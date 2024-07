Hyundai Mobis stellt die weltweit ersten innovativen Airbags für PBVs vor

- ①Türmontierter Vorhang-Airbag entfaltet sich innerhalb von 0,03 Sekunden … Vertikales Aufblasen von unten nach oben entlang eines Drahtmechanismus

SEOUL, Südkorea, 19. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) stellt die weltweit ersten Airbags vor, die speziell für Purpose Built Vehicles (PBVs) entwickelt wurden. Diese Sicherheitstechnologien berücksichtigen die einzigartigen Eigenschaften von PBVs, die in der Regel über einen geräumigen Innenraum und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten verfügen. Mit der erwarteten Kommerzialisierung von PBV-basierten Flottendiensten wird die Nachfrage nach Technologien für die Fahrgastsicherheit in diesem Sektor voraussichtlich steigen.

Am 18. Mai kündigte Hyundai Mobis die Entwicklung des weltweit ersten „türmontierten Vorhang-Airbags" an, der sich von unten nach oben entfaltet, sowie des „selbsttragenden Beifahrer-Airbags", der einen Aufprall allein durch die Unterstützung des unteren Teils des Airbags absorbiert.

Beide Technologien sollen das Herausschleudern von Insassen verhindern und Verletzungen bei Kollisionen oder Überschlägen erheblich reduzieren. Außerdem erfüllen sie die strengen Sicherheitsnormen in fortschrittlichen Märkten wie Nordamerika.

Innovativer Vorhang-Airbag mit vertikaler Entfaltung entlang der Drähte, der die Einbauorte revolutioniert

Der in der Tür montierte Airbag bricht mit der herkömmlichen Vorstellung von Vorhangairbags, die sich normalerweise von oben nach unten entfalten, da er sich bei einem Unfall innerhalb von 0,03 Sekunden vertikal von unten nach oben aufbläst.

Hyundai Mobis ist der erste, der einen Drahtmechanismus für Vorhangairbags verwendet. Das Kissen entfaltet sich entlang von Drähten, die auf beiden Seiten des Airbags angebracht sind, und verhindert, dass die Passagiere aus dem Fenster geschleudert werden. Diese Konstruktion entspricht der Norm FMVSS 226 der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), die für mehr Sicherheit sorgt.

In PBVs werden häufig Schiebetüren für den Zugang zu den hinteren Fahrgästen verwendet, was den für den Einbau von Airbags verfügbaren Raum aufgrund der an der Decke befindlichen Türstruktur einschränken kann. In solchen Fällen bewährt sich der in der Tür eingebaute Airbag.

Lee Kyu-Sang, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Sicherheitssysteme bei Hyundai Mobis, erklärte: „Wir haben das neue Konzept des Vorhang-Airbags mit Blick auf den auf den Stadtverkehr ausgerichteten PBV-Markt entwickelt. Angesichts der Tatsache, dass RoboRide PBVs die Offenheit mit größeren Seitenfenstern betonen, erwarten wir einen wachsenden Bedarf an fortschrittlichen Sicherheitsvorrichtungen für Fahrgäste."

Selbsttragender Airbag, der den Aufprall ohne Windschutzscheibenunterstützung absorbiert, bietet zukünftige Skalierbarkeit

Unter Berücksichtigung des Abstands zur Windschutzscheibe ist der selbsttragende Airbag für PBVs mit geräumigem Innenraum konzipiert. Diese Technologie schützt die Insassen auf den Vordersitzen, indem sie den Aufprall nur durch den unteren Teil des Airbags abfedert.

Bei Limousinen oder Geländewagen wird das aufgeblasene Kissen durch eine um etwa 30 Grad geneigte Windschutzscheibe gestützt. Im Gegensatz dazu können PBVs einen beträchtlichen Abstand zur Windschutzscheibe haben, die nahezu vertikal sein kann. Der selbsttragende Airbag überwindet diese strukturellen Herausforderungen.

Der Hyundai Mobis verfügt über eine Technologie, die das Airbag-Kissen nahe am vorderen Crash-Pad fixiert und so einen stabilen Insassenschutz auch ohne Kontakt zur Windschutzscheibe gewährleistet. Diese Konstruktion erfüllt die hohen Sicherheitsstandards des North American New Car Assessment Program (NCAP).

Außerdem konzentriert sich Hyundai Mobis auf die Skalierbarkeit von Airbags für PBVs. Sie planen die Entwicklung und Einführung einer Vielzahl von Airbags, die auf verschiedene Innenraumdesigns zugeschnitten sind und den Kundenbedürfnissen nach flexiblen Sitzanordnungen und Passagierausrichtungen gerecht werden.

