement et la conversion d'énergie, améliorant ainsi la flexibilité pour répondre aux demandes des clients et du marché.

Augmentation de 15 % de l'investissement annuel dans la R&D orientée vers l'avenir, qui s'élève à près de 1 700 milliards de KRW cette année, avec un personnel de R&D dépassant les 7 000 personnes.

SÉOUL, Corée du Sud, 4 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a dévoilé 65 technologies de mobilité dont la commercialisation est prévue dans les deux ou trois prochaines années. Cette étape importante résulte de la concentration sur l'électrification et l'électronique de l'investissement record en R&D de cette année, qui s'élève à environ 1 700 milliards de KRW. Hyundai Mobis reste fidèle à sa stratégie de R&D, qui vise à garantir de manière proactive la compétitivité future de l'industrie automobile mondiale, qui évolue rapidement.

Le 4, Hyundai Mobis a organisé la "Journée technique de la R&D 2024" dans son centre de recherche d'Uiwang, dans la province de Gyeonggi, invitant les principaux médias nationaux. La Journée technique est un événement au cours duquel Hyundai Mobis présente traditionnellement, tous les deux ans, ses réalisations en matière de recherche et de développement à ses clients. Cette année, cependant, l'entreprise a ouvert l'événement à des intervenants externes, démontrant ainsi sa confiance dans les résultats de ses futurs travaux de R&D sur la mobilité.

Le bâtiment de recherche sur l'électrification, où s'est tenue la Journée technique, est un centre de recherche spécialisé dans les technologies d'électrification de nouvelle génération, achevé à la fin de l'année dernière. Il joue un rôle central en regroupant sous un même toit le développement de composants clés pour l'électrification, y compris la recherche et le développement, les essais et l'évaluation, ainsi que l'analyse de la qualité.

Hyundai Mobis a choisi "l'inspiration collective" comme thème de cette Journée technique, symbolisant la collaboration intégrée entre tous les départements concernés par la recherche et le développement afin de fournir une solution de mobilité complète et intégrée.

L'exposition comportait sept thèmes et présentait 65 technologies clés dans des secteurs tels que l'électrification, l'électronique et la sécurité, dont 14 innovations en première mondiale. Un représentant de Hyundai Mobis a expliqué : « Ces réalisations ont été rendues possibles par l'avancement de projets préventifs alignés sur les tendances de la mobilité, la promotion d'une culture de R&D flexible et l'obtention de talents de haut niveau grâce à des investissements substantiels. »

Annonce de trois stratégies de R&D pour les composants de base pour l'électrification... Priorité à la conception et à la fabrication en interne pour être leader au niveau international

Le même jour, Hyundai Mobis a annoncé ses trois principales stratégies de développement pour les composants d'électrification : les systèmes d'entraînement, les systèmes de batteries et les systèmes de conversion d'énergie. S'appuyant sur l'expertise acquise depuis le développement de systèmes de batteries hybrides, de moteurs et de convertisseurs en 2011, Hyundai Mobis vise à dominer l'industrie avec des solutions d'électrification spécialisées pour les composants unitaires, les systèmes, la mobilité automobile avancée (AAM) et la robotique.

Lee Young-Kook, vice-président de la division Electric Powertrain Engineering de Hyundai Mobis, a déclaré : « Malgré les changements environnementaux externes tels que le "Chasm" (le gouffre), des centaines de chercheurs du centre de recherche d'Uiwang poursuivent avec diligence des activités de R&D ininterrompues », ajoutant : « La compétitivité de Hyundai Mobis dans le domaine des composants d'électrification est reconnue comme étant de premier ordre par les clients mondiaux, et de nombreux clients internationaux, y compris européens, devraient assister à la Journée technique de la R&D de cette année. »

Parmi les trois stratégies de base de Hyundai Mobis en matière de composants d'électrification, le système d'entraînement est représenté par un système d'entraînement intégré 3 en 1 combinant des moteurs, des engrenages réducteurs et des convertisseurs. La miniaturisation du système, la conception électromagnétique à haut rendement, le refroidissement à l'huile et la technologie des modules de puissance sont autant d'éléments clés. Sur cette base, des systèmes d'entraînement spécialisés pour les véhicules spécialement conçus et la mobilité automobile avancée sont également en cours de développement.

