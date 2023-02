Hyundai Mobis stellt einen neuen Rekord bei den weltweiten Aufträgen für Fahrzeugkomponenten im Jahr 2022 auf

Mit einem Rekord-Auftragseingang für Fahrzeugkomponenten im Wert von 4,7 Mrd. USD wurde ein neuer Meilenstein erreicht.

Zu den bedeutenden Erfolgen zählen die Bestellung von Komponenten für die Fahrzeugelektrifizierung durch einen globalen Automobilhersteller sowie neue Aufträge von großen Marken in Nordamerika und Europa

Ziel des Unternehmens ist es, bis 2023 einen weltweiten Umsatz von 5,3 Milliarden USD zu erzielen und dabei seine weltweiten Produktionsstätten und speziellen Marketingprogramme zu nutzen

SEOUL, Südkorea, 31. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis hat im Rekordjahr 2022 Aufträge im Wert von 4,7 Milliarden USD von globalen Automobilherstellern erhalten. Dies ist der größte Erfolg, seit das Unternehmen Anfang der 2000er-Jahre begann, sich auf dem globalen Markt für Fahrzeugkomponenten voll zu engagieren.

Die globalen Aufträge von Hyundai Mobis, die sogenannten herstellerunabhängigen Bestellungen, (ohne die Aufträge von Hyundai Motor und Kia ) haben im Jahr 2022 mit einem Wert von 42 Milliarden USD (51 Billionen KRW) zum höchsten Jahresumsatz in der Geschichte des Unternehmens beigetragen.

Der dramatische Anstieg bei der Ausweitung des globalen Auftragsvolumens ist das Ergebnis von Großaufträgen für wertsteigernde Komponenten, wie z. B. integrierte Produkte für fortschrittliche Assistenzsysteme (ADAS). Die Bestellung von Komponenten für die Fahrzeugelektrifizierung durch einen globalen Automobilhersteller läuft bereits, was einen bedeutenden Fortschritt darstellt.

Zu dieser bemerkenswerten Leistung trugen auch die zunehmenden Neuaufträge großer Marken in Nordamerika und Europa bei. In der Vergangenheit kamen die meisten Auslandsaufträge aus Nordamerika und Asien. Das Unternehmen erklärt jedoch, dass bestimmte Marken und Produkte in Bezug auf neue Geschäfte aufgrund der Branchenpraktiken nicht bekannt gegeben werden.

Die weltweiten Aufträge von Hyundai Mobis sind im Laufe der Jahre stetig gestiegen. Das weltweite Auftragsvolumen betrug 1,8 Mrd. USD im Jahr 2020, 2,5 Mrd. USD im Jahr 2021 und 4,7 Mrd. USD im Jahr 2022, was fast einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit wird die Zielvorgabe des Unternehmens von 3,8 Mrd USD für 2022 um 25 % übertroffen. Hyundai Mobis hat sich nun das ehrgeizige Ziel gesetzt, im Jahr 2023 5,4 Milliarden Dollar zu erreichen.

In jüngster Zeit hat das Unternehmen die Entwicklung neuer Mobilitätsprodukte in den Bereichen Elektronik, Lampen und Bord-Infotainment verstärkt, um der steigenden Marktnachfrage nach den neuesten Innovationen, einschließlich autonomer Technologien und Displays der nächsten Generation, gerecht zu werden. Komponenten für die Fahrzeugelektrifizierung sind ein weiteres Aushängeschild, mit dem sich das Unternehmen an globale Automobilhersteller wendet.

Axel Maschka, Executive Vice President of Sales bei Hyundai Mobis, erklärte: „Die weltweiten Automobilhersteller sind sehr an unseren Spitzentechnologien und preisgekrönten Produkten interessiert. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen in diesem Jahr um etwa 15 % wachsen wird, da wir nicht nur bei unseren bestehenden, sondern auch bei neuen Kunden großes Vertrauen genießen."

Die 44 zuverlässigen lokalen Produktionsstandorte rund um den Globus, die Key-Account-Management-Teams für die engagierte Betreuung der lokalen Kunden und aggressive Marketingaktivitäten waren die treibende Kraft für neue Aufträge im Jahr 2022. Das Unternehmen wird auch im Jahr 2023 seine mutige Verkaufsstrategie fortsetzen und dabei die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes in Einklang bringen.

Hyundai Mobis präsentierte seine Vision und innovative Technologie auf wichtigen internationalen Messen wie der CES, der IAA in Deutschland und der NAIAS. Darüber hinaus war das Unternehmen Veranstalter exklusiver Technologiemessen für europäische Automobilhersteller. Hyundai Mobis hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie z. B. den CES Innovation Award, den PACE Pilot von Automotive News und den IF Design Award.

