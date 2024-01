Hyundai Mobis stellt den MOBION und seine Kerntechnologien für Elektrofahrzeuge auf der CES 2024 vor

Mit dem innovativem e-Corner-System, das Seitwärts-/Diagonalbewegungen und Drehungen ermöglicht

Wegweisend für mehr Sicherheit und Komfort durch eine Außenbeleuchtung, die mit neuen Sensoren, Lampen und Anzeigen mit Fahrzeugen und Fußgängern in der Nähe kommuniziert

Neudefinition der Elektrofahrzeugindustrie und Marktführerschaft mit Kerntechnologien

LAS VEGAS, 9. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330), ein globaler Automobilzulieferer, hat auf der CES 2024 erstmals das Elektrofahrzeug (EV) „MOBION" vorgestellt, das mit der Bewegungstechnologie „e-Corner-System" der nächsten Generation ausgestattet ist. Während der Messe haben Besucher und Kunden die Möglichkeit, das MOBION mit Bewegungen auf eine Art und Weise zu erleben, wie man sie noch nie bei einem Fahrzeug erlebt hat, einschließlich seitlicher und diagonaler Bewegungen sowie stationärer Drehungen.

Hyundai Mobis Introduces MOBION and Its Core Electric Vehicle Technologies at CES 2024

„Das MOBION ist die Verkörperung der Kerntechnologien von Hyundai Mobis, die allesamt für die sofortige Massenproduktion bereit sind", sagte Vizepräsident Lee Seung-Hwan, Leiter der Abteilung Advanced Engineering bei Hyundai Mobis. „Mobis ist stets bestrebt, das Mobilitätsparadigma bei Fahrzeugen zu verändern, und hat das MOBION geschaffen, um unsere Schlüsselprodukte und Fähigkeiten zu präsentieren."

Die vier Räder des MOBION werden einzeln gesteuert, um seitliche Bewegungen, diagonales Fahren und Drehungen zu ermöglichen. Das e-Corner-System, das diese dynamischen Bewegungen in die Realität umsetzt, umfasst vier Schlüsseltechnologien. Das Herzstück ist die „Im-Rad"-Technologie, die das Elektrofahrzeug buchstäblich vorwärts treibt.

„Bei der „Im-Rad"-Technologie werden vier kleine Motoren in jedes Rad eingebaut, im Gegensatz zu dem großen Antriebsmotor, der üblicherweise in Elektroautos verwendet wird", sagte Vizepräsident Lee Young-kook, der Leiter des Electrification Lab. „Diese Konfiguration ermöglicht es jedem Rad, seine eigene Energie unabhängig zu erzeugen."

Mobis entwickelte das e-Corner-System durch die nahtlose Integration von Brems-, Lenk- und Aufhängungsfunktionen in die Im-Rad-Technik. Mobis hat sich erfolgreich eine fortschrittliche Steuerungstechnologie gesichert, die jede dieser Funktionen harmonisiert. Als Weltpremiere hat das Unternehmen 2023 die Fahreigenschaften des Systems erfolgreich auf der Straße getestet.

Neben dem e-Corner-System erregt MOBION auf der CES auch mit seinen Sensor- und Lampentechnologien für autonomes Fahren Aufmerksamkeit. Als Teil des MOBION-Designs wurden drei Lidar-Geräte (Light Detection and Ranging = Erkennung mittels Licht- und Abstandmessung) als Sensoren für autonomes Fahren eingebaut. Zwei Kurzstrecken-Lidars sind in der Nähe der linken und rechten Scheinwerfer positioniert und werden durch ein einzelnes Langstrecken-Lidar ergänzt, das in der Mitte der Fahrzeugfront installiert ist. Diese Konfiguration erweist sich als besonders wertvoll für die seitliche Bewegung und die effektive Erkennung von Objekten in der Nähe, vor allem bei Manövern wie dem diagonalen Fahrspurwechsel.

Mobis hat auch eine neue „Außenbeleuchtung" zusammen mit verschiedenen Anzeigefunktionen eingeführt. Die Sicherheit und das Design wurden durch den Einbau einer LED in den vorderen Stoßfänger verbessert. Mit Hilfe eines Kurzstrecken-Lidars, das in der Lage ist, Fußgänger zu erkennen, werden wertvolle Informationen über die LED übermittelt. Wenn sich das Fahrzeug beispielsweise an einer Kreuzung befindet, zeigt die LED die Richtung an, in der ein Fußgänger die Straße überquert. Darüber hinaus kann die hintere Stoßstange Autofahrer vor einem Spurwechsel oder Überholmanöver warnen, indem sie signalisiert, dass ein Fußgänger die Straße entweder nach links oder nach rechts überquert.

Mobis stellt auf der CES auch seine neue Funktion „Bodenprojektion" vor. Diese Funktion ergänzt die Bewegungsmöglichkeiten des e-Corner-Systems, indem sie die Fahrtrichtung des Fahrzeugs anzeigt. Bei diagonalen oder seitlichen Bewegungen kann die Bodenprojektion beispielsweise die Fahrtrichtung des Fahrzeugs auf dem Boden beleuchten, wobei Leuchten in einem 360-Grad-Spektrum eingesetzt werden. MOBION kann sogar die Bodenprojektion nutzen, um Zebrastreifen für Fußgänger zu erzeugen, wenn diese erkannt werden.

MOBION ist ein zusammengesetztes Wort, das sich aus „Mobis" und dem englischen Wort „on" (= an) zusammensetzt. Diese Nomenklatur spiegelt das Engagement von Mobis wider, die Elektrifizierung von Personenkraftwagen neu zu gestalten und voranzutreiben. Mit der Vorstellung eines voll funktionsfähigen Vorführwagens auf der CES, im Gegensatz zu einer reinen Konzeptankündigung, will Mobis sein Vertrauen in die Technologien, die dem MOBION zugrunde liegen, zum Ausdruck bringen. Mit diesem Ansatz sollen diese fortschrittlichen Technologien sowohl zugänglich als auch greifbar gemacht werden, um ihre Anwendbarkeit in der realen Welt zu verstärken.