La stratégie pour les systèmes de batteries met l'accent sur la technologie de stabilisation de la gestion thermique. L'objectif est de développer des systèmes dotés d'une résistance inhérente à la chaleur et au feu afin d'empêcher le transfert thermique plutôt que de simplement le retarder. En outre, la technologie Cell-to-Pack, qui saute l'étape du module pour assembler directement des packs à partir de cellules, se concentre sur l'augmentation de la densité énergétique. Les initiatives futures comprennent des cellules de batteries de nouvelle génération et des technologies avancées utilisant des batteries recyclées en tant que nouvelles opérations commerciales.

La stratégie pour les systèmes de conversion d'énergie se concentre sur le développement de l'unité de contrôle de charge intégrée (ICCU) de nouvelle génération, qui intègre le contrôleur de communication du véhicule électrique (EVCC). Cette avancée devrait permettre de réaliser la connectivité V2X (Vehicle-to-Everything) pour les véhicules électriques, en reliant les voitures à l'infrastructure de recharge et aux fonctionnalités de la maison intelligente. Parallèlement, Hyundai Mobis accélère le développement des semi-conducteurs de puissance nécessaires.

Organiser une exposition de grande envergure pour attirer des clients internationaux... Exploiter activement les possibilités de commandes à l'étranger

Ces dernières années, Hyundai Mobis a régulièrement participé à des expositions mondiales, notamment au CES. Ces événements ont un double objectif : améliorer la notoriété de la marque auprès d'audiences générales et les utiliser activement comme canaux commerciaux pour obtenir des commandes de la part de clients internationaux.

Le nombre sans précédent d'expositions dévoilées lors de la Journée technologique de la R&D de cette année témoigne de cette stratégie. Sur les 65 objets exposés, 21 étaient des composants électroniques, soit la proportion la plus élevée. La majorité d'entre eux ont présenté des technologies de conduite autonome, des capteurs avancés, des systèmes d'aide au stationnement, des écrans de nouvelle génération et une connectivité englobant des innovations en matière d'infodivertissement.

Parmi les principaux produits, citons un radar frontal haute performance avec une portée de détection étendue de 350 mètres, une caméra infrarouge avec des capacités de reconnaissance améliorées dans des conditions météorologiques défavorables, une IA générative spécialisée dans l'entretien des véhicules et un écran 3D avec un champ de vision élargi.

Les composants d'électrification ont été présentés dans des lignes de produits de nouvelle génération adaptées aux tendances du marché et aux exigences des clients. Parmi les exemples notables, on peut citer des moteurs-roues capables d'effectuer la marche en crabe, des systèmes d'entraînement de nouvelle génération pour les camions compacts spécialisés dans le transport urbain et des ICCU bidirectionnels à haute densité de puissance.

Dans les domaines de la sécurité et des châssis, Hyundai Mobis a attiré l'attention en introduisant des technologies de pointe dans les principaux composants de base tels que les airbags, les feux, les systèmes de freinage et de direction. Parmi les points forts, citons un airbag passager conçu pour réduire les lésions cérébrales en cas de collision, des phares de communication qui interagissent avec les conditions routières environnantes grâce à des LED HD, un système de freinage par récupération de troisième génération et un système de roues arrière directrices reconnu comme une technologie innovante par la publication automobile nord-américaine Automotive News.

En outre, d'autres innovations remarquables ont été présentées, notamment un dispositif central fabriqué à partir de poudre de métal sans nickel, sans utiliser de métaux rares coûteux comme le nickel pour les inducteurs, une technologie de refroidissement à très haute vitesse pour la recharge des batteries, des systèmes e-corner permettant la marche en crabe et le système intégré d'infodivertissement de nouvelle génération M.Vics 4.0, qui ont tous captivé l'attention de l'auditoire.

Contact médias

Choon Kee Hwang : [email protected]

Myong Sun Song : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg