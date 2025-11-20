Jackery startet Black Friday Weeks bei Amazon: Bis zu 52 % Preisnachlässe auf beliebte Solargeneratoren und kompakte Powerstations der neuesten v2-Serie

DÜSSELDORF, Germany, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 20. November bis 1. Dezember gibt es bei Amazon die besten Preise des Jahres auf ausgewählte Solargeneratoren und mobile LiFePO4-Powerstations von Jackery. Die hohen Rabatte bieten in der Vorweihnachtszeit die Gelegenheit, sich frühzeitig für kommende Outdoor-Aktivitäten und Campingtrips fernab des Stromnetzes auszustatten oder die eigene Notstromversorgung im Haushalt zu ergänzen. Mit Reduzierungen von bis zu 52 % rücken leistungsstarke Modelle ebenso in den Fokus wie die neueste handliche Powerstation Explorer 500 v2.

Solargeneratoren mit deutlichen Preisvorteilen

Der Solargenerator 2000 v2, eine Kombination aus der leistungsstarken Explorer 2000 v2 Powerstation mit 2 kWh Kapazität und einem mobilen 200-Watt-Solarmodul, zählt zu den stärksten Komplettsystemen im Jackery-Sortiment. Mit 2.200 Watt Dauerleistung eignet sich das Set für den gleichzeitigen Betrieb verschiedener Geräte, die über sechs Ausgänge Anschluss finden – von zwei Schuko-Steckdosen über mehrere USB-Schnittstellen bis zum 12-Volt-Stecker. Während der Black Friday Weeks ist der Solargenerator bei Amazon um 52 % reduziert für nur 989 statt 2.049 Euro erhältlich.

Auch der Solargenerator 1000 v2 ist im Aktionszeitraum günstig zu haben. Das Set besteht aus einer 1 kWh starken Powerstation und einem klappbaren 100-Watt-Solarmodul für autarkes Laden unterwegs. Mit seiner besonders kompakten Bauweise und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten eignet sich das Modell nicht nur für Campervans, Gartenhäuser oder mobile Projekte. Der Preis sinkt um 37,5 % auf 624 Euro statt der regulären 999 Euro.

Beliebte Rucksack-Powerstation als leichter Energielieferant

Neben den Solargeneratoren rückt Jackery mit über 40 % Discount die aktuelle Explorer 500 v2 in den Mittelpunkt der diesjährigen Black Friday Weeks bei Amazon. Die kleine Powerstation mit zuverlässiger LiFePO4-Technologie bietet 512 Wh Kapazität, 500 W Ausgangsleistung und ein besonders handliches Format für spontane Einsätze, Ausflüge mit dem Zelt oder als Stromversorgung für ein mobiles Office. Trotz der geringen Größe stehen sechs Anschlüsse für unterschiedliche Geräte sowie verschiedene Lademöglichkeiten zur Verfügung. Der Preis liegt im Aktionszeitraum bei nur 299 Euro statt 499 Euro.

Für noch mehr Autarkie gibt es die mit 6.000 Ladezyklen besonders langlebige Powerstation auch als Solargenerator mit einem klappbaren SolarSaga 100-Watt-Solarmodul. Das Set kostet während der Aktion nur 381 Euro statt 699 Euro.

Alle Preisaktionen sind in den Black Friday Weeks vom 20. November bis 1. Dezember im Jackery-Store bei Amazon verfügbar.

