Hyundai Mobis établit un nouveau record de commandes mondiales de composants automobiles au cours de l'année dernière

La société atteint un nouveau record de commandes de composants automobiles d'une valeur de 4,7 milliards de dollars

Parmi ses réalisations importantes figurent la commande de composants d'électrification d'un constructeur automobile mondial en cours, ainsi que de nouvelles commandes de grandes marques en Amérique du Nord et en Europe

La société prévoit de réaliser un chiffre d'affaires mondial de 5,3 milliards de dollars en 2023, en s'appuyant sur ses bases de production mondiales et ses programmes de marketing spécialisés

SÉOUL, Corée du Sud, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis a reçu un nombre record de commandes pour un total de 4,7 milliards de dollars auprès de constructeurs automobiles mondiaux en 2022. Il s'agit de sa plus grande réussite depuis qu'elle a commencé à s'engager pleinement sur le marché mondial des composants automobiles au début des années 2000.

Les commandes mondiales de Hyundai Mobis, appelées « commandes non captives », hors commandes de Hyundai Motor et Kia , ont contribué au chiffre d'affaires annuel le plus élevé de l'histoire de la société, d'une valeur de 42 milliards de dollars (51 billions de Wons sud-coréens) en 2022.

Cette hausse spectaculaire de l'expansion des commandes mondiales résulte de commandes à grande échelle de composants à valeur ajoutée, tels que les produits intégrés des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Une commande de composants d'électrification d'un constructeur automobile mondial est également en cours, ce qui constitue une avancée considérable.

L'augmentation du nombre de nouvelles commandes de la part de grandes marques en Amérique du Nord et en Europe est également à l'origine de cet exploit remarquable. Dans le passé, la majorité des commandes à l'étranger provenaient principalement d'Amérique du Nord et d'Asie. Toutefois, la société explique que les marques et produits spécifiques concernant les nouveaux contrats ne peuvent être divulgués en raison des pratiques de l'industrie.

Les commandes mondiales de Hyundai Mobis n'ont cessé d'augmenter au fil des ans. Le montant des commandes mondiales s'est élevé à 1,8 milliard de dollars en 2020, à 2,5 milliards de dollars en 2021, et a bondi à 4,7 milliards de dollars en 2022, soit près du double de l'année précédente. Ce montant dépasse de 25 % le montant de 3,8 milliards de dollars visé par l'entreprise pour 2022. Hyundai Mobis s'est maintenant fixé l'objectif ambitieux d'atteindre 5,4 milliards de dollars en 2023.

La société a récemment renforcé les nouveaux produits de mobilité dans les domaines de l'électronique, des lampes et des produits d'infodivertissement embarqué afin de répondre à la demande accrue du marché pour les dernières innovations, notamment les technologies autonomes et les écrans de nouvelle génération. Les composants d'électrification constituent une autre branche phare pour cibler les constructeurs automobiles mondiaux.

Axel Maschka, vice-président exécutif des ventes chez Hyundai Mobis, a déclaré : « Les constructeurs automobiles mondiaux sont très intéressés par nos technologies de pointe et nos produits primés. Nous prévoyons que la société connaîtra une croissance d'environ 15 % cette année, grâce à la confiance solide que nous accordent non seulement nos clients actuels, mais aussi de nouveaux clients. »

Les 44 sites de production locaux stables dans le monde, les équipes de gestion des comptes clés (KAM) chargées de fournir une assistance dédiée aux clients locaux et les activités de marketing dynamiques ont joué un rôle moteur dans l'obtention de nouvelles commandes en 2022. La société poursuivra sa stratégie de vente audacieuse en alignant les besoins des clients et du marché en 2023.

Hyundai Mobis a présenté sa vision et sa technologie innovante en participant aux principaux salons internationaux, notamment le CES, l'IAA en Allemagne et le NAIAS. La société a également organisé des salons techniques exclusifs destinés aux constructeurs automobiles européens. Par ailleurs, Hyundai Mobis a remporté de nombreuses récompenses telles que les CES Innovation Awards, le projet pilote PACE d'Automotive News et les IF Design Awards.

