INDIAWOOD 2025: Ein Vierteljahrhundert Innovationskraft in der indischen Holzverarbeitung und Möbelindustrie

GREATER NOIDA, Indien, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- INDIAWOOD 2025 wird vom 6. bis 9. März 2025 im India Expo Mart Limited (IEML), Greater Noida, stattfinden und 25 Jahre Wachstum und Innovation in der indischen Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie feiern.

Eine Reise des Wachstums und der Innovation

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ist die INDIAWOOD exponentiell gewachsen. Sie begann auf dem R.B.A.N.M.-Gelände, wechselte dann zum Palace-Gelände und fand 2008 ihr jetziges Zuhause im Bangalore International Exhibition Centre (BIEC). Die Veranstaltung hat sich ständig weiterentwickelt und spiegelt die Dynamik der Branche wider. Für die kommende Ausgabe werden 600 Aussteller erwartet und über 30.000 Besucher aus 1.200 Städten, was einen bemerkenswerten Anstieg gegenüber den 294 Städten im Jahr 2002 bedeutet.

Auswirkungen auf die indische Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie

Im vergangenen Vierteljahrhundert hat INDIAWOOD eine entscheidende Rolle bei der Umgestaltung der Branche gespielt. Durch die Förderung internationaler Partnerschaften hat sie es lokalen Herstellern ermöglicht, weltweit bewährte Verfahren zu übernehmen und so die Produktqualität und das Design zu verbessern. Die Veranstaltung stellt immer wieder Spitzentechnologien vor und bietet Einblicke in neue Trends, die Unternehmen helfen, sich an die Anforderungen des Marktes anzupassen. "Die indische Möbelindustrie erlebt ein schnelles Wachstum, das von verschiedenen Faktoren angetrieben wird. Dazu gehören die wachsende Vorliebe der Stadtbewohner für modulare und moderne Möbel, die zunehmende Verstädterung in Indien und die Vorliebe für langlebige und hybride Sitzmöglichkeiten. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Möbeln weiter steigen wird", sagt Sonia Prashar, Geschäftsführerin und Vorstandsvorsitzende der NürnbergMesse Indien.

INDIAWOOD 2025 wird sich auf die neuesten technologischen Fortschritte konzentrieren, insbesondere auf CNC-Maschinen und IoT-Integration, die die Produktionsprozesse revolutionieren und die Möglichkeiten der Individualisierung verbessern. Dieser technologische Wandel ist für die Hersteller von entscheidender Bedeutung, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Der indische Holzmöbelmarkt bietet enorme Möglichkeiten für Innovationen, vor allem wenn lokale Hersteller mit globalen Partnern zusammenarbeiten. Die Nachfrage nach modularen Möbeln nimmt weiter zu, während die boomende Holzindustrie die Produktionskosten gesenkt hat, so dass Qualitätsmöbel leichter erhältlich sind. Da die Branche expandiert, wird die Optimierung der Effizienz der Lieferkette von entscheidender Bedeutung sein, um die steigende Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig hohe Standards zu wahren. INDIAWOOD ist bestrebt, ein stabiles Ökosystem zu fördern, das diese Ziele unterstützt.

Besuchen Sie uns auf INDIAWOOD 2025 und erkunden Sie die Zukunft der Holzbearbeitung und Möbelherstellung. Entdecken Sie die neuesten Innovationen, vernetzen Sie sich mit Branchenführern und bringen Sie Ihr Unternehmen voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.indiawood.com.

