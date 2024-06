Intersolar Europa 2024: Sunshare bringt neue intelligente Balkon-PV-Produkte und -Lösungen für alle Szenarien auf den Markt

MÜNCHEN, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Während der Intersolar Europe 2024, die in München, Deutschland, stattfand, veranstaltete Sunshare erfolgreich die Launch-Veranstaltung für seine neuen intelligenten Balkon-Solarprodukte und Lösungen. Diese stellen einen wichtigen Meilenstein dar und stoßen auf großes Interesse bei den Akteuren der Branche.

Mit einem völlig neuen Markenauftritt positioniert sich Sunshare als Innovationsführer im Bereich der integrierten Balkon-Photovoltaik. Es kombiniert die innovativen Fähigkeiten der Technologie und der Leistungselektronik, integriert die industrielle Kette und die intelligenten Fähigkeiten, bietet sichere und stabile Produkte und strebt danach, ein ultimatives Benutzererlebnis zu bieten. Ziel ist es, mit Partnern aus der Industrie zusammenzuarbeiten, um ein offenes und für beide Seiten gewinnbringendes Ökosystem aufzubauen, die Photovoltaik zur Hauptenergiequelle zu machen und Tausenden von Haushalten den Zugang zu grünem Strom zu ermöglichen.

Das Debüt von Sunshare auf der Intersolar zog lokale Medien und lokale Anbieter in Deutschland an. Unter anderem führte PV Europe/Photovoltaic, ein bekanntes deutsches Medium, ein Live-Interview mit dem Marketingleiter und dem Vertriebsleiter von Sunshare durch. Das PV Magazine, ein bekanntes deutsches Medium, veröffentlichte ein Werbespot-Video von Sunshares neuem Produkt Sunshare Ray in seinen sozialen Medien. Auch die Lieferanten haben ihre Wertschätzung für das Produkt und ihre Absicht zur Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht.

Mit Blick auf die Zukunft wird Sunshare seine Strategien zur nachhaltigen Entwicklung weiter verfeinern, die Beziehungen zu internen und externen Partnern stärken und die Entwicklung der Balkon-Solarindustrie auf effizientere, kohlenstoffärmere und intelligentere Weise fördern.

Anstehende Events

IFA Berlin 6.–10. September 2024

Wir laden alle Interessierten ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und sich aus erster Hand von den innovativen Lösungen von Sunshare zu überzeugen.

Informationen zu Sunshare Technologie

Informationen zu Sunshare Technology Co., Ltd. (kurz Sunshare), ein Ökosystempartner von Sungrow, ist ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Service von kompakten Solar- und Speichersystemen spezialisiert hat. Es bietet Kunden weltweit minimalistische, sichere, effiziente und intelligente Produkte für saubere Energie sowie umfassende kundenspezifische Lösungen an und fördert aktiv die globale kohlenstoffarme Energiewende, um sicherzustellen, dass grüne Energie Einzelpersonen, Familien und der Gesellschaft als Ganzes zugute kommt. Sunshare bietet Mini-Solar- und Speichersysteme mit einfacher Installation und minimalistischem und individuellem Design an, die in großem Umfang auf Balkonen, Terrassen, Gärten, Carports und in anderen Mini-Szenarien eingesetzt werden können. Wir arbeiten konsequent daran, der Photovoltaik den Weg in die Ära der „Heimelektronik" zu ebnen.

