INDIAWOOD 2025: Hint Ağaç İşleme ve Mobilya Sektöründe Çeyrek Asırdır Süren Yenilikçilik

GREATER NOIDA, Hindistan, 31 Temmuz 2024 /PRNewswire/ -- INDIAWOOD 2025, 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında Greater Noida'daki India Expo Mart Limited'de (IEML) gerçekleşecek ve Hindistan ahşap işleme ve mobilya endüstrisindeki 25 yıllık büyüme ve yenilik kutlanacak.

Büyüme ve İnovasyon Yolculuğu

INDIAWOOD, 2000 yılındaki kuruluşundan bu yana katlanarak büyümüş, R.B.A.N.M. Grounds'da başlamış, Palace Grounds'a geçmiş ve 2008 yılında Bangalore Uluslararası Sergi Merkezi'nde (BIEC) şu anki evini bulmuştur. Etkinlik, sektörün dinamik yapısını yansıtacak şekilde sürekli olarak gelişmiştir. Önümüzdeki fuarda 600 katılımcı yer alacak ve 2002 yılındaki 294 şehre kıyasla kayda değer bir artışla 1.200 şehirden 30.000'in üzerinde ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Hindistan Ağaç İşleme ve Mobilya Endüstrisi Üzerindeki Etkisi

Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl boyunca INDIAWOOD, sektörün dönüşümünde çok önemli bir rol oynamıştır. Uluslararası ortaklıkları teşvik ederek, yerel üreticilerin küresel en iyi uygulamaları benimsemelerini sağlamış, ürün kalitesini ve tasarımını geliştirmiştir. Etkinlik sürekli olarak en son teknolojiyi sergilemekte ve işletmelerin pazar taleplerine uyum sağlamasına yardımcı olan yeni trendler hakkında içgörüler sağlamaktadır. "Hindistan mobilya sektörü çeşitli faktörlerin etkisiyle hızlı bir büyüme yaşıyor. Bunlar arasında kent sakinlerinin modüler ve modern mobilyalara yönelik artan tercihi, Hindistan genelinde kentleşmenin artması ve uzun ömürlü ve hibrit oturma seçeneklerinin tercih edilmesi yer alıyor. Mobilya talebinin artmaya devam etmesi bekleniyor," diyor Sonia Prashar, NuernbergMesse India Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

INDIAWOOD 2025, özellikle üretim süreçlerinde devrim yaratan ve özelleştirme yeteneklerini artıran CNC makineleri ve IoT entegrasyonundaki en son teknolojik gelişmelere odaklanacak. Bu teknolojik değişim, üreticilere rekabet avantajı sağlamak için çok önemlidir. Hindistan ahşap mobilya pazarı, özellikle yerel üreticiler küresel ortaklarla işbirliği yaptıkça inovasyon için büyük fırsatlar sunuyor. Modüler mobilyaya olan talep artmaya devam ederken, gelişen ahşap endüstrisi üretim maliyetlerini düşürerek kaliteli mobilyayı daha erişilebilir hale getirdi. Sektör genişledikçe, tedarik zinciri verimliliğini optimize etmek, yüksek standartları korurken artan talepleri karşılamak için kritik öneme sahip olacaktır. INDIAWOOD, bu hedefleri destekleyen sağlam bir ekosistem geliştirmeye kararlıdır.

Ahşap işleme ve mobilya üretiminin geleceğini keşfetmek için INDIAWOOD 2025'te bize katılın. En son yenilikleri keşfedin, sektör liderleriyle ağ kurun ve işinizi ileriye taşıyın. Daha fazla bilgi için www.indiawood.com adresini ziyaret edin.

Fuar iletişim bilgileri:

Pradeep Kumar Gopal

+91 9986066910

[email protected]

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