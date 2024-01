Hyundai Mobis présente le concept MOBION et ses principales technologies de véhicules électriques au CES 2024

Système e-Corner innovant qui permet des déplacements latéraux/diagonaux et des demi-tours sur place

Une sécurité et une commodité accrues grâce à l'éclairage extérieur qui utilise de nouvelles capacités de capteurs, de lampes et d'affichage pour communiquer avec les véhicules et les piétons à proximité

Redéfinir l'industrie des véhicules électriques et dominer le marché grâce à des technologies essentielles

LAS VEGAS, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330), un fournisseur automobile mondial, a dévoilé pour la première fois au CES 2024 le véhicule électrique (VE) « MOBION », équipé de la technologie de mouvement de nouvelle génération du système e-Corner. Lors du salon, les visiteurs et les clients auront l'occasion de découvrir MOBION se déplaçant d'une manière qu'ils n'ont peut-être jamais vue auparavant, notamment par des mouvements latéraux et diagonaux, ainsi que par des demi-tours sur place.

Hyundai Mobis Introduces MOBION and Its Core Electric Vehicle Technologies at CES 2024

« Le MOBION incarne les technologies essentielles de Hyundai Mobis, toutes prêtes pour une production de masse immédiate », a déclaré le vice-président Lee Seung-Hwan, responsable de l'ingénierie avancée chez Hyundai Mobis. « Toujours soucieux de changer le paradigme de la mobilité avec les véhicules, Mobis a créé MOBION pour présenter ses principaux produits et capacités. »

Pour permettre les déplacements latéraux, la conduite en diagonale et les demi-tours sur place, les quatre roues du MOBION sont contrôlées individuellement. Le système e-Corner, qui traduit ces mouvements dynamiques dans la réalité, comprend quatre technologies clés. La technologie « In-Wheel », qui propulse littéralement le véhicule électrique vers l'avant, est au cœur de ce système.

« La technologie In-Wheel consiste à placer quatre petits moteurs à l'intérieur de chaque roue, par opposition au grand moteur unique généralement utilisé dans les VE », a expliqué le vice-président Lee Young-kook, responsable du laboratoire d'électrification. « Cette configuration permet à chaque roue de générer sa propre énergie de manière indépendante ».

Mobis a développé le système e-Corner en intégrant de manière transparente les fonctions de freinage, de direction et de suspension dans la technologie In-Wheel. Mobis a réussi à obtenir une technologie de contrôle avancée qui harmonise chacune de ces fonctions. En première mondiale, l'entreprise a mené avec succès des essais sur route des capacités de conduite du système en 2023.

Au-delà de son système e-Corner, MOBION attire l'attention au CES avec ses technologies de capteurs et de lampes pour la conduite autonome. Dans le cadre de la conception de MOBION, trois LiDAR (acronyme anglais pour « LIght Detection And Ranging » ou en français « dispositifs de détection et estimation de la distance par la lumière ») ont été intégrés en tant que capteurs de conduite autonome. Deux LiDAR à courte distance sont placés près des phares gauche et droit, complétés par un LiDAR à longue distance installé au centre de l'avant du véhicule. Cette configuration s'avère particulièrement utile pour les mouvements latéraux et la reconnaissance efficace des objets proches, notamment lors de manœuvres telles que le changement de voie en diagonale.

Mobis a également introduit un nouveau témoin « Éclairage extérieur » ainsi que diverses fonctions d'affichage. L'installation d'une LED sur le pare-chocs avant a notamment permis d'améliorer la sécurité et le design. Avec l'aide d'un LiDAR à courte distance capable de reconnaître les piétons, des informations précieuses sont transmises par la LED. Par exemple, lorsque le véhicule se trouve à une intersection, la LED affiche la direction dans laquelle un piéton traverse la rue. En outre, le pare-chocs arrière peut alerter les conducteurs contre un changement de voie ou un dépassement, en signalant qu'un piéton traverse vers la gauche ou vers la droite.

Mobis présente par ailleurs sa nouvelle fonction « Ground Projection » au CES. Cette fonction complète les capacités de mouvement du système e-Corner en indiquant la direction de déplacement du véhicule. Par exemple, lors d'un déplacement diagonal ou latéral, la projection au sol peut éclairer la direction du véhicule sur le sol, en utilisant des lumières sur un spectre de 360 degrés. MOBION peut même tirer parti de la projection au sol pour générer des bandes de passage pour piétons lorsqu'ils sont détectés.

MOBION est un mot composé à partir de « Mobis » et du mot anglais « on ». Cette nomenclature reflète l'engagement de Mobis à réimaginer l'électrification des véhicules de tourisme et à en être le fer de lance. En dévoilant une voiture de démonstration entièrement fonctionnelle au CES, plutôt qu'une simple annonce conceptuelle, Mobis entend exprimer sa confiance dans les technologies qui sous-tendent MOBION. Cette approche vise à rendre ces technologies avancées à la fois accessibles et tangibles, renforçant ainsi leur applicabilité dans le monde réel.

